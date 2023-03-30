В Твери залатают ямы на 695 участках дорог и тротуаров

Город ищет подрядчика, который возьмётся за такую серьёзную работу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Твери планируют залатать ямы и устранить другие повреждения дорог и тротуаров во всех районах города. Всего будет отремонтировано 695 участков: улицы, подъезды к мостам и сами мосты, проезды между зданиями и пешеходные дорожки, путепроводы. На сайте госзакупок размещён тендер по поиску подрядчика, который выполнит эту весьма серьёзную работу. Цена контракта – 25 млн. руб.

Согласно документации, подрядчику предстоит восстановить изношенные верхние слои асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров и устранить иные дефекты дорожных покрытий (проломы, просадки, вздутия).

Сроки работ определены следующим образом:

1 этап: с даты заключения контракта по 31 мая 2023 года;

2 этап: с 1 по 30 июня 2023.

Оговаривается также, что виды, объёмы работ, конкретные места выполнения работ и сроки их выполнения определяются заказчиком (департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери) и отражаются в заданиях, выдаваемых еженедельно подрядчику.

Участки, которые будут отремонтированы (пользуйтесь поиском по тексту, чтобы найти свою улицу или объект):

Александровский переулок

Бульвар Гусева

Бульвар Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Левобережная)

Бульвар Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Шишкова)

Бульвар Молодежный

Бульвар Ногина

Бульвар Профсоюзов

Бульвар Радищева

Бульвар Цанова

Бульвар Шмидта

Вдоль деревни Борихино

Вдоль деревни Старая Константиновка

Вдоль поселка 2-е Городское торфопредприятие

Вдоль поселка Литвинки

Внутриквартальный проезд от ул. Хромова до 1-й переулок Вагонников

Восточный мост, в створе ул. Маяковского, через р. Волга

Двор Пролетарки

Дорога от Бежецкого шоссе до АБЗ

Межквартальный проезд от бул. Гусева до ул. Левитана

Межквартальный проезд от Октябрьского пр-та до бул. Гусева

Мост N 1 через ручей по шоссе Московское

Мост N 2 через ручей по шоссе Московское

Мост N 3 через ручей по шоссе Московское

Мост N 4 через ручей по шоссе Московское

Мост N 5 через ручей по шоссе Московское

Мост N 6 через ручей по шоссе Московское

Мост N 7 через ручей «Кобылья лужа» по шоссе Московское

Мост N 8 через ручей «Перемерковский» по шоссе Московское

Мост через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира

Мост через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский

Мост через реку Лазурь в створе переулка Смоленский

Мост через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева

Мост через реку Тверца в створе улицы Красина

Мост через реку Тьмака в створе бульвара Профсоюзов

Мост через реку Тьмака в створе переулка Свободный

Мост через реку Тьмака в створе улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги

Мост через реку Тьмака в створе улицы Бебеля

Мост через реку Тьмака в створе улицы Брагина

Мост через реку Тьмака в створе улицы Софьи Перовской

Мост через реку Тьмака в створе улицы Спартака

Мост через реку Тьмака во дворе фабрики «Пролетарка» в районе Тверского института экологии и права (проспект Калинина, д. 23)

Мост через реку Тьмака во дворе фабрики «Пролетарка» в районе ткацкого производства (проспект Калинина, д. 13а)

Мост через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое

Мост через ручей Соминка в створе улицы Благоева

Мост через ручей Соминка в створе улицы Волынская

Мост через ручей Соминка в створе улицы Дачная

Мост через ручей Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова

Пешеходный мост через ручей Хлебный, в районе деревни Бобачево

Набережная Афанасия Никитина

Набережная Затверецкая

Набережная Иртыша

Набережная Краснофлотская

Набережная Мигаловская

Набережная Пролетарская

Набережная Реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское)

Набережная реки Лазурь (от улицы 15 лет Октября в сторону шоссе Московское)

Набережная реки Тьмака

Набережная Степана Разина

Орловский переулок

Переулок 1-й в поселке Элеватор

Переулок 1-й Вагонников

Переулок 1-й Клубный

Переулок 1-й Красной Слободы

Переулок 2-й в поселке Элеватор

Переулок 2-й Вагонников

Переулок 2-й Пески

Переулок 3-й в поселке Элеватор

Переулок 3-й Вагонников

Переулок 3-й Красной Слободы

Переулок 4-й Вагонников

Переулок 4-й Красной Слободы

Переулок 4-й Металлистов

Переулок 4-й Пески

Переулок 5-й Металлистов

Переулок Артиллерийский (от ул. Горького в сторону бульвара Шмидта)

Переулок Артиллерийский (от шоссе Петербургское до улицы Горького)

Переулок Беляковский

Переулок Вагжановский

Переулок Вагонников

Переулок Волынский

Переулок Гвардейский

Переулок Дурмановский

Переулок Зиновия Тальвинского

Переулок Казанский

Переулок Коннозаводской

Переулок Литейный

Переулок Лоцманенко

Переулок Никитина

Переулок Обозный

Переулок Огородный

Переулок Переволоцкий

Переулок Перекопский

Переулок Садовый

Переулок Свободный

Переулок Семидворный

Переулок Смоленский

Переулок Спортивный

Переулок Староверский

Переулок Студенческий

Переулок Татарский

Переулок Третьяковский (от моста через реку Тверца в створе улицы Красина до улицы Маяковского)

Переулок Третьяковский (от ул. Добролюбова до ул. Белинского)

Переулок Трудолюбия

Переулок Украинский

Переулок Университетский

Переулок Шалыгинский

Переулок Шевченко

Переулок Щеткин-Барановский

Пешеходная дорога вдоль домов N 45, корп. 1 - 4 и N 43, корп. 7 по Зеленому пр-ду

Пешеходный мост через реку Тьмака в створе Беляковского переулка

Площадь Гагарина

Площадь Капошвара

Площадь Комсомольская

Площадь Конституции СССР

Площадь Ленина

Площадь Мира

Площадь Октябрьская

Площадь Победы

Площадь Пожарная

Площадь Привокзальная

Площадь Революции

Площадь Речного вокзала

Площадь Славы

Площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского

Площадь Тверская

Площадь Театральная

Площадь Терешковой

Подходы к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское («Горбатый мост»)

Подъезд к дому N 73а по ул. Маршала Конева

Подъезд левобережный к мосту через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира

Подъезд правобережный к Восточному мосту через реку Волга в створе улицы Маяковского

Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева

Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина

Подъездная автодорога (Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3)

Проезд вдоль дома N 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков

Проезд вдоль домов N 17 по ул. Оснабрюкская и N 14 по ул. Георгиевская

Проезд от Бежецкого шоссе к дому N 90а по ул. Шишкова к территории ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория»

Проезд от проспекта Победы до а/к N 9

Проезд 1-й Белинского

Проезд 1-й Волжский

Проезд 1-й Докучаева

Проезд 1-й Карпинского

Проезд 1-й Кольцевой

Проезд 1-й Красина

Проезд 1-й Мигаловский

Проезд 1-й Мичурина

Проезд 1-й Розы Люксембург

Проезд 1-й Соминка

Проезд 1-й Чкалова

Проезд 2-й Докучаева

Проезд 2-й Карпинского

Проезд 2-й Кольцевой

Проезд 2-й Красина

Проезд 2-й Мичурина

Проезд 2-й Нестерова

Проезд 2-й Розы Люксембург

Проезд 2-й Серова

Проезд 2-й Чкалова

Проезд 3-й Кольцевой

Проезд 3-й Красина

Проезд 3-й Седова

Проезд 3-й Чкалова

Проезд 4-й Кольцевой

Проезд 4-й Красина

Проезд 4-й Чкалова

Проезд 5-й Кольцевой

Проезд 5-й Мигаловский

Проезд 6-й Кольцевой

Проезд 7-й Кольцевой

Проезд 8-й Кольцевой

Проезд Академический

Проезд Базовый

Проезд Белинского

Проезд Боровой

Проезд в дому N 71а по Октябрьскому пр.

Проезд в районе дома N 18а в поселке М. Перемерки

Проезд вдоль дома N 3 корп. 2 по ул. Т. Ильиной на проспект Победы

Проезд вдоль домов 11, 12, 20 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов 15, 16, 17 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов 3, 9, 21, 22, 23, 34 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов 7, 10, 11 в пос. Власьево

Проезд вдоль домов N 47, корп. 1, 2 по б-ру Гусева, N 46, N 42 по ул. Левитана

Проезд вдоль домов N 53, корп. 1 - 3 по ул. Орджоникидзе

Проезд вдоль домов N 68, корп. 1, 2 по ул. Можайского

Проезд вдоль домов N 82, 84, 86 по пр-ту Победы

Проезд вдоль домов NN 1, 15, 22 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 17 - 21 по бул. Гусева

Проезд вдоль домов NN 18 - 28 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 2, 4, 6, 7, 10 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 3, 5 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 32, 36, 51 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 36, 38 п. Химинститута

Проезд вдоль домов NN 8, 9, 11, 12 п. Химинститута

Проезд вдоль старой школы N 37 п. Химинститута

Проезд Волжский

Проезд Дюнный

Проезд Зеленый (от улицы Орджоникидзе до путепровода через Октябрьскую железную дорогу)

Проезд к гостинице «Березовая роща» в районе поселка Дачный

Проезд к домам N 49, корп. 6 - 8 по ул. Орджоникидзе

Проезд к дому N 58 (МОУ СОШ N 37) п. Химинститута

Проезд к дому N 65 по ул. Можайского

Проезд к дому N 8а по Вагжановскому переулку

Проезд к захоронению Керамического завода

Проезд к поселку Новое Власьево и к поселку Никифоровское

Проезд Кольцевой

Проезд Кутузова

Проезд между домами NN 45, 46 п. Химинститута

Проезд между домами N 72 и N 76 по ул. Можайского

Проезд Мелиораторов

Проезд Новая Заря

Проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд)

Проезд от бульвара Гусева до ул. Можайского вдоль домов NN 61а, 61б, 61в

Проезд от бульвара Ногина к д. 7, д. 9 по улице Карла Маркса

Проезд от дома N 14 на ул. Дружинная до улицы Оснабрюкская

Проезд от дома N 7 ул. Хромова до дома N 17 на ул. П. Савельевой

Проезд от дома N 15 во Дворе Пролетарки до ул. 2-я За линией ОЖД

Проезд от Зеленого проезда до Промышленного проезда

Проезд от Краснофлотской наб. к гребной базе СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой

Проезд от межквартального проезда вдоль дома N 30 по ул. Левитана (МОУ СОШ N 45) к дому N 69 по ул. Можайского

Проезд от Московского шоссе до автокооператива N 9

Проезд от Московского шоссе до реки Волга вдоль домов 2, 17, 24, 31, 33 в пос. Власьево

Проезд от Московского шоссе к противотуберкулезному диспансеру

Проезд от Московского шоссе к пр-ту Победы в районе предприятия «Русский свет»

Проезд от от дома N 8 на ул. Хромова до дома N 5 на ул. Седова

Проезд от пересечения переулка Свободный и бульвара Радищева до площади Тверская

Проезд от переулка Смоленский вдоль набережной реки Лазурь в сторону улицы Лидии Базановой

Проезд от переулка Смоленский до набережной реки Лазурь

Проезд от Петербургского шоссе до дома N 50, корп. 1 на Петербургском шоссе

Проезд от Петербургского шоссе до лодочной станции вдоль домов 7а и 9б по Петербургскому шоссе

Проезд от Петербургского шоссе до проходной ДСК

Проезд от Петербургского шоссе до ул. Седова

Проезд от проспекта Николая Корыткова до Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 41»

Проезд от проспекта Николая Корыткова до набережной Мигаловская, в районе Полиграфкомбината детской литературы

Проезд от проспекта Калинина в сторону реки Тьмака в районе поворота на улицу Спартака

Проезд от проспекта Октябрьский до улицы Лермонтова

Проезд от проспекта Победы до реки Лазурь в районе площади Капошвара

Проезд от проспекта Победы до улицы Тамары Ильиной

Проезд от пр-та Победы к автогаражному кооперативу «Чайка-25»

Проезд от Свободного пер. вдоль домов 1, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе ул. Брагина

Проезд от Старицкого шоссе (улица Маршала Конева) вдоль водоемов к проспекту Николая Корыткова

Проезд от ул. 2-ая Красина до мкр. «Радужный»

проезд от ул. Королева вдоль дома 16/1 и NN 5, 9

Проезд от ул. М. Буденного до пр-д Ремесленный между домами N 5 и N 7 на ул. М. Буденного

Проезд от ул. Освобождения до ул. С. Горобца между д. 152 и д. 174 по ул. Освобождения

Проезд от ул. П. Савельевой д. 33 до МОУ СОШ N 15

Проезд от ул. П. Савельевой до ФОК (ул. П. Савельевой, д. 44, корп. 1)

Проезд от ул. Пржевальского до МДОУ Д/С N 20/1 (ул. Герцена, д. 64)

Проезд от ул. Садовая (пос. Сахарово) вдоль домов NN 21 и 25 до границ города

Проезд от ул. 15 лет Октября до домов NN 70, корп. 2 - 4 по ул. Склизкова

Проезд от ул. Вагжанова дом N 5 до дома N 8 по ул. Вокзальная

Проезд от ул. Королева до дома N 10 по ул. Королева

Проезд от ул. Королева до дома N 49 по Октябрьскому пр-ту

Проезд от ул. Левитана к дому N 9 по ул. Королева

Проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов NN 49, корп. 1 - 5 до ул. Склизкова

Проезд от ул. Орджоникидзе до жилого дома N 70, корп. 4 по ул. Склизкова

Проезд от ул. Склизкова до пр. Победы вдоль дома N 74

Проезд от улицы Борихино поле вдоль ж/д ветки до таможенного терминала

Проезд от улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги до улицы Восстания

Проезд от улицы Академика Туполева в сторону дороги на деревню Старая Константиновка

Проезд от улицы Академика Туполева через деревню Старая Константиновка до поселка 1 Мая

Проезд от улицы Борзовская через поселок 1 Мая до границы города

Проезд от улицы Вологодская до проезда 3-й Южный

Проезд от улицы Вологодская до улицы Летное поле

Проезд от улицы Дачная до дороги на подстанцию в районе улицы Георгия Димитрова

Проезд от улицы Завидова до дома N 47/102 по ул. Коминтерна (вдоль домов N 49а, б по ул. Коминтерна и дома N 3 по ул. Завидова)

Проезд от улицы Зинаиды Коноплянниковой к реке Тверца в районе моста через реку Тверца в створе улицы Красина

Проезд от улицы Индустриальная в районе площади Гагарина

Проезд от улицы Индустриальная до деревни Новая Константиновка

Проезд от улицы Лидии Базановой до реки Лазурь в районе академии ПВО

Проезд от улицы Маршала Буденного до улицы Кирова

Проезд от улицы Маршала Василевского до выставочного комплекса в поселке Сахарово

Проезд от улицы Пржевальского до улицы Академика Туполева

Проезд от улицы Седова в сторону государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая детская больница № 3» (улица Артюхиной, дом 13, корпус 2)

Проезд от улицы Советская до улицы Рыбацкая

Проезд от улицы Совхозной между домами NN 55 и 57 по ул. Седова

Проезд от улицы Хромова до улицы 1-я Вагонников

Проезд от улицы Чернышевского до улицы Староворобьевская

Проезд от шоссе Бурашевское до улицы Левитана мимо Родильного дома N 1 (улица Можайского, д. 64)

Проезд от шоссе Московское до лицея N 40 в деревне Большие Перемерки

Проезд от шоссе Московское до садоводческих товариществ в поселке Химинститута

Проезд от шоссе Московское до улицы Центральная в поселке Элеватор

Проезд от шоссе Московское до ЦРБ в поселке Химинститута

Улица Екатерины Бакуниной

Проезд от шоссе Петербургское к кладбищу в районе деревни Николо-Малица

Проезд от шоссе Петербургское перед Областной больницей

Проезд от шоссе Сахаровское до поселка 2-е Городское торфопредприятие

Проезд от шоссе Старицкое до проспекта Николая Корыткова

Проезд Парковый

Проезд Патона

Проезд Переволоцкий

Проезд Промышленный

Проезд Ремесленный

Проезд Стеклопластик

Проезд Торговый

Проезд Тургенева

Проезд у храма Трех Исповедников

Проезд Швейников

Проезд Эрнста Тельмана

Проспект Николая Корыткова

Проспект Волоколамский

Проспект Калинина

Проспект Комсомольский

Проспект Ленина

Проспект Октябрьский

Проспект Победы

Проспект Тверской

Проспект Чайковского

Путепровод на шоссе Москва - С.-Петербург, Московское шоссе

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе проспекта Волоколамский

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу по шоссе Бурашевское

Территория разворотного кольца, расположенного около Центрального рынка

Тупик Зеленый

Улица 15 лет Октября

Улица 1-й Головинский вал

Улица 1-я Александра Невского

Улица 1-я Вагонников

Улица 1-я За линией Октябрьской железной дороги

Улица 1-я Металлистов

Улица 1-я Новозаводская

Улица 1-я Республиканская

Улица 1-я Садовая

Улица 1-я Силикатная

Улица 1-я Соляная

Улица 1-я Суворова

Улица 1-я Трусова

Улица 26 Июня

Улица 2-я Александра Невского

Улица 2-я Беговая

Улица 2-я Вагонников

Улица 2-я Волоколамская

Улица 2-я Грибоедова

Улица 2-я За линией Октябрьской железной дороги

Улица 2-я Звеньевая

Улица 2-я Красина

Улица 2-я Красной Слободы

Улица 2-я Куклиновка

Улица 2-я Лукина

Улица 2-я Металлистов

Улица 2-я Мичурина

Улица 2-я Новозаводская

Улица 2-я Осипенко

Улица 2-я Плеханова

Улица 2-я Пухальского

Улица 2-я Серова

Улица 2-я Силикатная

Улица 2-я Соревнования

Улица 2-я Суворова

Улица 3-я Вагонников

Улица 3-я Волоколамская

Улица 3-я Интернациональная

Улица 3-я Пролетарская

Улица 3-я Путейская

Улица 3-я Силикатная

Улица 4-я Беговая

Улица 4-я Волоколамская

Улица 4-я Красной Слободы

Улица 4-я Путейская

Улица 6-я Пролетарская

Улица 7-я Интернациональная

Улица Авангардная

Улица Адмирала Ушакова

Улица Академика Каргина

Улица Академика Туполева

Улица Академическая

Улица Александра Завидова

Улица Александра Матросова

Улица Александра Попова

Улица Александра Ульянова

Улица Алексея Томского

Улица Анатолия Маслова

Улица Арсения Степанова

Улица Артема

Улица Артюхиной

Улица Архитекторов

Улица Бакунина

Улица Барминовская

Улица Баррикадная

Улица Бассейная

Улица Батинская

Улица Бебеля

Улица Белинского

Улица Благоева (от набережной Афанасия Никитина до ул. Горького)

Улица Благоева (от ул. Горького до ул. Красина)

Улица Благоева (от ул. Красина до моста через ручей Соминка в створе ул. Благоева)

Улица Бобкова

Улица Богданова

Улица Богородицерождественская от ул. Исаевская Слобода вдоль домов 27, 31

Улица Большая Зуевская

Улица Большевиков

Улица Бориса Полевого

Улица Борихино поле

Улица Бочкина

Улица Брагина

Улица Бригадная

Улица Вагжанова (от переулка Смоленский до поворота на Восточный мост)

Улица Вагжанова (от площади Гагарина до поворота на Восточный мост)

Улица Веры Бонч-Бруевич

Улица Веселова

Улица Взлетная

Улица Виноградова

Улица Воздушная

Улица Вокзальная

Улица Вологодская

Улица Андрея Дементьева

Улица Волынская

Улица Вольного Новгорода

Улица Воровского

Улица Восстания

Улица Восточная

Улица Восточная в поселке Элеватор

Улица Гайдара

Улица Гвардейская

Улица Георгиевская

Улица Георгия Димитрова

Улица Герцена

Улица Голландская

Улица Головинский вал

Улица Гончаровой

Улица Горького (от переулка Артиллерийский до улицы Благоева)

Улица Горького (от ул. Благоева до площади Речного вокзала)

Улица Грибоедова

Улица Громова

Улица Дарвина

Улица Дачная

Улица Деревцова

Улица Дивизионная

Улица Дмитрия Донского

Улица Добролюбова

Улица Докучаева

Улица Дорожников

Улица Достоевского

Улица Дружинная

Улица Дубаковская

Улица Евгения Пичугина

Улица Екатерины Фарафоновой

Улица Ерофеева

Улица Ефимова

Улица Железнодорожников

Улица Желябова

Улица Жигарева

Улица Жореса

Улица Загородная

Улица Звеньевая

Улица Зинаиды Коноплянниковой

Улица Зинаиды Тимофеевой

Улица Зои Космодемьянской

Улица Ивана Седых

Улица Ильи Касьянова

Улица Индустриальная

ул. Ипподромная (в границах от Волоколамского пр-та до ул. 15 лет Октября)

ул. Ипподромная (в границах от ул. Попова до Волоколамского проспекта)

Улица Кайкова

Улица Калошинская

Улица Карбышева

Улица Карла Либкнехта

Улица Карла Маркса

Улица Карпинского

Улица Кирова

Улица Кирьянова

Улица Киселевская

Улица Кольцевая

Улица Комарова

Улица Коминтерна

Улица Коммуны (деревня Красное Знамя)

Улица Комсомольская

Улица Конечная

Улица Константина Заслонова

Улица Коняевская

Улица Коробкова

Улица Королева

Улица Короленко

Улица Котовского

Улица Крайняя

Улица Красина (от улицы Благоева до улицы Зинаиды Коноплянниковой)

Улица Красина (от улицы Благоева до улицы Скворцова-Степанова)

Улица Красные Горки

Улица Кржижановского

Улица Кривичская

Улица Кривоноса

Улица Кропоткина

Улица Крылова

Улица Кузнецкая

Улица Куйбышева

Улица Кутузова

Улица Лазо

Улица Левитана

Улица Лермонтова

Улица Летная

Улица Летное поле

Улица Лидии Базановой

Улица Лизы Чайкиной

Улица Линейная (от ул. Конечная до ул. Луговая)

Улица Линейная (от ул. Луговая до шоссе Бурашевское)

Улица Линейная (от шоссе Бурашевское до ул. Левитана)

Улица Ломоносова

Улица Луговая

Улица Лукина

Улица Луначарского

Улица Льва Толстого

Улица Макарова

Улица Малая Самара

Улица Малая Тверская

Улица Марата

Улица Марины Расковой

Улица Маршала Буденного

Улица Маршала Василевского

Улица Маршала Захарова

Улица Маршала Конева

Улица Машинистов

Улица Маяковского

Улица Медниковская

Улица Менделеева

Улица Мирная

Улица Михаила Румянцева

Улица Мичурина

Улица Можайского

Улица Московская

Улица Мусоргского

Улица Нахимова

Улица Неготинская

Улица Никитина

Улица Новая

Улица Новая Заря (от переулка Третьяковский до бульвара Затверецкий)

Улица Новая Заря (от переулка Третьяковский до набережной реки Волга)

Улица Новгородская

Улица Новикова

Улица Новоторжская

Улица Новочеркасская

Улица Оборонная

Улица Овощная

Улица Односторонняя

Улица Озерная

Улица Орджоникидзе

Улица Освобождения

Улица Осипенко

Улица Оснабрюкская

Улица Павлика Морозова

Улица Павлова

Улица Парковая (поселок Сахарово)

Улица Парниковая

Улица Паши Савельевой

Улица Первитинская

Улица Писарева

Улица Планерная

Улица Пленкина

Улица Плеханова

Улица Поселковая

Улица Пржевальского

Улица Пригородная

Улица Продольная

Улица Производственная

Улица Прошина

Улица Псковская

Улица Пугачева

Улица Пушкинская

Улица Революционная

Улица Резинстроя

Улица Ржевская

Улица Рихарда Зорге

Улица Роговик

Улица Розы Люксембург

Улица Ротмистрова

Улица Рубеж

Улица Рыбацкая

Улица Садовая (поселок Сахарово)

Улица Салтыкова-Щедрина

Улица Светлая

Улица Светогоровская

Улица Севастьянова

Улица Северная

Улица Седова

Улица Сергея Тюленина

Улица Сердюковская

Улица Серебряковская пристань

Улица Серебряная

Улица Серова

Улица Симеоновская

Улица Сквозная

Улица Скворцова-Степанова

Улица Складская

Улица Склизкова

Улица Советская

Улица Совхозная

Улица Соколовская

Улица Соминка (от улицы Соревнования до улицы Хрустальная)

Улица Соревнования

Улица Софьи Перовской

Улица Спартака

Улица Стадионная

Улица Старобежецкая

Улица Староворобьевская

Улица Стартовая

Улица Стахановская

Улица Стрежневая

Улица Строителей

Улица Тамары Ильиной

Улица Твериводицкая

Улица Театралов

Улица Тепляковская

Улица Терещенко

Улица Ткача

Улица Тракторная

Улица Трехсвятская

Улица Троицкая

Улица Тургенева

Улица Учебная

Улица Учительская

Улица Фадеева

Улица Фрунзе

Улица Фурманова

Улица Халтурина

Улица Химиков

Улица Хромова

Улица Хрустальная

Улица Хрустальная - ул. Заречная

Улица Цветочная

Улица Центральная в поселке Элеватор

Улица Циммервальдская

Улица Циолковского

Улица Чапаева

Улица Чебышева

Улица Челюскинцев

Улица Черкасская

Улица Чернышевского

Улица Чехова

Улица Чкалова

Улица Чудова

Улица Шевченко

Улица Шишкова (от переулка Третьяковский до моста через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое)

Улица Шишкова (от переулка Третьяковский до ул. Академика Туполева)

Улица Школьная (поселок Сахарово)

Улица Щорса

Улица Эрнста Тельмана

Улица Южная

Улица Ярославская

Шоссе Бежецкое

Шоссе Бурашевское

Шоссе Волоколамское

Шоссе Московское

Шоссе Петербургское

Шоссе Рябеевское

Шоссе Сахаровское

Шоссе Старицкое

Проезд к СНТ «Светлый»

Проезд от ул. Дружинной до д. № 12 по ул. Георгиевская (школа N 52)

Проезд от ул. И. Касьянова до д. N 12 по ул. Георгиевская (школа N 52) вдоль дома N 9, корп. 2 и д. N 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская

Пешеходная дорога вдоль средней школы N 7

Пешеходная дорога вдоль средней школы N 45

Пешеходная дорога вдоль гимназии N 44

Проезд от д. N 2 до д. N 18 по ул. Заречная

Проезд между домами №№ 4а и 6а по проспекту Николая Корыткова

Проезд в районе дома № 43 по проспекту Николая Корыткова

Улица Марии Смирновой

Пешеходный мост через реку Тьмака № 1 у Обелиска "Победа"

Пешеходный мост через реку Тьмака № 2 у Обелиска "Победа"

Путепровод на правобережном подходе к Восточному мосту

Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина

Мост через ручей Бортниковский

Проезд от улицы П. Савельевой до дома № 1а на улице Фрунзе

Проезд вдоль дома № 5 по ул. Королева

Проезд от 1-го переулка Вагонников до угла дома № 52 корп. 2 по ул. Паши Савельевой

Проезд от вдоль дома № 31 (Тверской почтамт) по ул. Советской

Проезд в районе домов № 97 и № 99 на ул. Коминтерна

Проезд от ул. Борихино поле до дома № 2 по Старицкому шоссе

Проезд от улицы 15 лет Октября до улицы Терещенко

Проезд от проспекта Победы до дома № 5А по улице Ерофеева

Проезд вдоль дома № 31 по улице Маяковского

Проезд от улицы Благоева до дома № 76 корп. 1 по улице Благоева

Проезд от улицы Луначарского до дома № 34 по улице Луначарского

Проезд вдоль дома № 84 по улице Хромова

Проезд от улицы Фадеева до дома № 31 по бульвару Цанова

Проезд от улицы Луначарского до дома № 22 по улице Луначарского

Проезд от улицы Коминтерна до дома № 77 по улице Коминтерна

Проезд от Сахаровского шоссе до Жилищного комплекса «Медовый»

Проезд от автомобильной дороги вдоль поселка Литвинки до дома № 21 в поселке Литвинки

Проезд от бульвара Шмидта вдоль дома № 11 по Комсомольскому проспекту

Проезд вдоль домов №№ 97-110 в деревни Борихино поле

Проезд от улицы Седова до дома № 4 по улице Хромова

Проезд от Сахаровского шоссе до стекольного завода

Пешеходная дорога от улицы Ротмистрова до набережной реки Лазурь

Проезд от дома № 2 по улице 2-я Куклиновка до улицы Королева

Проезд вдоль дома № 25 по улице Хромова

Проезд вдоль дома № 7 корп. 2 по улице Громова

Проезд от улицы Можайского до дома 44 по улице Левитана

Автомобильная дорога «Тверь – Тургиново»

Проезд от улицы Орджоникидзе до дома № 48В по улице Орджоникидзе

Проезд от улицы Левитана до дома № 26 по улице Левитана

Проезд вдоль дома № 12 по улице Веселова

Проезд от улицы Кольцевой до улицы Дачной

Проезд от улицы Озерной до Жилищного комплекса «Зеленый остров»

Проезд от улицы Садовой (пос. Сахарово) вдоль домов №№ 17 и 19 до границ города

Проезд от улицы Складской до дома № 27 корп. 1 по улице Оснабрюкской

Проезд от дома N 38 по улице Хрустальной до улицы Дачной

Проезд от улицы Артюхиной до дома N 13, корпус 2 по улице Артюхиной

Внутриквартальный проезд вдоль домов N 55 и N 57 по улице Седова