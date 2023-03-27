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Общество27 марта 2023 15:02

В Твери затопило не только рыбака на набережной, но и стройплощадку у Западного моста

И традиционно под воду ушёл ландшафтный парк «Тьмака»
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Паводок сказался и на строительстве Западного моста.

Паводок сказался и на строительстве Западного моста.

Фото: Александр ЖМУЛИН

«Лёд тронулся, господа тверичане!» - отметил бы Остап Бендер, если б увидел нашу Волгу. 25 марта, в пятницу, в Твери начался ледоход, что всегда предвещает подъём воды. А тут ещё и дождь зарядил…

27 марта ледоход ещё продолжается, но река унесла основную массу льда, позволяя наблюдать за небольшим количеством сорванного большой водой с берегов льда.

Половодье. У нас в Твери водомерный пост - на набережной Волги в горсаду, сразу за памятником Пушкину. Но не каждому ведомы правила измерений, и горожане при подъёме воды начали смотреть на скульптуру рыбака в том же горсаду. Правда, пока вода выше груди бронзового рыболова не поднималась, и мы не знаем, где будет скульптура, когда уровень превысит критическую для Твери отметку в 960 сантиметров. Но такого в современной истории, к счастью, ещё не случалось. Кстати, при таком уровне воды Волга будет бежать по набережной Афанасия Никитина…

Подъём воды - это не только риски для набережной и скульптуры рыбака, но и осложнение обстановки на стройке Западного моста.

Туда и отправился корреспондент «КП»-Тверь».

Пробираться по правому берегу со стороны улицы Ржевской пришлось через жуткую грязь и лужи. То, что с левого берега подход ещё тяжелее, мы писали ранее.

На стройке я узрел такую картину: место, где из шахты «растёт» будущая опора моста, затоплено водой со льдом. Понятное дело, на этой опоре работы остановлены.

Шахта на правом берегу пока затоплена.

Шахта на правом берегу пока затоплена.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы вынуждены пережидать, когда вода спадёт, но всё равно в запретной зоне на первой опоре (левый берег. - Ред.) ставим ростверк (верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов. - Ред.), - прокомментировал вышедший из бытовки мастер строительно-монтажных работ компании-подрядчика Дмитрий Волохов. - На левом берегу, как видите, уже сделано тело одной опоры.

Тело моста на стройке с левого берега.

Тело моста на стройке с левого берега.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, бетонный объект отчётливо возвышается из воды у противоположного берега.

А вот на участке от Комсомольской площади, где будет дорога к мосту, ещё работы много, ещё стоит сосна-красавица, хоть и с обрубленными почти до самой верхушки ветками, на пути, где пройдёт дорога.

Сосна еще стоит.

Сосна еще стоит.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Оставив строителей моста пережидать паводок, я навестил и бронзового рыбака на набережной Волги у горсада. Вода затопила его по самые полы куртки. А это значит, что уровень перешагнул отметку в пять метров.

Набережная Волги у горсада затоплена.

Набережная Волги у горсада затоплена.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Рыбак в воде 27 марта днем.

Рыбак в воде 27 марта днем.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром 27 марта в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) это подтвердила и начальник Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татьяна Зимина. На момент радиоэфира вода поднялась на 540 сантиметров и продолжила подъём.

Традиционно во власти воды оказался и ландшафтный парк «Тьмака».

Парк "Тьмака" вновь затопило.

Парк "Тьмака" вновь затопило.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Добавим, что для Твери подъём Волги на 584 сантиметра - это уже уровень опасности жёлтый. Следующий, выше 900 сантиметров, - уровень оранжевый, уровень неблагоприятного явления, выход воды на пойму, то есть подтопление рельефа. 1100 см - уровень красный, уровень опасного явления, то есть серьёзное затопление территории.

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