Мысли о сентябре: В Твери началась запись будущих первоклассников в школы

Осенью за парты сядут более 5650 первоклассников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери с 29 марта началась запись в школы будущих первоклассников. Традиционно прием заявлений стартует 1 апреля, но в этом году эта дата выпала на субботу.

Корреспондент «КП»-Тверь» тоже отправилась в школу, но не по работе, а как мама будущего первоклассника: написать заявление на прием ребенка в первый класс, а заодно осмотреться в здании, где драгоценное чадо ближайшие 11 лет будет вгрызаться в гранит науки.

Всего, по данным городской администрации, в новом учебном году в школах Твери за парты сядут более 5650 первоклассников.

Школа наша - в Московском районе города. Типовое строение, поэтому от остальных мало отличается: кирпичное здание в три этажа с широким крыльцом, обнесенное металлическим забором.

Попасть внутрь оказалось непросто. На входе установлена кнопка домофона, в микрофон грозный голос вахтера спрашивает о цели визита.

- Заявление на зачисление в школу подать, - отвечаю я.

После паузы уточняют адрес проживания, снова долго молчат и дверь не открывают. В это время прыткие школьники спешат на урок и снуют туда-сюда. Выглядывает сотрудник школы, разрешает зайти (через арку металлоискателя). Записывает фамилию и время визита, провожает до дверей приемной и «передает на поруки» методиста.

Дальше стандартная процедура заполнения заявления, уточнения данных.

- Зачисление детей, которые относятся к нашей школе и проживают в нашем районе, будет происходить 1 июля, - уточняет суровая с виду женщина. - Организационное собрание для родителей - в конце мая, список канцелярии (того, что надо покупать) найдете на сайте школы.

На этом до свидания. Снаружи уже ждет провожатый до двери выхода.

В школах сейчас усилены меры безопасности. А еще со времен пандемии действует запрет на присутствие родителей в здании, пускают только на собрания, редко - на праздники, детей по утрам в школьном дворе встречает классный руководитель и провожает на уроки.

Так что оглядеться у любопытных родителей не получится. Можно смело подавать заявление через «Госуслуги» и не тратить время.

ВАЖНО!

Прием заявлений на зачисление в первый класс во всех школах города начинается в 9:00.

В первоочередном порядке до 30 июня места в школах предоставляются детям, проживающим на закрепленной за школой территории; детям военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; детям сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти - по месту жительства семьи; детям, имеющим братьев (сестер), которые уже обучаются в общеобразовательной организации - по месту обучения братьев (сестёр).

6 июля будет открыт прием заявлений от всех желающих, но зачисление детей будет осуществляться при наличии свободных мест.

По правилам на 1 сентября ребенку должно быть не меньше шести с половиной лет.

Заявление о приеме на обучение и соответствующие документы родители (законные представители) могут подавать лично в школе, через операторов почтовой связи, через портал образовательных услуг Тверской области, через «Госуслуги».

Подробная информация о порядке приема заявлений размещена на официальных сайтах школ и на городском школьном портале.