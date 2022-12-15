«Ты молодец, Лёха!»: Талантом 14-летнего певца из Твери на шоу «Голос. Дети» восторгаются Баста и МакSим

К Алексею Тельцову повернулась МакSим. Фото: https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-10/vystupleniya/aleksey-telcov-b-same-mucho-golos-deti-10-slepye-proslushivaniya-fragment-vypuska-ot-09-12-2022

На популярном вокальном шоу Первого канала «Голос. Дети» тверичан можно увидеть не впервой: ранее в нем уже участвовали две наши девочки. До финала, правда, они не дошли. И вот в третьей попытке Верхневолжья в юбилейном десятом сезоне за дело взялся представитель сильного пола - 14-летний тверичанин Алексей Тельцов. На этапе слепых прослушиваний своим недетским баритоном и песней «Besame mucho» он восхитил певицу МакSим. В ее команду и попал. Мы узнали кое-какие интересные подробности о новом участнике шоу из Твери.

ТАЛАНТ ПЕВЦА - ЭТО ОТ МАМЫ

С самим юным талантом нам пообщаться не удалось: он был на учебе (учится в 8-м классе школы № 36), однако об Алексее нам рассказала его бабушка Ирина Бокова. Вместе с другими родственниками она была на телешоу и болела за внука.

По словам Ирины Валентиновны, вокальные способности и любовь к пению Алексею передались от мамы. У нее хороший сильный голос, и, хотя она не профессиональная певица, петь очень любит.

При этом Алексей ведь не только певец, но и на дуде игрец. Вернее, на баяне.

- Его прадед играл и на баяне, и на аккордеоне, и на пианино, - поделилась бабушка. - Это тоже передалось по генам Лёше. Он занимается в Детской школе искусств им. В.В. Андреева по классу баяна и дополнительно еще фортепиано. Как раз там-то и заметила его преподаватель по классу баяна Любовь Киршонкова, что Алексей неплохо поет, и позвала заниматься еще и в вокально-эстрадную студию в ДК «Затверецкий».

Лёша начал петь примерно с восьми лет. Ирина Валентиновна рассказала, что у внука большой песенный репертуар:

- И классика, и современные песни. Сам он очень любит джаз и блюз.

Среди певцов Алексей выделяет гениального российского баритона, рано ушедшего Дмитрия Хворостовского.

В будущем наш талантливый земляк хочет стать профессиональным певцом и музыкантом. Однако бабушка считает, что надо бы и вторую практичную профессию получить, чтобы крепко стоять на ногах...

Алексей Тельцов - на шоу волновался, но держался хорошо. Фото: https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-10/vystupleniya/aleksey-telcov-b-same-mucho-golos-deti-10-slepye-proslushivaniya-fragment-vypuska-ot-09-12-2022

ЛОМКА ГОЛОСА ПРОХОДИТ НЕЗАМЕТНО

Я спросил у Ирины Валентиновны, нет ли волнений за Алексея как певца, ведь он в таком возрасте, когда начинается ломка голоса. А это дело такое, можно и потерять способности...

- Из-за того, что он постоянно занимается вокалом, у него ломка голоса проходит достаточно мягко и даже, я бы сказала, незаметно, - ответила бабушка юного певца.

Идти на телешоу «Голос. Дети» он решил сам.

Бабушка рассказала, как попадают на шоу:

- Сначала посылаешь заявку с приложениями - репертуаром, который есть, плюс три-четыре видео с исполнением песен. Потом происходит отбор, и сотрудники телешоу приглашают на кастинг. На него приезжают ребята со всей страны, даже с далекого Сахалина. В этот раз было больше тысячи детей. Алексей прошел и попал на слепые прослушивания. И вот он у МакSим.

МАКSИМ

- Он доволен, что попал именно к ней?

- Алексей очень рад, что попал в команду с МакSим: она прекрасно ладит с детьми, предоставила участникам свою музыкальную школу для репетиций, песни для следующего этапа - «Поединков» - на шоу. Для Алексея выбрали красивую песню. Какую, пока говорить не буду.

Зато бабушка сообщила еще ряд интересных деталей:

- По телетрансляции шоу не видно, но, когда Алексей пел, Баста (еще один член жюри. - Ред.) прям пальцем показывал МакSим: бери, бери его. В перерыве он даже пожал Алексею руку и, как я услышала, сказал: «Ты молодец, Лёха!»

А МакSим на репетициях похвалила и заметила:

- От твоего баритона, Лёша, даже хочется плакать.

В хорошем смысле, конечно.

- Волнение перед выступлением на шоу у Алексея было?

- Вообще у него уже большой опыт выступлений, множество концертов за плечами, но на слепых прослушиваниях, как он потом мне рассказывал, коленки вначале дрожали, - ответила бабушка. - Да и по голосу слышно, что волнуется. Но справился с собой в итоге...

Пожелаем нашему земляку и дальше успешно и уверенно выступать на этом телешоу. И победить, конечно!

Кстати, у него есть победный опыт - в 12 лет Алексей Тельцов выиграл национальную премию в области искусства «Будущее России». В конкурсе участвовали более 3000 человек из разных регионов России. Алексей на финальном концерте в Москве исполнил вечный хит «Памяти Карузо».