В субботу в Тверь придёт настоящая весна

Ждать тепла осталось недолго! Фото: ИВАНОВА Диана

Танцуем, нам письмо от весны: «Скоро буду!»

- В ближайшие дни погода должна быть хорошая. Снег тает, всё чаще мы будем видеть солнце, - обрадовала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Суббота как раз солнышком потешит: будет облачно с прояснениями и практически безветренно. Днём +4. Атмосферное давление подрастёт до 762 мм рт. ст.

В воскресенье +2, облачно, но тоже без осадков. Ночи пока в минусе. Сначала подтает, потом подморозит - рабочая весенняя схема. Главное - за рулём аккуратнее.

В понедельник снова довольно тепло: +5…+6. И опять без осадков. Но в ночь на вторник атмосферный фронт очередного циклона принесёт дожди. Однако пока всё говорит о том, что идти они будут лишь ночью. А снега больше не ждём. Ночи тоже становятся теплее, в начале недели - около нуля. Давление понизится, но не до критических значений: 745-747 мм. В среду метеоситуация существенно не изменится.

- Отличная погода, есть надежда, что скоро мы увидим настоящую весну! - обнадёживает Наталья Сердитова.

Кстати, о снеге. Если вы боялись, что сугробы сойдут лишь к лету, спешим обрадовать: таять снег в эти дни будет очень активно. Если в четверг (16 марта), по данным метеослужб, высота снежного покрова у нас составляла около 43 см, то к среде (22 марта) останется уже 29 см. Как дальше пойдёт, посмотрим, но пока никаких морозов на горизонте не видно.

Скоро побегут по городу звонкие, правда, не очень чистые ручьи (убирали снег в этом году коммунальщики без особого энтузиазма, а вот песком местами посыпали щедро). Так что готовьте резиновые сапожки - и на улицу, весну встречать!