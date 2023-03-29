Эта передача будет как маяк для попавших в подобную ситуацию: О том, как важно не отчаиваться и быть вместе в борьбе с онкологией, тверской певец и его супруга рассказали на Первом канале

Евгений Окунев и его супруга Любовь стали гостями передачи Александра Гордона «Поющие сердца. Мужское/Женское». Фото: VK/ Евгений Окунев

«Мы с Любочкой побывали в студии программы «Поющие сердца. Мужское/Женское». Да-да, мы и сами удивились, когда поступил звонок с Первого канала. Огласка концерта в поддержку моей родной девочки набрала огромные обороты, и во многом благодаря вашим публикациям и репостам, мои друзья! И вот мы оказались на съемках специального выпуска «Поющие сердца», - написал на своей странице в соцсети известный тверской певец Евгений Окунев.

Буквально пару дней назад в областной столице он дал большой концерт в поддержку своей супруги Любови, которая сейчас борется с онкологическим заболеванием, диагностированным несколько месяцев назад.

Впереди еще большой курс лечения. Все испытания болезнью ребята проходят вместе: мотаются по врачам, процедурам, бесконечным анализам.

Понятно, что период в жизни супругов очень непростой, но они нашли в себе силы не замкнуться, вынести свои переживания в публичную плоскость. И тысячи слов поддержки сейчас летят в их адрес. Так было и на концерте в Твери, где зал горячо поддерживал Евгения и Любу.

Неудивительно, что историей их любви, совместной борьбы с недугом, творчества заинтересовался главный канал страны.

- Любочка все публичные мероприятия воспринимает с отрицанием, она не любит это всё. Но всегда меня поддерживает и ради меня готова на многое. Тем более что нам как раз нужно было на прием к врачу в Москве. Совместили два этих мероприятия, - поделился с нами Евгений Окунев. Первый канал не только пригласил на программу, корреспонденты приехали в Тверь на концерт и сняли сюжет. По словам Евгения, репортаж получился очень трогательный: это не только лайф с выступления, здесь интервью с ним, Любой, с музыкантами, с друзьями, что поддерживают супругов.

- Высочайший уровень организации, доброжелательная атмосфера на съемочной площадке, профессиональные журналисты и редакторы. Нас встретили как близких людей и окружили неимоверной заботой. Эту поездку мы долго будем вспоминать теплыми словами, - рассказывает Евгений.

Водитель забрал супругов из Твери, в столице была забронирована гостиница, а после посещения врача ребята сходили на концерт классической музыки. Съемка была на следующий день. Ведущие передачи Александр Гордон и Юлия Барановская были внимательны, аудитория доброжелательна, а корреспонденты даже после окончания съемок интересовались, всё ли хорошо прошло. В общем, супруги были очень тронуты:

- Нам кажется, что эта передача будет как маяк для людей, которые попали в подобную ситуацию. Иногда отчаянье затапливает, и кажется, что нет выхода и сил, чтобы двигаться дальше, но поддержка и молитвы людей, которые переживают и сопереживают, творят чудеса. Благодарю каждого, кто поддерживает нашу семью в непростое время! Знаю, что с такой огромной поддержкой мы победим!

Программа «Поющие сердца. Мужское/Женское» с участием Евгения и Любови к эфиру запланирована в ближайшее время. О точной дате выхода мы сообщим дополнительно.