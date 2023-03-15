Спасённые люди и собаки, госнаграды за участие в СВО: В Управлении Росгвардии по Тверской области подвели итоги семилетней работы

Росгвардия существует уже семь лет. Фото: Виктория ТУШКОВА

В этом году Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) отмечает сразу две даты: семилетие со дня своего образования и 212-ю годовщину войск правопорядка - именно эта структура стала фундаментом для нового ведомства. Профессиональный праздник росгвардейцы отмечают 27 марта.

Несмотря на то что Росгвардия существует уже семь лет, до сих пор не все понимают, чем конкретно занимается это силовое ведомство. Об этом, а также об итогах работы Росгвардии в регионе журналистам рассказал начальник Управления Росгвардии по Тверской области генерал-майор полиции Александр Пляскин.

Начальник Управления Росгвардии по Тверской области генерал-майор полиции Александр Пляскин. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РОСГВАРДИЯ

- Задачи нелёгкие. Потому что ошибиться нам нельзя нигде - таков наш спектр работы, - говорит Александр Пляскин. - Последний год был особенно сложным. С началом проведения СВО мы выполняли задачи непосредственно по указу Президента РФ. Конечно, первостепенное - это охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан (в том числе оборона государственных границ. - Ред.). Также в наших задачах реализация мероприятий по госконтролю за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности. Так как у нас есть подразделение полиции специального назначения, то это борьба с экстремизмом и терроризмом.

ОБСТАНОВКА В РЕГИОНЕ

Несмотря на тревожные времена, обстановка в регионе меняется в лучшую сторону, отмечает генерал-майор.

- Мы одними из первых в стране во взаимодействии с Минтранспорта стали внедрять тревожную кнопку, - рассказывает Александр Пляскин. - В любой ситуации, которая выходит из-под контроля, водители нажимают тревожную кнопку, и на место выезжает группа задержания, которая профессионально разберётся с любой ситуацией. Хотел бы верить, что наша работа позволяет людям чувствовать себя более безопасно. У нас много сотрудников, которые, не считаясь с собственным свободным временем, выходными, полностью отдают себя службе. У нас есть спецподразделения, и я сам служил в спецподразделении, это моя любимая служба. Все поставленные задачи решаются, думаю, к нам нареканий тут нет. У нас есть вневедомственная охрана. Никто об этом даже не задумывается, но это люди, которые постоянно на службе, они не оставляют город без внимания ни на минуту.

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

- Есть масса примеров, когда наши ребята помогали людям в трудных жизненных ситуациях, порой с риском для собственной жизни, - говорит Александр Пляскин.

Так, лейтенант полиции Антон Ижмяков потушил пожар в частном жилом секторе до приезда огнеборцев и уберёг от огня стоявшие рядом дома. В Ржеве экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь в эвакуации женщин и детей из горящего жилого дома.

В прошлом году прапорщик полиции Евгений Протасов и сержант полиции Семён Мазуров в Нелидово оказали помощь мужчине, который пытался спасти своего тонущего товарища, но сам выбился из сил и начал тонуть.

Тот же Евгений Протасов не прошёл мимо бездомной собаки, которая едва не утонула в речке Семиковке, спас животное.

Прапорщик полиции Сергей Тимин и сержант полиции Анатолий Иванов помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль, припаркованный у одного из магазинов города Нелидово.

А сотрудник отдельного батальона вневедомственной охраны сержант полиции Александр Осокин, возвращаясь с утренней пробежки в Твери, на улице Горького, заметил лежащую на тротуаре женщину. Росгвардеец оказал ей доврачебную помощь и вызвал медиков.

РОСГВАРДИЯ В ЗОНЕ СВО

На днях тверские росгвардейцы вернулись с фронтов СВО. Прямо в ходе торжественного построения случился романтический момент: один из офицеров преклонил колено и сделал предложение своей девушке. Пара сыграет свадьбу в ближайшее время.

- Настроение у ребят хорошее. Они приехали домой. И то, что наш сотрудник сделал предложение девушке, очень хорошо. Это говорит о том, что жизнь продолжается, - продолжает Александр Пляскин. - Ребята сейчас пройдут восстановительный курс. Если будут какие-то отклонения по медицине, отправим в санаторий.

Росгвардейцы в зоне СВО находятся постоянно, сменяя друг друга каждые три месяца.

- Подразделение используется по своему назначению: в основном это борьба с диверсионно-разведывательными группами, работа совместно с МВД на новых территориях, работа с военной контрразведкой, с ФСБ, - пояснил генерал-майор. - За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, 21 сотрудник из числа наших росгвардейцев награждён государственными наградами, 44 сотрудника - ведомственными. Ещё ряд документов на награды готовится.

СЕМЬ ЛЕТ В ЦИФРАХ

Под защитой Росгвардии на настоящий момент находится свыше 10 тысяч объектов: промышленных предприятий, объектов историко-культурного наследия, госучреждений, объектов ТЭК.

Обеспечивается безопасность более 800 объектов образования, 270 школ.

Пресечено свыше 6000 правонарушений в отношении охраняемого имущества, принято участие в раскрытии порядка 900 преступлений.

Проведено свыше 240 тысяч обследований условий хранения оружия, выявлено более 15 тысяч нарушений. Изъято свыше 20 тысяч оружия, 63 тысячи боеприпасов.

Осуществляется контроль за 160 частными охранными организациями, 11 частными детективами, 63 юридическими лицами, использующими в своей деятельности служебное и боевое оружие.

Проведено более 100 выездных проверок объектов топливно-энергетического комплекса, выявлено порядка 700 нарушений требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости.