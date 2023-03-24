До начала лета 2024 года в Твери должны отремонтировать здание Карповского земского училища

Старинное здание, которое долгое время стоит заброшенное, успели "украсить" граффити в некоторых местах. Фото: Александр СОРОКИН

Завершен конкурс по выбору подрядчика для работ по приведению в порядок здания Карповского начального земского училища. Это объект культурного наследия, один из образцов архитектуры в стиле модерн в областной столице.

Находится здание рядом с Аваевской богадельней (известна в народе как «Ласточкино гнездо») в центре Твери, на улице Крылова.

Рядом с Карповским училищем располагается Аваевская богадельня, в народе прозванная «ласточкиным гнездом». Это здание реставрируется. Фото: Александр СОРОКИН

Построенное в начале XX века Карповское училище давно пустует и ветшает. Это красивое по архитектурному решению продолговатое двухэтажное здание из красного кирпича с мансардой. Общая площадь его - 762,4 кв. м.

Примечательно то, что этот дом наряду с еще 28 строениями Тверской области был включен в президентский список объектов культурного наследия, которые требуют немедленной реставрации. Составило его Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры при участии региональных отделений ВООПИиК.

Теперь, согласно данным тендера на сайте госзакупок, в здании Карповского училища должны провести комплекс ремонтно-реставрационных работ до начала июня 2024 года.

Заказчиком работ является Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области, которому, по данным общественного проекта «Тверские своды», здание и принадлежит.

С улицы Крылова здание училища (дом №18) загорожено металическим забором. Фото: Александр СОРОКИН

Сейчас здание со стороны улицы Крылова закрыто забором и видно лишь верхнюю часть. Но можно зайти рассмотреть здание со двора. Отметим, что в 2013 году произошел казус: заброшенное училище из-за проходившей тогда рядом стройки лишилось фрагмента своей уникальной узорчатой металлической ограды - его рабочие просто спилили болгаркой, не представляя, какую ценность они уничтожают...

Но вернемся в сегодняшний день. Начальная цена контракта - 69 млн 900 тыс. рублей. Указано, что это средства федерального бюджета. В результате конкурса был выбран подрядчик, предложивший на полтора процента меньше - 68 млн 849 тыс. рублей.

Кроме победителя на конкурс выходила еще одна организация, но ее заявка была отклонена, так как не соответствовала ряду параметров. Допуск к ремонтно-реставрационным работам на объекте культурного наследия может получить компания, имеющая лицензию на это и дополнительный ряд характерных работ (реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора и т.п.).

Что конкретно за организация выиграла тендер, пока не обнародовано.

Ракурс со двора, вдали виден бизнес-центр «Тверь», в народе прозванный «рюмкой». Фото: Александр СОРОКИН

Известно, что подрядчик должен будет сначала разработать проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и проведение там комплекса ремонтно-реставрационных работ. Затем согласовать ее в профильных ведомствах, в том числе в федеральном автономном учреждении «Главгосэкспертиза».

После утверждения проекта подрядчик должен выполнить определенный спектр работ. В документации тендера прописано, что это:

- подготовительные работы;

- демонтажные работы;

- ремонтные работы внутри здания;

- ремонтно-реставрационные работы по фасадам, воротам, входным группам;

- ремонтные работы по кровле;

- ремонтные работы по инженерным сетям;

- благоустройство территории.

Сведений о том, как планируется использовать после ремонта старинное здание, нам пока получить не удалось. Неизвестно, есть ли вообще конкретика по данному вопросу.

СПРАВКА «КП»

Здание земского училища на улице Крылова (носила имя Секретарская) было построено на месте, где ранее стоял двухэтажный дом купцов Культепиных. На рубеже XIX-XX веков постройку разобрали, и в 1903 году на этом участке выстроили новое здание для училища. Причем сделано это было для увековечения памяти скончавшегося городского головы, статского советника Александра Карпова. В честь него, собственно, дом и назвали.

Фасад здания украсила рельефная надпись, отразившая присвоение учебному заведению имени Карпова. Про него известно, что он был большим патриотом города и немало сделал для благоустройства Твери, занимая должность городского головы около 10 лет (1892-1902 годы).

В советский период в здании располагались различные учебные заведения, с 2000-х годов оно больше не эксплуатировалось.