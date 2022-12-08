С понедельника в Тверь придут плюсовые температуры

Нас порадует свежий снежок, а потом к нему и дождик присоединится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Декабрь смягчает характер, чувствуете? Мороз уже почти не щиплет носы.

- Мощный циклон наконец пробил оборону холодного антициклона. Становится теплее и более влажно, - подтверждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Атмосферное давление, державшее рекордно высокие позиции, падает до нормы и даже чуть ниже: к концу уикенда - всего 743 мм рт. ст. В начале рабочей недели давление подрастёт, но совсем немного.

В субботу и воскресенье днём -2, ночами -7…-8 градусов - нормальные декабрьские дни.

- А в начале рабочей недели мы вообще уходим в плюс, - продолжает Наталья Сердитова. - Днём +1. Ночами лёгкий минус.

Кто там соскучился по чистому снегу? В выходные Тверь припорошит. Чрезвычайных снегопадов не будет, но лопаты приготовьте: каждые сутки будет выпадать около 5 с небольшим миллиметров осадков.

В начале рабочей недели - снег с дождём. Ненастным будет понедельник: осадки в этот день особо интенсивные, ветер усилится. Не промочите ноги, берегитесь гриппа и будьте здоровы!

Кстати, в субботу 10 декабря самое время попросить у судьбы удачи и счастья в будущем году. В этот день отмечается праздник в честь иконы Богородицы, именуемой «Знамение» - одного из наиболее почитаемых в православии образов.

На Руси от Знамения ждали чего-то особенного, судьбоносного. Присматривались к звёздному небу, облакам, полёту птиц и поведению животных, искали знаки. А ещё говорили: если на рассвете этого праздника встать лицом к ветру, то он унесёт беды и печали.

Что ж, пусть так и будет. Мечтайте о хорошем и сильно не нагружайте себя в эти выходные. Атмосферное давление, скачущее то вверх, то вниз - нагрузка для организма. Проведите эти дни спокойно. Можно, например, начать строить планы на будущий новогодний стол.