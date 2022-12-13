Стабильной поступью - в 20-летие: Типография «Люксупак» в Твери производит упаковку из картона на любой вкус

Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов в сфере полиграфии
Фото: Александр ЖМУЛИН
Можно сказать, это выражение личности бренда. Одна из самых распространенных упаковок - из картона. И, оказывается, для многих товаров в нашей стране такую «одежду» делают в Твери - в типографии «ЛЮКСУПАК».
Предприятие расположено на территории базы «Универсал» на проспекте Николая Корыткова. Недавно мы там побывали.
Типография «ЛЮКСУПАК» специализируется на изготовлении упаковки из картона и микрогофрокартона для продуктов питания, косметической и фармацевтической продукции, а также непродовольственных товаров.
Как рассказал директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов, он начал реализовывать свой бизнес-проект в далеком 2003 году. В 2023-м «ЛЮКСУПАК» уже отметит 20-летие.
Директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов
В юбилейный год компания вступает уверенно, крепко стоя на ногах, несмотря на то, что, как отметил Александр Леонов, конкуренция в полиграфической сфере в нашей стране весьма жесткая:
- Предприятие стабильно развивается. Мы выпускаем не менее 1 млн изделий в сутки. Подходим к годовому обороту в 2 млрд рублей.
Клиентов у типографии хватает, и в последние годы пакет постоянных заказчиков стабильно увеличивается. География клиентов компании весьма обширная: СЗФО, ЦФО, Поволжье и ряд удаленных регионов.
Экскурсию по производству для нас провела ведущий специалист отдела продаж компании Татьяна Макарова.
Ведущий специалист отдела продаж Татьяна Макарова
Фото: Александр ЖМУЛИН
Она рассказала, что в нынешних реалиях производство вынуждено было изыскивать возможности бесперебойных поставок расходных материалов и сырья. В этом выручили отечественные, белорусские и азиатские партнеры.
- Что касается основного сырья - картона, у азиатских производителей больше опыта по изготовлению целлюлозного картона с высокой степенью белизны и качественным мелованным слоем, который позволяет выдерживать многоступенчатую отделку и производить высококачественную упаковку, - пояснила Татьяна. - Но добавлю, что за последние полгода заметно выросло качество целлюлозного картона отечественного производства, которым мы активно пользуемся в изготовлении упаковки и которое удовлетворяет наших заказчиков.
Скоро возможности производства еще больше расширятся
Так вот, этот картон поступает в типографию в ролях. Это удобно, поскольку при помощи листорезательного оборудования можно запустить в печать лист картона любого размера с минимальным техотходом.
Дальше в действие уже вступает печатное и отделочное оборудование. На этом производстве все печатные машины и станки - производства ведущих мировых лидеров полиграфического оборудования.
Проходя по цехам, видим размах и объемы производства:
- Вот это шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L высокой производительности по листопрогону, - указала Татьяна на печатную машину размером с крыло «боинга». - На данный момент в типографии работают три современные печатные машины полного формата. А недавно мы приобрели четвертую, тоже шестикрасочную гибридную машину Rapida. Приблизительные сроки введения в эксплуатацию - первый квартал будущего года. Новое приобретение позволит разгрузить тот участок печати, который сейчас идет с перегрузом из-за большого количества заказов.
Шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L
Фото: Александр ЖМУЛИН
Татьяна отметила:
- Одно из наших преимуществ - это печать по металлизированному картону.
Речь идет о металлизированных под серебро или золото красивых упаковках для тех же зубных паст, косметики, парфюмерии... Блестящая, переливающаяся поверхность с яркой красочной печатью смотрится просто роскошно.
Удалось пообщаться с печатником на одной из печатных машин, мимо которых мы проходили:
- Я уже 15 лет на предприятии, - ответил печатник Борис Алексеев, немного оторвавшись от рабочего процесса.
- У нас тут вообще устоявшийся крепкий коллектив, - прокомментировала Татьяна. - Всего более 200 человек работает в типографии.
Крепкий коллектив - это отличный показатель для предприятия.
Адрес типографии «ЛЮКСУПАК»:
Тверь, проспект Николая Корыткова, д. 15б
Телефон: (4822) 35-04-35
ООО «ЛЮКСУПАК»
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