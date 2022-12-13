Стабильной поступью - в 20-летие: Типография «Люксупак» в Твери производит упаковку из картона на любой вкус

Предприятие оснащено оборудованием ведущих мировых брендов в сфере полиграфии Фото: Александр ЖМУЛИН

Можно сказать, это выражение личности бренда. Одна из самых распространенных упаковок - из картона. И, оказывается, для многих товаров в нашей стране такую «одежду» делают в Твери - в типографии «ЛЮКСУПАК».

Предприятие расположено на территории базы «Универсал» на проспекте Николая Корыткова. Недавно мы там побывали.

В условиях жесткой конкуренции...

Типография «ЛЮКСУПАК» специализируется на изготовлении упаковки из картона и микрогофрокартона для продуктов питания, косметической и фармацевтической продукции, а также непродовольственных товаров.

Как рассказал директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов, он начал реализовывать свой бизнес-проект в далеком 2003 году. В 2023-м «ЛЮКСУПАК» уже отметит 20-летие.

Директор компании «ЛЮКСУПАК» Александр Леонов

В юбилейный год компания вступает уверенно, крепко стоя на ногах, несмотря на то, что, как отметил Александр Леонов, конкуренция в полиграфической сфере в нашей стране весьма жесткая:

- Предприятие стабильно развивается. Мы выпускаем не менее 1 млн изделий в сутки. Подходим к годовому обороту в 2 млрд рублей.

Клиентов у типографии хватает, и в последние годы пакет постоянных заказчиков стабильно увеличивается. География клиентов компании весьма обширная: СЗФО, ЦФО, Поволжье и ряд удаленных регионов.

Сырье бывает разное

Экскурсию по производству для нас провела ведущий специалист отдела продаж компании Татьяна Макарова.

Ведущий специалист отдела продаж Татьяна Макарова Фото: Александр ЖМУЛИН

Она рассказала, что в нынешних реалиях производство вынуждено было изыскивать возможности бесперебойных поставок расходных материалов и сырья. В этом выручили отечественные, белорусские и азиатские партнеры.

- Что касается основного сырья - картона, у азиатских производителей больше опыта по изготовлению целлюлозного картона с высокой степенью белизны и качественным мелованным слоем, который позволяет выдерживать многоступенчатую отделку и производить высококачественную упаковку, - пояснила Татьяна. - Но добавлю, что за последние полгода заметно выросло качество целлюлозного картона отечественного производства, которым мы активно пользуемся в изготовлении упаковки и которое удовлетворяет наших заказчиков.

Скоро возможности производства еще больше расширятся

Так вот, этот картон поступает в типографию в ролях. Это удобно, поскольку при помощи листорезательного оборудования можно запустить в печать лист картона любого размера с минимальным техотходом.

Дальше в действие уже вступает печатное и отделочное оборудование. На этом производстве все печатные машины и станки - производства ведущих мировых лидеров полиграфического оборудования.

Проходя по цехам, видим размах и объемы производства:

- Вот это шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L высокой производительности по листопрогону, - указала Татьяна на печатную машину размером с крыло «боинга». - На данный момент в типографии работают три современные печатные машины полного формата. А недавно мы приобрели четвертую, тоже шестикрасочную гибридную машину Rapida. Приблизительные сроки введения в эксплуатацию - первый квартал будущего года. Новое приобретение позволит разгрузить тот участок печати, который сейчас идет с перегрузом из-за большого количества заказов.

Шестикрасочная машина Rapida 105 Pro-6+L Фото: Александр ЖМУЛИН

Татьяна отметила:

- Одно из наших преимуществ - это печать по металлизированному картону.

Речь идет о металлизированных под серебро или золото красивых упаковках для тех же зубных паст, косметики, парфюмерии... Блестящая, переливающаяся поверхность с яркой красочной печатью смотрится просто роскошно.

Устоявшийся коллектив

Удалось пообщаться с печатником на одной из печатных машин, мимо которых мы проходили:

- Я уже 15 лет на предприятии, - ответил печатник Борис Алексеев, немного оторвавшись от рабочего процесса.

- У нас тут вообще устоявшийся крепкий коллектив, - прокомментировала Татьяна. - Всего более 200 человек работает в типографии.

Крепкий коллектив - это отличный показатель для предприятия.

Адрес типографии «ЛЮКСУПАК»:

Тверь, проспект Николая Корыткова, д. 15б

Телефон: (4822) 35-04-35

ООО «ЛЮКСУПАК»

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