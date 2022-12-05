Высокое атмосферное давление в Твери спровоцировало рост количества инсультов

При скачках атмосферного давления следить за своим здоровьем нужно особо пристально. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В областной столице выросло количество инсультов: только за первые декабрьские выходные в городскую больницу № 6 поступили более 15 человек с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказали медики.

- Мы наблюдаем явный прирост пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, - сообщила главный врач городской больницы № 6 Наталья Соколова. - Сейчас на реанимационных койках у нас находятся семнадцать пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями.

ИНСУЛЬТЫ ОЧЕНЬ ПОМОЛОДЕЛИ

Одной из причин такого скачка могло быть высокое атмосферное давление, которое держится в регионе. На выходных оно было около 770 мм рт. ст. при норме в 746 миллиметров. А также последствия той самой пандемии, о которой мы уже начали забывать.

- Многие перенесли коронавирусную инфекцию, - говорит заведующая первичным сосудистым отделением городской больницы № 6 Екатерина Досужева. - Пошёл прирост людей, страдающих сердечно-сосудистой патологией. И это люди совершенно разного возраста. Группа людей, страдающих инсультами, серьёзно помолодела.

Самому молодому пациенту, доставленному в «шестёрку» с инсультом в первые декабрьские выходные, всего 21 год! Самому пожилому - около 90 лет. Так что сегодня смело можно говорить: от инсульта не застрахован никто.

ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА

- Причины инсультов банальны, - вздыхает Наталья Соколова. - Это курение, избыточное потребление соли, жиров - всего, что приводит к атеросклеротическим бляшкам, которые впоследствии могут закупорить сосуд. Причиной может стать также мерцательная аритмия - фибрилляция предсердий. Из-за неё могут образоваться тромбики в сердце. Их нельзя почувствовать, нельзя увидеть при обычном УЗИ, только путём кардиографического исследования через пищевод. Поэтому, если у вас есть аритмия, необходимо обратиться к врачу, который определит степень риска и скажет, нужно ли принимать антикоагулянты - кроворазжижающую терапию.

Врачи отмечают, что к ним поступают и пациенты, которые уже находятся на такой терапии. Причина также банальна: люди просто нарушают схемы прописанного им лечения, самостоятельно снижают дозировки, например, или не приходят сдавать назначенные анализы, на основании которых корректируется терапия.

- Неконтролируемая артериальная гипертензия, то есть высокое давление, - также одна из главных причин, которые приводят к инсультам, - продолжает Наталья Соколова. - Надо иметь тонометр и мерить давление. Если оно у вас выше, чем 140 на 85, надо идти к врачу и корректировать его.

КАКИЕ БЫВАЮТ ИНСУЛЬТЫ

Инсульты бывают ишемические (на фоне закупорки просвета сосуда мозга) и геморрагические (на фоне разрыва сосуда мозга и кровоизлияния). В народе принято считать, что геморрагический инсульт страшнее.

- Сложно сказать, какой из них опаснее. Всё зависит от объёма поражения мозга. Ишемический инсульт с большим объёмом поражения не менее опасен, чем кровоизлияние. В то же время гемморагические инсульты тоже бывают разные - в зависимости от локализации, - говорит Екатерина Досужева.

Лечение каждого типа инсульта отличается. Определить, что это за инсульт, смогут только медики в больнице. Поэтому первостепенная задача - вызвать «скорую».

- Мы призываем, просто кричим: обращайтесь сразу же, как только обнаружили симптоматику! - говорит Наталья Соколова.

УСПЕТЬ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОКНО

Чем дольше пациент не получает профессиональную помощь, тем хуже будет прогноз. Важно попасть в так называемое терапевтическое окно - отрезок времени, когда медики могут предотвратить тяжёлые последствия произошедшей сосудистой катастрофы. Сколько длится терапевтическое окно?

- От 4 до 6 часов. Это момент, когда мы можем максимально помочь пациенту либо направить его на следующий оперативный этап, пока он ещё эффективен. Либо провести тромболитическую терапию для предотвращения образования тромба. К сожалению, обращаемость очень поздняя. Многие люди приезжают даже не на первые сутки заболевания! Сидят дома и ждут, что всё само пройдёт… - сетует Екатерина Досужева.

Вот статистика для иллюстрации. Лишь 4% успевают получить лечение в терапевтическое окно. С апреля 2022 года в шестую горбольницу с инсультами поступили 883 человека. А тромболитическую терапию из них получили только 37 человек. Остальные обратились за помощью слишком поздно.

СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА

Люди закрывают глаза порой на самые очевидные симптомы нарушения мозгового кровообращения, говорят врачи. Какие же симптомы указывают на то, что у человека инсульт? Это:

- асимметрия лица, например опущение одного уголка губ;

- парез конечностей: слабость в одной руке или ноге либо же слабость обеих конечностей по одной стороне тела;

- нарушение чувствительности (онемение руки, ноги, лица);

- нарушения речи, когда человек начинает говорить нечётко, заговариваться, либо вообще не может что-то сказать внятно, отвечает на вопросы вне контекста беседы;

- выраженное головокружение, шаткость походки, сопровождающееся тошнотой или рвотой.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ИНСУЛЬТ: НАШИ ДЕЙСТВИЯ

- Если вы видите похожую симптоматику, которая развилась остро, немедленно вызывайте скорую помощь. Сообщите о симптомах и подозрении на то, что у человека может быть инсульт, - советую врачи.

Дожидаясь врача, постарайтесь разместить человека в положении полулёжа, проконтролируйте доступ в комнату свежего воздуха. Если есть рвота или затруднение дыхание, уложите человека не на спину, а на бок. Но до этого вызовите «скорую»!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ИНСУЛЬТА

- Регулярно посещать врача: с 18 лет каждый имеет право на бесплатную ежегодную диспансеризацию, не стоит ею пренебрегать;

- придерживаться принципов здорового питания;

- не нарушать прописанное лечение и самостоятельно не корректировать назначенную врачом терапию;

- измерять артериальное давление и контролировать симптоматику других своих хронических заболеваний.

ПРАВИЛЬНО ПИТАЕМСЯ, МЕНЬШЕ ПЬЁМ

- Выбирайте менее жирное мясо или рыбу, - советует Наталья Соколова. - Красное мясо заменяйте на белое. Меньше майонеза. Вместо него можно использовать йогурт. Меньше соли. И, конечно, самое главное - не перебирать с алкоголем. Алкоголь способствует тромбозам, повышению артериального давления, а это как раз причины инсультов. После праздников, второго и третьего января, обычно бывает большой наплыв пациентов… Самый главный совет: если не умеете потреблять алкоголь в меру, лучше вообще не пейте.

ВАЖНО!

Всем пациентам, перенесшим инсульт, полагается льготное лекарственное обеспечение. При выписке из стационара пациента должны обеспечить необходимыми препаратами для амбулаторного лечения (на дому).

По словам медиков, все препараты в Тверской области имеются. Обращайтесь к врачу по месту жительства и получайте препараты бесплатно.