В рейтинге управляющих компаний Твери первые места занимают УК, оштрафованные за сосульки на крышах

В Твери имеется 589 управляющих организаций и со своей работой справляются не все. Фото: Александр ЖМУЛИН

В сети появился рейтинг управляющих компаний Твери. Составили его специалисты проекта «Дом.МинЖКХ.РУ». Это некоммерческий общественный проект повышения общественной осведомлённости в области функционирования управляющих компаний и ТСЖ - так сказано на его сайте. Конечная цель проекта - улучшение качества жизни россиян. Что, разумеется, похвально.

Проект, кстати, собрал информацию не только по центрам субъектов РФ. С рейтингом своих управляющих организаций на сайте «Дом.МинЖКХ.РУ» могут ознакомиться жители райцентров Тверской области, а также некоторых других населённых пунктов региона.

Кроме собственно рейтинга, на сайте можно узнать, сколько в городе УК, ТСЖ и ЖСК, какие у них телефоны и адреса, сколько сотрудников в этих компаниях работает и какие дома они обслуживают. Статистическая информация обширная с одной лишь оговоркой: гарантии абсолютной достоверности составители не дают, все данные ими были почерпнуты из открытых источников (читай - интернета).

А НЕ МНОГО ЛИ В ТВЕРИ УКАШЕК?

Итак, по данным портала «Дом.МинЖКХ.РУ», в Твери имеется 589 управляющих организаций. Из них:

253 - ТСЖ (товарищества собственников жилья);

187 - УК (управляющие компании);

149 - ЖСК (жилищно-строительные кооперативы) и ТСН (товарищества собственников недвижимости).

Жилой фон областной столицы составляет 2551 дом.

Выходит, что в среднем у нас имеется по одной управляющей организации на 4,3 дома. Или по одной управляющей организации на 721 человека (численность населения Твери, по данным Росстата, на начало 2022 года - 424 697 человек). К слову, 721 человек - вполне реалистичное число жителей одной типовой семиподъездной девятиэтажки.

ПРОШТРАФИВШИЕСЯ ЛИДЕРЫ

Все 589 тверских управляющих организаций выстроены в рейтинг. Вот его лидеры:

1. УК «ГУК Московского района города Твери»

2. УК «ГУК Пролетарского района города Твери»

3. УК «ЦДО»

4. УК «Застава»

5. УК «ГУК Заволжского района города Твери»

6. УК «Столица»

7. УК «Наш район»

8. УК «Солнечный город»

9. УК «Энергия»

10. УК «ГУК Центрального района города Твери»

Парадоксально, но почти все эти УК (кроме «ГУК Пролетарского района», УК «Столица» и «ГУК Центрального района») в конце ноября 2022 года были оштрафованы судом за плохую расчистку крыш (информацию о привлечённых к ответственности УК публиковала горадминистрация).

Ещё десять компаний из списка ноябрьских «штрафников» находятся в первой полусотне рейтинга.

А ЛЮДЕЙ СПРОСИЛИ?

Как же составлялся рейтинг? Ответ дают сами его создатели: на основе данных о количестве и площади домов, находящихся в управлении, штатной численности сотрудников УК и ТСЖ, а также финансовых показателей деятельности компаний (штрафы сюда, похоже, не вошли).

Действительно, во главе рейтинга - крупные компании с большой численностью сотрудников и внушительной площадью обслуживаемых домов. Но, как мы видим, много не всегда хорошо. И главный вопрос: почему при формировании рейтинга не было учтено мнение самих горожан, ведь кто сможет лучше охарактеризовать УК, чем сами жильцы?

На сайте, кстати, есть форма обратной связи. Можно высказать мнение, задать вопрос или предложить сотрудничество. Но комментарии эти, увы, на портале не публикуются.