Снежочек смоется, песок останется: Улицы Твери после зимы утопают в грязи

Так выглядит тротуар на остановке "Улица Бебеля". Фото: Виктория ТУШКОВА

Снег в Твери почти совсем растаял, даже там, где его за всю зиму ни разу не убрали. Теперь у нас другая проблема. «Опять песка домой натащил!» - хватаются за голову домохозяйки, встречая с работы мужей.

Щедро в этом году посыпали дороги и тротуары. Щедро и часто не вовремя. Вот, например, в районе исторического центра Твери местами снег совсем не убирали. Горожане его притаптывали - вроде и неплохо, ходим, как встарь деды наши ходили. А на следующее утро вместо притоптанного снежка - грязная каша. Засыпали песочком. 19 же января, когда случилась крещенская оттепель и тротуары превратились в мокрый каток, горожане наоборот вопрошали: где песок? али не хватило? Хватило, да с избытком. 22 марта в одной из групп в соцсети водители поделились фотографиями, запечатлевшими абсурдную ситуацию: по совершенно сухому асфальту на улице Кайкова едет грузовик и посыпает проезжую часть…

Площадь Победы, тротуар у сквера Крылова. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сегодня в городе царит грязь. У редактора «КП»-Тверь» Олега Зинченко даже жизненный экспромт на эту тему родился:

То ли Сахара к Твери подступает,

То ли разрушен с песком товарняк...

Кто ж из песка нашу Тверь откопает?

Кто же сметёт из песка депрессняк?

Надежда, что песок уберут, конечно, есть. В городской администрации 27 марта нам сообщили: «Снег сошёл, и сейчас активно начинаются работы по уборке». А также пообещали, что в самое ближайшее время появится более подробная информация об уборке города.

Улица Спартака. Фото: Александр ЖМУЛИН

Главное, чтобы просохнуть полностью песочек не успел. А то подуют юные ветра, и погрузится наш славный город в апокалипсис. Песок в ушах, носу и волосах - удовольствие сомнительное. А для тех, кто контактные линзы носит, эти песчаные бури смерти подобны.

Пока же мы пробежались по нескольким улочкам Твери, чтобы оценить ситуацию. Кое-где заметно, что дворники уже пытались прибраться. Видны следы от метлы, которой песок немного прибили к краям тротуара (или это «Чистик» со щётками проехал?). Но глобально метла тут не поможет, здесь лопатой махать надобно.

Некоторые тротуары и обочины дорог просто песочком слегка припорошены (в «Южном», на Можайского, например), на других его уже побольше (улица Спартака). Третьи в нём, без преувеличения, тонут (проспект Победы). Протекторы ботинок оставляют в кварцевой осадочной породе глубокие следы, асфальта не видно. Такое происходит, в частности, на улице Бебеля, около сквера Крылова (а это, между прочим, туристический объект).

Под песком тротуара не видать Это у сквера Крылова со стороны улицы Бебеля. Фото: Виктория ТУШКОВА

К слову, сроки зимней уборки дорог завершаются 31 марта (это число значилось в тендерах на уборку и вывоз снега, которые размещались на сайте госзакупок). Но совместить при необходимости зимнюю уборку с весенней (расчисткой города от песка, промывкой водостоков), думается, ничего не мешает.

КСТАТИ

Песко-соляную смесь для посыпки дорог зимой можно заменить альтернативным вариантом - гранитной крошкой. Её используют за рубежом (например, в Финляндии) и у нас - в Питере, Пензе.

Гранитная крошка - идеальный вариант с точки зрения как чистоты, так и экологии. Вреда от неё никакого, в том числе для обуви и лап домашних питомцев. Единственный минус гранитной крошки в том, что она при неразумном использовании иногда может забивать коллекторы ливневой канализации. Но решение тут тоже есть: испытания и установка фильтров, где потребуется. В городе на Неве так и поступают. Понятно, что это влетит в копеечку, а потому вряд ли нам приходится рассчитывать, что посыпка песком в ближайшее время останется в прошлом…