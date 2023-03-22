Досуг в Твери с 22 по 29 марта: Великий Рахманинов и сказочная музыка, гении живописи и литературы, а также лесной нуар

Рассказываем об интересных событиях в культурной жизни Твери. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Музыка для всех

23 марта в 18:30 в Тверской филармонии состоится торжественное открытие фестиваля, посвященного празднованию 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова.

Будет представлена музыкальная программа "Рахманинов. Второй концерт".

Второй концерт до сих пор он остается едва ли не самым популярным произведением Рахманинова благодаря своей необыкновенной красоте, эмоциональности, художественному замыслу и воплощению. Исследователи по праву называют этот концерт гениальной поэмой о Родине.

Музыку Рахманинова исполнят Заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано), губернаторский камерный оркестр “Российская камерата”.

Стоимость: 500 - 600 - 700 рублей.

6+

23 марта в 12:00 филармония приглашает на концерт "В гостях у сказки".

Это музыкальная программа для детей и взрослых в исполнении блистательного дуэта Натальи Ужви (орган) и Дарьи Каменевой (фортепиано). «В гостях у сказки» - прекрасная возможность познакомить юных зрителей с самыми известными классическими произведениями для детей.

В программе: Э. Григ. «Танец Анитры», «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»; П.И. Чайковский. «Нянина сказка», «Баба-Яга» (Детский альбом), «Далёкое прошлое» ор. 72; Д. Бедар. «Пьесы из Кошачьей сюиты»; С. Прокофьев. Пьесы из цикла «Сказки старой бабушки» и др.

Стоимость: 400 рублей.

0+

29 марта в 18:30 в филармонии в рамках в рамках фестиваля, посвященного празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, состоится концерт "Всенощное бдение".

- Пожалуй, мало какое произведение может сравниться по силе воздействия на человека с «Всенощной» Рахманинова. Это подлинное русское искусство, сочетающее все моменты, присущие ему – широкую душевность, внутреннюю экспрессию и порыв, - сказано в анонсе.

В концерте участвуют губернаторский камерный хор "Русский партес", Заслуженный артист России Владимир Белов (тенор), Стипендиат Правительства Российской Федерации Ольга Атрохова (меццо-сопрано).

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

ЛЕКЦИИ

Левитан и Чехов

26 марта в 14:00 Тверская картинная галерея приглашает в императорский дворец на лекцию-гиперспектакль, в котором воедино сплетутся театр и живопись, реальная жизнь и эстетическая теория. А декорациями к действу станут эпические просторы Удомли.

Главные действующие лица гиперспектакля – гениальные Исаак Левитан и Антон Чехов. Актер театра и кино Дмитрий Готсдинер станет режиссер проводником, раскручивающим этот интертекстуальный квест.

В том числе публику погрузят в то, как родилась "Чайка" Чехова и как случилось с Левитаном величайшее -"Над вечным покоем".

Стоимость билетов: для взрослых – 200 рублей, для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 100 рублей, для детей до 16 лет – 50 рублей.

12+

СПЕКТАКЛИ

Барсук и Барсукот идут по следу

24 марта в 14:00 и 25 марта в 12:00 Тверской театр юного зрителя приглашает на спектакль "Зверский детектив". Это постановка по книгам Анны Старобинец.

У зрителей есть возможность увидеть знаменитого сыщика Барсука Старшего и его смелого помощника Барсукота за работой.

Режиссёр-пеостановщик спектакля - Артём Устинов. В остановке задействованы если не все лучшие актерские силы ТЮЗа, то большинство из них во главе с отличным мастером своего дела Андреем Ивановым.

Спектакль представляет из себя эдакий лесной нуар. Причем он будет интересен не только подросткам, но и взрослым. Разворачивающаяся на сцене история следует жанру, пародирую и обыгрывая его штампы.

Цена билета: от 300 до 500 рублей.

12+