Опыт Калининской АЭС в области управления охраной труда и промышленной безопасностью будут использовать в Иркутской нефтяной компании

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Рабочий визит руководителей и специалистов одного из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России прошел 14-15 марта.

Как пояснил главный инспектор Калининской АЭС Михаил Коцарев, ключевыми направлениями для изучения стали: система управления охраной труда и промышленной безопасностью, инструменты развития и повышения культуры безопасности производства, организация работ подрядными организациями на АЭС, безопасное производство работ на высоте, лучшие практики, направленные на повышение уровня культуры безопасности.

«На Калининской АЭС в системную работу по повышению безопасности и созданию безопасных условий труда на производстве вовлечен весь персонал, что очень важно», - отметил Михаил Коцарев.

В течение двух дней гости совершили обходы производственных помещений Калининской АЭС, встретились с руководителями цехов и отделов атомной станции и обсудили вопросы, касающиеся мотивации работников в области безопасности и охраны труда.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

По словам представителей Иркутской нефтяной компании, на Калининской АЭС создана и действует развитая система управления охраной труда.

«Впечатлил порядок в производственных помещениях, активная пропаганда культуры безопасного поведения в процессе трудовой деятельности и дисциплина персонала», - сказал начальник отдела внедрения лучших практик ООО «Иркутская нефтяная компания» Иван Андреевский.

Он добавил, что на предприятии реализовано много положительных практик, которые можно взять на вооружение. В том числе, визуализация модели идеального состояния оборудования и помещений, разработка паспортов опасных зон, автоматизация процесса ранжирования подрядных организаций, проведение с персоналом обучающих семинаров на тему оценки и управления профессиональными рисками.

Также гости обратили особое внимание на автоматизацию процесса расчета рейтинга подрядных организаций и процесса нанесения маркировки на различное оборудование, внедрение специальных инструментов, предотвращающих несанкционированное воздействие на арматуру и снижающее вероятность неправильных действий персонала и др.

Подводя итоги, команда ООО «Иркутская нефтяная компания» отметила, что по результатам стажировки будут намечены направления для дальнейшего развития системы управления охраной труда на своих предприятиях.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС