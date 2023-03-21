В Тверской области дороже всего ценится труд работников машиностроения и финансистов

Сколько-сколько платят?! Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Юристы и госслужащие - уже не самые вожделенные профессии для жителей Тверской области. Самой щедрой на зарплаты сферой в регионе специалисты назвали транспортное и военное машиностроение.

Именно здесь, по данным аналитиков «РИА Рейтинг», работники Тверской области получают самое большое вознаграждение за труд. Средняя зарплата - 55 тысяч рублей (с учётом выплаты НДФЛ).

Специалисты составили рейтинг регионов по отраслевым зарплатам. Для каждого субъекта РФ была определена отрасль, где труд стоит дороже всего, ранжировались регионы по средней величине месячного заработка.

К сожалению, позиции наши невысоки. Тверская область оказалась на 61-м месте среди 85 регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в рейтинг пока не вошли).

КОМУ СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

Указанное выше исследование было подготовлено экспертами по данным Росстата. Оценка оплаты труда в отраслях производилась на основе данных по средним заработным платам за 2022 год. Рассматривались зарплаты в сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. При расчётах учитывалась выплата подоходного налога.

Обращаясь к официальной статистике, мы видим небольшое расхождение с данными рейтинга. Возможно, по причине разных подходов к классификации отраслей экономики.

Так, согласно информации Тверьстата за январь-декабрь 2022 года, в Тверской области самые высокие средние зарплаты были у работников сферы финансов и страхования - 65 842 рубля (до вычета НДФЛ). Заработки в сфере «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (сюда входит продукция транспортного и военного машиностроения) - на втором месте.

Вот рейтинг самых высокооплачиваемых сфер в нашем регионе, по данным тверской статистики (средние зарплаты указаны до вычета НДФЛ):

Финансы и страхование - 65 842 руб.

Производство прочих транспортных средств и оборудования - 62 707 руб.

Информация и связь - 62 419 руб.

Наука и техника - 59 898 руб.

Энергетика - 59 801 руб.

Самые скупые на зарплату отрасли:

Образование - 34 214 руб.

Сбор и утилизация отходов - 33 898 руб.

Гостиницы и общепит - 31 841 руб.

Операции с недвижимостью - 31 101 руб.

Предоставление прочих видов услуг - 25 991 руб.

Последняя сфера, по данным принятой в России классификации, включает деятельность общественных объединений, ремонт и обслуживание компьютеров, предметов домашнего обихода и личных вещей, предоставление различного вида персональных услуг по обслуживанию населения, не включённых в другие группировки.

ВРАЧИ И УЧИТЕЛЯ

Отдельно отметим, что о зарплате медиков в 2022 году в данной статистике информации нет.

Но по чуть менее актуальным данным, врачи в Тверской области в январе-сентябре 2022 года зарабатывали в среднем 68 558 рублей. Средний медперсонал (тот же период) - 36 168 рублей.

Педагоги школ в январе-сентябре 2022 года получали в среднем 35 263 рублей. Воспитатели - 32 253 рубля.

В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Лидером отраслевого зарплатного рейтинга стала Москва. Здесь отрасль с самой высокой зарплатой - банковская сфера и финансы. Средний заработок специалистов - 224 тысячи рублей. Чуть скромнее оплачивается труд в добывающей отрасли в Сахалинской области (223 тыс. руб.) и добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО (200 тыс. руб.).

В хвосте рейтинга - Ивановская область, Калмыкия и Мордовия. Госслужащие, а именно их труд стоит там дороже всего, получают здесь 41-42 тысячи рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Директор Института экономики и управления ТвГУ, кандидат экономических наук, доцент Давид МАМАГУЛАШВИЛИ:

- Цифры по зарплатам в самых высокооплачиваемых отраслях у нас, в принципе, неплохие. Хотя, конечно, нужно помнить, что это средние зарплаты. Производство, в частности отрасли, связанные с машиностроением, всегда востребовано. Что и показывают цифры статистики. Но чтобы развивалось производство, должны быть финансисты, экономисты, управленцы. Плюс к этим успешным сферам сегодня добавляется IT-отрасль.

Отмечу отдельно, что в связи с нынешней ситуацией, СВО, отрасль машиностроения получает дополнительное внимание со стороны правительства, имеет возможность получать финансирование.

На такую статистику, конечно, можно ориентироваться нынешним выпускникам, которые выбирают будущую профессию. Люди, которые умеют работать руками, а также экономисты, управленцы, юристы всегда будут востребованы. И конечно, сегодня можно ориентироваться на современные IT-специальности.

Жаль, что в статистику не вошло сельское хозяйство (в сфере «Сельское и лесное хозяйство, рыбоводство и охота» средняя зарплата, по данным Тверьстата, составляет 42 662 руб. - Ред.). Но могу отметить позитивный момент: в нашем регионе среди отраслевых зарплат не лидируют зарплаты чиновников, как в некоторых других регионах.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область, наука - 90 тыс. руб. (24-е место).

Вологодская область, IT и связь - 82 тыс. руб. (26-е место).

Новгородская область, химическая промышленность - 62 тыс. руб. (49-е место).

Ярославская область, IT и связь - 57 тыс. руб. (55-е место).

Тверская область, транспортное и военное машиностроение - 55 тыс. руб. (61-е место).

Смоленская область, энергетика - 52 тыс. руб. (66-е место.)

Псковская область, госслужба - 42 тыс. руб. (82-е место).