Парадокс нашего времени: В Тверской области деревни вымирают, а сельское хозяйство идёт в рост

В деревнях теперь заправляют дачники, местных-то почти не осталось. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области селяне составляют менее одной четверти от числа всех жителей. Это показала последняя перепись населения. При этом деревень и сёл у нас больше, чем где-либо в стране: 9532 единицы. Но, судя по всему, в них просто никто не живёт.

Вот официальные данные Росстата.

На 1 января 2023 года население Тверской области составляло 1 млн 211 тыс. 183 человека.

Из них горожан - 924 628 человек, а селян - 286 555 человек.

Выходит, что в среднем в одном сельском населённом пункте у нас живут 30 человек. Есть, конечно, сёла и побольше. Но есть и такие деревеньки, где живут лишь дачники, наездами. То есть де-юре деревня существует, а де-факто местных жителей в ней ноль.

Только за 2022 год численность селян в Тверской области снизилась на 3478 человек. По естественным причинам (из-за превышения смертности над рождаемостью) сельское население уменьшилось на 3255 человек. А остальные 223 человека просто покинули свои деревеньки в поисках лучшей жизни.

СЕЛА НЕТ, А ХОЗЯЙСТВО ЕСТЬ

Кажется странным, что на фоне вымирания сельских поселений в регионе успешно развивается сельское хозяйство. Вот, например, 2022 год для тверских аграриев был успешным. Об этом сообщили 28 марта на заседании правительства Тверской области.

Существенно увеличились объёмы производства зерна: его было собрано 158,8 тыс. тонн, это на 53,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Поголовье свиней за год увеличилось едва ли не вдвое, производство мяса выросло на 28%. Что до любимой всеми картошечки, её было собрано 250,1 тыс. тонн - это четвёртое место среди всех регионов Нечерноземья!

Получается, села, а главное - мужика в нём, нет, а сельское хозяйство есть и даже делает успехи. Или всё как гласит старинная русская поговорка: не станет хлеба, барин даст? Значит ли это, что люди от сохи нам больше не нужны? Так и вымрет деревня, как пережиток прошлого? Этот вопрос мы задали тверским аграриям.

ПОКА ЖИВЫ СТАРИКИ

Один из известных тверских сельхозпроизводителей поделился с «КП»-Тверь» своим мнением, но при условии анонимности. Почему? Поймёте, прочитав:

- Сельское население обязательно нужно! Иностранцы-гастарбайтеры, которых у нас нанимают работать на селе, уже тоже избалованы. Они не хотят заниматься грязной работой. И с открытием в регионе всевозможных складских и логистических предприятий переходят работать туда. Да и нанимать их не так уж выгодно: патент оплати, жильё предоставь.

Сельское хозяйство пока держится у нас только на старшем поколении. Но его становится всё меньше: старики уходят на заслуженный отдых или уходят совсем… А местная молодёжь не обучена. Взять тот же Западнодвинский колледж: механизаторов готовят, а практики у них нет. Нужна хорошая подготовка. Даже на современных предприятиях, где всё автоматизировано, всё равно нужно уметь работать. А для молодёжи это сейчас вроде как не престижно - в навозе ковыряться.

Надо, чтобы молодёжь оставалась на селе и при этом была обучена. А у нас в регионе большие расстояния. Уезжать куда-то далеко учиться, значит, платить за жильё. А чем? Нужно, чтобы на местах было где обучить молодёжь. Но сохранять сельское население нужно обязательно и готовить там молодёжь для сельского хозяйства.

ЛЮДИ ГОТОВЫ, НО УСЛОВИЙ НЕТ

Ещё один взгляд представил глава фермерского хозяйства, председатель союза сельской молодёжи Тверской области Алексей Трофимов:

- Да, жителей на селе совсем нет. Где-то одна четверть деревень пустует, а в остальных людей мало и по большей части это дачники. Показателей в сельском хозяйстве сегодня мы достигаем только за счёт агрохолдингов: они берут большими объёмами, используют новейшие технологии, хорошую технику, современные удобрения. Средства, которые выделяются сегодня из бюджета, по большей части также направляются на поддержку агрохолдингов. А на сельских жителей, если говорить откровенно, не хватает средств. Но в Тверской области агрохолдингов не так и много. Большая часть региона - заброшенные, никому ненужные земли.

Для развития сельского хозяйства существование местных жителей, селян - обязательное условие. На половине наших земель никогда не будут находиться эти самые агрохолдинги. Им там не комфортно: мало полей удобных для обработки, не те местность, рельеф. Они сюда никогда не придут. Здесь могут работать только местные жители. Конечно, у нас есть фермеры, держатся на плаву некоторые личные подсобные хозяйства. Кстати, только благодаря им здесь как-то держатся на плаву школы, детские садики, ЖКХ. Чтобы сельские территории реанимировать, нужны местные аграрии. Пусть не крупные, пусть производят они немного, но в совокупности будет неплохой результат, что показывает практика по стране. И главное - люди готовы переезжать на село. Но условия пока к этому, к сожалению, не созданы.

Чтобы люди вернулись на село, в первую очередь нужно предоставить им землю. А это сложно. Либо она выкуплена и не используется, либо, чтобы предоставить её, нужно провести сложную процедуру. Например, местной администрацией не проведено межевание - нужно делать это за свой счёт, так как у муниципалитета нет средств. Помимо этого ещё и выиграть процедуру торгов. Если на них кто-то ещё заявится, деньги, потраченные вами на межевание, уйдут впустую. Мы об этом говорим, но пока проблема не решена. И конечно, нужна инфраструктура: газ, дороги, электричество. Вот, собственно, и всё, что требуется от государства. Остальное население само сделает - построится, обработает земли.