Страховые представители рассказывают для чего необходимо проходить профилактический медицинский осмотр

Всегда нужно следить за состоянием своего здоровья и стараться предупредить факторы, которые могут спровоцировать развитие недуга Фото: Александр ГЛУЗ

Это понятие также включает в себя комплекс медицинских обследований, однако менее широкий, чем это предусмотрено при диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр — одна из форм профилактической медицинской помощи населению, целью которой является раннее (своевременное) выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

Если вам исполнилось 18 лет, и вы обратились в поликлинику за тем, чтобы предупредить заболевания и сохранить здоровье, профилактический осмотр в любом случае станет первым мероприятием, с которым вам придется столкнуться.

Врач спросит о жалобах и симптомах, измерит рост, вес, вычислит ИМТ – индекс массы тела, измерит артериальное давление и даст направление на несколько анализов, в т.ч.: исследование уровня общего холестерина в крови и «кровь на сахар». Все это позволит понять, есть ли риск развития у пациента хронических неинфекционных заболеваний, являющихся главными причинами смертности населения в РФ. В случае утвердительного ответа пациент будет направлен на более углубленные исследования.

В чем отличие профосмотра от диспансеризации?

И профосмотр, и диспансеризация – это комплексы медицинских мероприятий, задача которых – вовремя выявить различные заболевания (состояния) или определить, насколько велик риск их развития.

Главное отличие профилактического осмотра от диспансеризации – объем услуг.

Диспансеризация – широкая и комплексная задача, составной частью которой может быть профосмотр. Профосмотр может начинать диспансеризацию, а также может проводиться в качестве самостоятельной услуги.

Во время диспансеризации проводится более широкий круг обследований и анализов, в ее проведении участвуют врачи разных специализаций. По итогам профилактических мероприятий определяется группа здоровья, а при выявлении развития хронического неинфекционного заболевания осуществляется диспансерное наблюдение, и назначается лечение.

Группы диспансерного наблюдения определяются по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в случае выявления хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состояний. Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование данных лиц в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.

Далеко не всегда у граждан есть возможность пройти профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию в свободное от работы время. Если для посещения врача и сдачи всех анализов гражданину требуется внеплановый выходной, то работодатель по закону обязан предоставить своему сотруднику время на прохождение профилактического медицинского осмотра. Данный период как минимум должен составлять один рабочий день (для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста - в два раза больше). Место и средняя зарплата при этом за человеком сохраняются. Все это прописано в статье 185.1 ТК РФ. Для того чтобы “отпроситься” у руководителя и пройти медосмотр, гражданин должен написать письменное заявление.

Все мероприятия, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, направлены на сохранение здоровья наших людей, ведь каждый гражданин нашей страны обязан беречь свое здоровье! Будьте здоровы!

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться в свою поликлинику по месту жительства по телефонам регистратуры или в свою страховую медицинскую организацию, контакты которой указаны на полисе ОМС.

Именно страховые медицинские организации осуществляют информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и, в первую очередь, при прохождении профилактических мероприятий. Ваша страховая медицинская организация пригласит вас на прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра: по телефону, SMS, электронной или обычной почте, если, конечно, ваши контакты не менялись. Если же они изменились, обязательно проинформируйте об этом своих страховщиков.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ НАЧИНАЕТСЯ С НАМИ!

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

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Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области