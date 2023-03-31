Круг- певец неона, и нереально ровные дороги: Нейросеть нарисовала Тверь в стиле киберпанк

Памятник Кругу и мост через Волгу - самые узнаваемые места в Твери. Фото: VK/kakao_champion

Рисунки, выполненные нейросетью, кому они принадлежат? Автору идеи, придумавшему нужный порядок слов для задания, или исполнителю - графической программе. Такие мысли были у меня, когда наткнулась в сети на виды Твери в стиле киберпанк. Уж больно хорошо вышло.

Придумал их житель областной столицы Сергей Олешко - маркетолог, журналист, преподаватель риторики. Ну а мастерски исполнил искусственный интеллект.

Таким Михаилом Кругом, точнее новым прочтением его памятника - залюбуешься, вот-вот вспрыгнет на свою летающую доску и в закат... Или обелиск Победы, похожий на космолёт, рванет в стратосферу.

Пользователям соцсети работы тоже приглянулись, правда, многие сочли, что уж слишком футуристично. Хотя киберпанк то и основан на эстетике фантастических фильмов, игр, представлениях о мире будущего.

«Идеальные дороги и чистые газоны - такого никогда не будет в нашем городе, даже когда машины будут летать и везде будет неон”, - в далеком будущем для многих тверичан подобный урбанистический порядок кажется нереальным.

Мне дороги и газоны «глаз не режут», но вот пальмы ... они на заднем плане в работах частенько «проскакивают».

Возвращаясь к теме авторства подобных произведений, оказалось: признавать, что автором подобных творений считается искусственный интеллект, пока излишне и к этому в правовом поле еще никто не готов. Так что авторство идеи в приоритете.

Детали создания киберпанковой Твери уточняю у Сергея Олешко.

– Эксперименты в области современного арта - это ведь не ваш основной род деятельности, почему захотелось создать такие работы?

- В последнее время много выступаю с лекциями, для них готовлю презентации, а чтобы презентации были интересными, слайды рисую сам. Так что в некотором смысле, рисовать – этой мой хлеб. Но не основной, а так – скорее, крохи. Тверь люблю, рисовать люблю, киберпанк люблю. Ещё я боюсь искусственного интеллекта и такой вот опыт работы с нейросетью – это попытка изучить искусственный интеллект и подружиться с ним. Теперь хоть спать спокойнее буду.

– Почему Тверь именно в этой стилистике?

- Стилистика киберпанка – это фантазии о будущем. Фантазии, наполненные технологиями, но и грязью. Мне кажется, что киберпанк – это попытка скрасить жизнь с пустым карманом. Это когда нет денег и желания ремонтировать дороги, но можно сделать иллюзию, что они ровные. На благоустройство города тоже денег нет, но зато можно от разрухи отвлечь внимание неоном и светящимися экранами. Стилистика киберпанка – это наше всё: не жить толком, но усиленно делать вид.

– Почему именно эти видовые места?

- По мне так это самые узнаваемые места Твери.

– Какие слова «забивали», чтоб программа нарисовала?

- Futuristic, cyberpunk, retrowave, bladerunner, neon (футуристический, киберпанк, ретровейв, бегущий по лезвию, неон - англ.). Иногда приходилось уточнять, что на фото должен быть памятник, а не человек. Для этого писал – statue (статуя - англ.).

– Работы получились очень эпатажным по нашешним временам - прошлись по скрепам, можно сказать. Это вы специально, эпатируете? Или это происки искусственного интеллекта?

- Это так «видит» искусственный интеллект. Кто-то скажет, что это уже дискредитация, но десяток выложенных картинок – самое приличное, что вышло. Ещё сотню вариантов я забраковал – вот там эпатаж на грани абсурда и пошлости.

«Рюмка». Фото: VK/kakao_champion

Афанасий Никитин в кибер шлеме. Фото: VK/kakao_champion

Обелиск Победы. Фото: VK/kakao_champion

Казармы. Фото: VK/kakao_champion