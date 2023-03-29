Данные на утро 29 марта 2023 года: под Тверью подтопило дачи, большое половодье ждут в Западной Двине

Вот так сегодня выглядит набережная в горсаду. Фото: tvhost.ru

В Твери прекратился подъем воды в Волге. Затоплены набережная горсада, где статуя бронзового рыбака по-прежнему в воде по полы куртки, ландшафтный парк «Тьмака».

Напомним, пару дней назад из-за половодья в областной столице введен режим повышенной готовности. С 27 марта шел резкий подъем воды в Волге, Тверце, Тьмаке.

МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей о высоком половодье в Западной Двине.

Уровень воды в реке Западная Двина может подняться до 190 см (181.40 м БС). 27 марта было отмечено 144 см (180.94 м БС), изменение за сутки составляет +44 см.

При высоком половодье возможно затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

В Калининском районе подтопило дачи. Сообщение о подтоплении приусадебных участков деревни Балаково Тургиновского сельского поселения Калининского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 марта.

МЧС призывает жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.