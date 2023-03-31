По данным на утро 31 марта: подъём воды в Волге продолжается - бронзового рыбака в Горсаду затопило по грудь

Вот такая в Твери 31 марта Волга. Фото: Компания «Домашние Компьютерные Сети» (Sky@Net)

В Твери вновь поднялась Волга. Половодье началось 27 марта, потом стихия взяла несколько дней передышки и в последний день марта - снова за дело. В областной столице из-за половодья в реках введен режим повышенной готовности.

Сейчас бронзовому рыбаку, что на пристани горсада, вода почти по грудь. Это значит, что приблизился уровень к 600 сантиметрам. Отметим, Твери, за уровнем подъема воды можно следить именно по бронзовому рыбаку. Если его сапоги сухие, и воды на пешеходной части набережной ещё нет, то уровень воды по замерам гидропоста не превышает 299 сантиметров. А вот если вола достигнет колен рыбака, значит её уровень уже 518 см.

Что касается водохранилищ, то на портале Русгидро сообщается, что Иваньковское и Углическое близки к предельному уровню возможного наполнения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в слуюбу спасения: "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Телефон доверия регионального МЧС: 8 (4822) 39-99-99.