57 проектов, 40 муниципалитетов: Во всех округах и районах Тверской области реализуют Программу поддержки школьных инициатив

Одним из первых реализованных проектов ППШИ в регионе стало обустройство библиотеки в одной из школ Вышнего Волочка. Фото: администрация Вышневолоцкого городского округа

В 2023 году в регионе впервые реализуют проекты Программы школьных инициатив во всех округах и районах. Этот вопрос первым делом был рассмотрен на заседании областного правительства 21 марта. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что запущена впервые программа была в 2021 году после обращения юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой к главе региона.

Тогда же в 2021-м в Вышневолоцком округе были реализованы три первых пилотных проекта: в гимназии №2 обновили столы и стулья в столовой, в спортзале Горняцкой школе установили тренажер «Скалодром», в школе №19 обустроили библиотеку.

На заседании областного правительства. Фото: ПТО

В 2022-м уже было реализовано 40 школьных идей - инициативы по благоустройству школьных столовых, актовых залов, дворов, лабораторий... Среди них - создание пространства для отдыха в школе №2 в ЗАТО Озерный, фотостудии в Селижаровской школе №2, небольшого автодрома в тверской гимназии №8 и т.д.

Один из реализованных в 2022-м пректов - небольшой автодром во дворе гимназии №8 в Твери. Фото: ПТО

- За два года работы программы поддержки школьных инициатив в Тверской области наши дети и подростки смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений, - отметил на заседании Игорь Руденя. - Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая школу, они относятся к ней по-хозяйски.

В этом году ППШИ будет реализована во всех 40 муниципалитетах Тверской области. Всего было подано 65 заявок. По итогам конкурса к реализации отобрано 57 проектов.

Визуалка одного из проектов. Предоставлено ПТО

При поддержке из областного бюджета учащиеся планируют обустроить в школах пространства для творчества и обучения, отдыха спорта, социализации. Так, в школе №24 Твери заявлено создание мобильного тира. Там ребята смогут не только стрелять по мишеням, но отрабатывать навыки первой помощи, готовиться к сдаче ГТО. А, к примеру, в Рамешковской средней школе обустроят кабинет кулинарии.

Губернатор в числе прочего поручил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования проектов в районах, чтобы была возможность реализовывать более масштабные инициативы.