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Общество13 декабря 2022 12:24

Стабильной поступью - в 20-летие: Типография «Люксупак» в Твери производит упаковку из картона на любой вкус

Покупая различные товары, мы изначально неминуемо оцениваем их по упаковке
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов в сфере полиграфии

Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов в сфере полиграфии

Фото: Александр ЖМУЛИН

Можно сказать, это выражение личности бренда. Одна из самых распространенных упаковок - из картона. И, оказывается, для многих товаров в нашей стране такую «одежду» делают в Твери - в типографии «ЛЮКСУПАК».

Предприятие расположено на территории базы «Универсал» на проспекте Николая Корыткова. Недавно мы там побывали.

В условиях жесткой конкуренции...

Типография «ЛЮКСУПАК» специализируется на изготовлении упаковки из картона и микрогофрокартона для продуктов питания, косметической и фармацевтической продукции, а также непродовольственных товаров.

Как рассказал директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов, он начал реализовывать свой бизнес-проект в далеком 2003 году. В 2023-м «ЛЮКСУПАК» уже отметит 20-летие.

Директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов

Директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов

В юбилейный год компания вступает уверенно, крепко стоя на ногах, несмотря на то, что, как отметил Александр Леонов, конкуренция в полиграфической сфере в нашей стране весьма жесткая:

- Предприятие стабильно развивается. Мы выпускаем не менее 1 млн изделий в сутки. Подходим к годовому обороту в 2 млрд рублей.

Клиентов у типографии хватает, и в последние годы пакет постоянных заказчиков стабильно увеличивается. География клиентов компании весьма обширная: СЗФО, ЦФО, Поволжье и ряд удаленных регионов.

Сырье бывает разное

Экскурсию по производству для нас провела ведущий специалист отдела продаж компании Татьяна Макарова.

Ведущий специалист отдела продаж Татьяна Макарова

Ведущий специалист отдела продаж Татьяна Макарова

Фото: Александр ЖМУЛИН

Она рассказала, что в нынешних реалиях производство вынуждено было изыскивать возможности бесперебойных поставок расходных материалов и сырья. В этом выручили отечественные, белорусские и азиатские партнеры.

- Что касается основного сырья - картона, у азиатских производителей больше опыта по изготовлению целлюлозного картона с высокой степенью белизны и качественным мелованным слоем, который позволяет выдерживать многоступенчатую отделку и производить высококачественную упаковку, - пояснила Татьяна. - Но добавлю, что за последние полгода заметно выросло качество целлюлозного картона отечественного производства, которым мы активно пользуемся в изготовлении упаковки и которое удовлетворяет наших заказчиков.

Скоро возможности производства еще больше расширятся

Так вот, этот картон поступает в типографию в ролях. Это удобно, поскольку при помощи листорезательного оборудования можно запустить в печать лист картона любого размера с минимальным техотходом.

Дальше в действие уже вступает печатное и отделочное оборудование. На этом производстве все печатные машины и станки - производства ведущих мировых лидеров полиграфического оборудования.

Проходя по цехам, видим размах и объемы производства:

- Вот это шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L высокой производительности по листопрогону, - указала Татьяна на печатную машину размером с крыло «боинга». - На данный момент в типографии работают три современные печатные машины полного формата. А недавно мы приобрели четвертую, тоже шестикрасочную гибридную машину Rapida. Приблизительные сроки введения в эксплуатацию - первый квартал будущего года. Новое приобретение позволит разгрузить тот участок печати, который сейчас идет с перегрузом из-за большого количества заказов.

Шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L

Шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L

Фото: Александр ЖМУЛИН

Татьяна отметила:

- Одно из наших преимуществ - это печать по металлизированному картону.

Речь идет о металлизированных под серебро или золото красивых упаковках для тех же зубных паст, косметики, парфюмерии... Блестящая, переливающаяся поверхность с яркой красочной печатью смотрится просто роскошно.

Устоявшийся коллектив

Удалось пообщаться с печатником на одной из печатных машин, мимо которых мы проходили:

- Я уже 15 лет на предприятии, - ответил печатник Борис Алексеев, немного оторвавшись от рабочего процесса.

- У нас тут вообще устоявшийся крепкий коллектив, - прокомментировала Татьяна. - Всего более 200 человек работает в типографии.

Крепкий коллектив - это отличный показатель для предприятия.

Адрес типографии «ЛЮКСУПАК»:

Тверь, проспект Николая Корыткова, д. 15б

Телефон: (4822) 35-04-35

ООО «ЛЮКСУПАК»

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БИЗНЕС-ПРЕСС