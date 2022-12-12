У главы Твери закончился контракт с городом

Это фото сделано пять лет назад, сразу после избрания Алексея Огонькова. Будет ли он вновь выдвигаться на конкурс или передаст дела - пока неизвестно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

5 декабря у главы Твери Алексея Огонькова закончился контракт. Городским хозяйством он управлял с декабря 2017 года. Выбрать нового городского градоначальника горДума должна в конце января. Но процедура не так проста. Согласно Устава Твери: «Глава города Твери избирается Тверской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса в порядке, установленном решением Тверской городской Думы, и осуществляет свою деятельность на постоянной оплачиваемой основе. Срок полномочий Главы города Твери составляет 5 лет».

Определиться с конкурсными процедурами в городской Думе должны в течение 30 дней с момента окончания полномочий прежнего Главы, то есть с учётом праздников и выходных - к 23 января 2023 года.

Будет ли Алексей Огоньков пытаться остаться в кресле главы Твери - об этом он ещё не заявлял. Стоит однако, отметить, что он стал первым за последние 15 лет главой городской администрации, отработавшийся весь срок полномочий. Перед ним за 10 лет город пережил смену пяти глав администрации. И когда 4 декабря 2017-го городские депутаты голосовали за Огонькова в рамках конкурса, прямо говорили - не удасться раскрыться ему, весь срок положенный отработать.

Но отработал. Ковид, проблемы муниципального хозяйства, пристальное внимание со стороны губернского начальства - в общем, проблем и вызовов внешних за эту пятилетку было много.

Как же сейчас обстоят дела с выборами главы? Когда конкурс? Есть ли желающие?

С такими вопросами мы обратились в городскую Думу и администрацию Твери.

Здесь нам пояснили, что конкурс готовится, юридический отдел Думы вносит кое-какие корректировки в положение о конкурсе.

Озвучить старт конкурсных процедур должны на одном из ближайших заседаний Думы (правда, в повестке дня думского очередного заседания 13 декабря этот вопрос не значится).

Что касается логичного вопроса: «а кто сейчас городом управляет, раз у прежнего главы контракт закончился?» В горадминистрации пояснили, что согласно букве закона:

- Обязанности главы Твери Алексей Огоньков будет исполнять до вступления в должность нового градоначальника.

НА ЗАМЕТКУ

Кто может стать главой Твери

согласно конкурсной документации 2017-года

(новой редакции пока нет)

На должность главного городского управленца может претендовать гражданин РФ, достигший 21 года, имеющий стаж работы на государственных должностях РФ, субъекта РФ или выборных муниципальных должностях не менее трех лет либо стаж государственной или муниципальной службы не менее шести лет, либо стаж работы руководителем государственного или муниципального предприятия, учреждения не менее восьми лет.

Набор документов достаточно типичен: справка о доходах кандидата, жены и несовершеннолетних детей, справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с секретными документами, об отсутствии судимости, фотографии - всего девять документов.