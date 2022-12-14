В Тверской области городскими округами вскоре могут остаться лишь Тверь и Ржев

Карта региона. Фото: ПТО/скринщот

Недавно в Тверской области среди муниципалитетов со статусом "муниципальный округ" (МО) прибыло. В такие округа были преобразованы Бельский, Жарковский, Ржевский (здесь еще, правда, не проведены выборы главы) и Старицкий районы. Есть в регионе также несколько городских округов (ГО).

"КП"-Тверь" поинтересовалась у экспертов, зачем районы преобразуют в городские и муниципальные округа и по какому принципу?

Пояснения нам дали заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская и заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Старицкого муниципального округа Сергей Журавлёв.

Предварительно напомним, что начало этим преобразованием было положено в декабре 2015 года, когда Удомельский район трансформировали в городской округ. В 2017–2019 годах в регионе появились Осташковский, Кашинский, Нелидовский, Вышневолоцкий ГО.

В 2018 году правительство региона обратилось к Президенту России с инициативой о введении нового вида муниципалитета – муниципального округа. Глава государства поддержал идею. В итоге в мае 2019 года в Тверской области создали первый в России муниципальный округ – Весьегонский. И пошло поехало, следом также преобразовали Андреапольский район, позже – Оленинский и Лесной... На сегодняшний день в регионе уже 22 МО.

Преобразование в округ сводится к слиянию главных администраций района и его центрального населенного пункта с ликвидацией мелких локальных администраций и депутатских корпусов. То есть речь идет о централизации управления территорией.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

- Ожиданий было две основных - снижение бюджетных расходов на управлении муниципалитетами и уменьшение числа представительных органов - местных дум, советов депутатов. То есть цель - убрать излишнюю заадмистрированность,если так можно выразиться, - пояснила Галина Лапушинская.

По мнению профессора, минус таких преобразований в том, что теряется доступность местной власти для жителей отдаленных деревень и сел.

Однако Сергей Журавлёв отметил, что при преобразовании районов в округа (по сути - ликвидации администраций сельских и городских поселений в пользу одной единой общей администрации) всё-таки есть практика введения территориальных представительств сельских поселениях (из части сотрудников бывших органов местного самоуправления). Они нужны для того, чтобы администрации округа быть в курсе конкретных проблем и пожеланий местного населения.

По словам Сергея Журавлёва, что уменьшении уровней власти в районах за счет преобразования их в округа вызваны в том числе тем, что снижается количество населения сельских территорий, а значит теряется смысл в наличии там локальных органов власти.

- Второй момент - это финансовые возможности, - продолжил глава муниципалитета. - То есть с одной стороны территория может быть достаточно самостоятельна в управленческом плане, со своим главой, своим депутатским корпусом, но при этом ее бюджета только и хватает в основном на зарплаты этим местным чиновникам. На исполнении полномочий уже денег и нет. А какой тогда в этом смысл? Лучше же в таком случае все свести к более крупной структуре управления. Еще один фактор преобразования в округ - это возможность определенного финансового маневрирования. Оно может осуществляться на территориях при более менее наполненном крупном бюджете, который как раз и есть в округах. То есть по сути преобразование районов в округа даёт возможность объединить финансы, аккумулировать их на значимые, к примеру, ремонты или стройки и при необходимости перераспределять.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- Городской округ - фактически это крупный населенный пункт с прилегающей территорией, который подпадал под муниципальное управление. А понятие "муниципальный округ" появилось, когда начали объединять районы и городские округа. делая единую территорию для управления, - пояснила Галина Лапушинская.

Она также отметила, что ГО у нас остаются, так как они были созданы до того, как внесли изменения в 135-ый федеральный закон в части закрепления нового вида муниципалитета - МО.

- В законопроекте, который сейчас рассматривается в Госдуме и связан с включением органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, прописано одноуровневое управление. То есть, если это законопроект будет принят, муниципалитеты смогут быть либо городскими округами, либо муниципальными округами. При этом определяет статус по ряду критериев Минюст РФ. А чтобы городским округом быть, плотность населения терртории была не менее чем в пять раз выше, чем среднероссийская. А у нас в регионе средняя плотность населения - меньше этих показателей. В общем, если вышеупомянутый законопроект будет принят, то городскими округами в регионе останутся только город Тверь и Ржев. Остальные автоматически станут муниципальными округами, - сообщила Галина Константиновна.

Сергей Журавлёв также отметил один важный момент - вне зависимости от того, округ городской или муниципальный, на его сельских территориях после преобразования структуры управления для жителей сохраняются все утвержденные ранее льготы. Не влияет преобразование в округ (опять же не важно в какой) и на цены и оплату за услуги ЖКХ.

ЧТО ЕСТЬ ЧТО

(на декабрь 2023 по информации областного Совета муниципальных образований)

Городские округа: города Тверь и Торжок, Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский, Осташковский, Удомельский, Озерный (ЗАТО), Солнечный (ЗАТО)

Муниципальные округа: Андреапольский, Бельский, Весьегонский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский, Лесной, Лихославльский, Максатихинский, Молоковский, Оленинский, Пеновский, Рамешковский, Ржевский, Сандовский, Селижаровский, Сонковский, Спировский, Старицкий.

Районы: Бежецкий, Бологовский, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кувшиновский, Торжокский, Торопецкий, Фировский.

Районы: Бежецкий, Бологовский, Калининский, Калязинский, Конаковский, Кувшиновский, Торжокский, Торопецкий, Фировский.