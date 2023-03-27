В Твери затопило не только рыбака на набережной, но и стройплощадку у Западного моста

Паводок сказался и на строительстве Западного моста. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Лёд тронулся, господа тверичане!» - отметил бы Остап Бендер, если б увидел нашу Волгу. 25 марта, в пятницу, в Твери начался ледоход, что всегда предвещает подъём воды. А тут ещё и дождь зарядил…

27 марта ледоход ещё продолжается, но река унесла основную массу льда, позволяя наблюдать за небольшим количеством сорванного большой водой с берегов льда.

Половодье. У нас в Твери водомерный пост - на набережной Волги в горсаду, сразу за памятником Пушкину. Но не каждому ведомы правила измерений, и горожане при подъёме воды начали смотреть на скульптуру рыбака в том же горсаду. Правда, пока вода выше груди бронзового рыболова не поднималась, и мы не знаем, где будет скульптура, когда уровень превысит критическую для Твери отметку в 960 сантиметров. Но такого в современной истории, к счастью, ещё не случалось. Кстати, при таком уровне воды Волга будет бежать по набережной Афанасия Никитина…

Подъём воды - это не только риски для набережной и скульптуры рыбака, но и осложнение обстановки на стройке Западного моста.

Туда и отправился корреспондент «КП»-Тверь».

Пробираться по правому берегу со стороны улицы Ржевской пришлось через жуткую грязь и лужи. То, что с левого берега подход ещё тяжелее, мы писали ранее.

На стройке я узрел такую картину: место, где из шахты «растёт» будущая опора моста, затоплено водой со льдом. Понятное дело, на этой опоре работы остановлены.

Шахта на правом берегу пока затоплена. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Мы вынуждены пережидать, когда вода спадёт, но всё равно в запретной зоне на первой опоре (левый берег. - Ред.) ставим ростверк (верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов. - Ред.), - прокомментировал вышедший из бытовки мастер строительно-монтажных работ компании-подрядчика Дмитрий Волохов. - На левом берегу, как видите, уже сделано тело одной опоры.

Тело моста на стройке с левого берега. Фото: Александр ЖМУЛИН

Действительно, бетонный объект отчётливо возвышается из воды у противоположного берега.

А вот на участке от Комсомольской площади, где будет дорога к мосту, ещё работы много, ещё стоит сосна-красавица, хоть и с обрубленными почти до самой верхушки ветками, на пути, где пройдёт дорога.

Сосна еще стоит. Фото: Александр ЖМУЛИН

Оставив строителей моста пережидать паводок, я навестил и бронзового рыбака на набережной Волги у горсада. Вода затопила его по самые полы куртки. А это значит, что уровень перешагнул отметку в пять метров.

Набережная Волги у горсада затоплена. Фото: Александр ЖМУЛИН

Рыбак в воде 27 марта днем. Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром 27 марта в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) это подтвердила и начальник Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татьяна Зимина. На момент радиоэфира вода поднялась на 540 сантиметров и продолжила подъём.

Традиционно во власти воды оказался и ландшафтный парк «Тьмака».

Парк "Тьмака" вновь затопило. Фото: Александр ЖМУЛИН

Добавим, что для Твери подъём Волги на 584 сантиметра - это уже уровень опасности жёлтый. Следующий, выше 900 сантиметров, - уровень оранжевый, уровень неблагоприятного явления, выход воды на пойму, то есть подтопление рельефа. 1100 см - уровень красный, уровень опасного явления, то есть серьёзное затопление территории.