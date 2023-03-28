ЖКХ - лучше, дороги - хуже, конфликтность нарастает: Федеральные эксперты проанализировали качество жизни в Твери

Некоторые тверичане подумывают о переезде из нашего города. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Итоговое исследование качества жизни в российских городах за 2022 год опубликовал Финансовый университет при Правительстве РФ. Специалисты проанализировали, как живётся людям в 75 городах с населением более 250 тысяч человек. И вроде бы всё неплохо: Тверь оказалась в тридцатке лидеров - на 21-м месте.

Согласно исследованию, мы хорошо учимся, неплохо лечимся, ходим на выставки и в театры, ценим тверскую природу. Но при этом жалуемся, спорим, бодаемся с коммунальщиками, ведём себя деструктивно, клянём дорожников и нет-нет да подумываем подкопить деньжат, собрать чемоданы и распрощаться с матушкой Тверью. Вот такими тверичан показало данное исследование. Соглашаться или нет - решайте сами. Мы же расскажем подробнее, какие оценки получила Тверь.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСЛО

Индекс качества жизни рассчитывался на основании данных социологического мониторинга настроений населения. В частности, давалась оценка уровню социальной напряжённости в обществе, уровню дохода и потребления горожан, развитию культурной среды, тому, насколько привязаны жители к своему городу и хотят ли переехать в более тёплое местечко.

По каждому из параметров выставлялась оценка, а также сводный итоговый балл - индекс качества жизни.

За 2022 год наш индекс оказался равен 66. Качество жизни тверичан подросло: в аналогичном исследовании по итогам 2021 года Тверь получила 61,7 балла.

НАШИ ОЦЕНКИ

Вот оценки, которые поставили нам исследователи за 2021 и 2022 годы:

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ГЛАВНЫЕ БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Жилищно-коммунальные проблемы. Несмотря на то что балл с прошлого года существенно вырос, тверичане остаются недовольны работой служб ЖКХ и благоустройством города.

То же самое и с уровнем жизни. Оценка была поставлена более высокая, чем годом ранее, но материальное благополучие наших граждан также было определено как проблемная точка.

Ещё два параметра, которые, по мнению исследователей, необходимо улучшить, - это условия для ведения бизнеса и возросшее за последний год желание горожан переехать из Твери в какое-то более сытное и комфортное место.

И, наконец, наибольшую тревогу федеральных специалистов вызывает возросшая в Твери конфликтность социальных отношений. Горожане стали чаще жаловаться, спорить, судиться. Характеризует ли это нашу склочность, или же поводов к такому поведению стало больше, увы, не сообщается.