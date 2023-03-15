Досуг в Твери с 15 по 22 марта: Музыка настроения, песни Высоцкого, концерт актера, парижская постановка и философско-лирическая живопись

Публику ждет много интересного. Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНЦЕРТЫ

Высоцкий, карнавал, море и джаз

Тверская филармония приглашает на ряд концертов.

15 марта в 18:30 публике представят музыкальную программу «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть…»

Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», а также солисты и коллективы Тверской филармонии исполнят известные и любимые произведения Владимира Высоцкого.

Стоимость билетов: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

17 марта в 18:30 меломанов ждет «Венецианский карнавал». В концерте участвуют Олеся Кравченко (орган) и Надежда Сергеева (арфа).

Программа концерта построена на контрастах. Романтические образы композиций Курсио, Франка и Ваммеса сменит драматичная "Фантазия" Ференца Листа. Кульминацией концерта станет исполнение сюиты «Венецианский карнавал» современного итальянского композитора Тициана Бедетти.

Стоимость билетов: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

18 марта 14:00 и 18:00 филармония приглашает на «Морской концерт». Ансамбль Classicaplus предлагает послушать как звучит море в музыкальном воплощении.

В программе: произведения эпохи барокко из саундтрека фильма "Хозяин морей", концерт Вивальди "Буря на море", Гендель "Музыка на воде", "Sailing" Шнидера, "Четыре времени года в Буэнос Айресе" Пьяцоллы, "Голос кита" Крамба.

Стоимость билетов: 500 рублей.

6+

19 марта в 18:00 любителей музыки ждет «Джазовая весна» В стенах филармонии ее создаст яркий представитель российского джаза, саксофонист Павел Скорняков и его коллеги, одни из лучших музыкантов Москвы – Николай Куликов (гитара), Владимир Нестеренко (рояль), Сергей Хутас (контрабас) и Артем Юрлов (барабаны).

Стоимость билетов: 800 - 900 - 1000 рублей.

12+

Актёр и певец

19 марта в 19:00 ДК "Пролетарка" приглашает на концерт известного актера и певца Евгения Дятлова.

Не секрет, что он обладает шикарным голосом. Дятлов поет романсы, цыганские народные песни, шлягеры из кинофильмов, ретро-танго, песни военных лет.

Цена билета: 1400 - 3500

12+

СПЕКТАКЛИ

Яркая комедия

Независимый тверской театр "Париж" приглашает 18 марта в 19:00 на спектакль "Загадай желание" в ДК "Химволокно".

Это яркая комедия с элементами триллера, которая позволит зрителям взглянуть на жизнь со свежей стороны.

- Сколько можно успеть за 24 часа? В поисках ответа на этот вопрос, героини нашей психологической комедии пытаются всё: и строить карьеру, и готовить полезные ужины, и заниматься спортом, и уделить внимание семье. Но куда это всё может привести? - сказано в анонсе.

Цена билета: 400 рублей.

12+

ВЫСТАВКИ

«Путь к себе»

Так называется выставка тверского художника Льва Снегирева, которая открыта выставочном пространстве оранжереи Тверского императорского дворца.

Картины живописца - сложные по настроению, наполненные внутренним смятением, порывом, глубоким философским содержанием и в тоже время - очень лирические.

Выставка открыты до 2 апреля.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

12+