Досуг в Твери с 15 по 22 марта: Музыка настроения, песни Высоцкого, концерт актера, парижская постановка и философско-лирическая живопись

Публику ждет много интересного.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Высоцкий, карнавал, море и джаз
Тверская филармония приглашает на ряд концертов.
15 марта в 18:30 публике представят музыкальную программу «Коль дожить не успел, так хотя бы допеть…»
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», а также солисты и коллективы Тверской филармонии исполнят известные и любимые произведения Владимира Высоцкого.
Стоимость билетов: 300 - 400 - 500 рублей.
6+
17 марта в 18:30 меломанов ждет «Венецианский карнавал». В концерте участвуют Олеся Кравченко (орган) и Надежда Сергеева (арфа).
Программа концерта построена на контрастах. Романтические образы композиций Курсио, Франка и Ваммеса сменит драматичная "Фантазия" Ференца Листа. Кульминацией концерта станет исполнение сюиты «Венецианский карнавал» современного итальянского композитора Тициана Бедетти.
Стоимость билетов: 300 - 400 - 500 рублей.
6+
18 марта 14:00 и 18:00 филармония приглашает на «Морской концерт». Ансамбль Classicaplus предлагает послушать как звучит море в музыкальном воплощении.
В программе: произведения эпохи барокко из саундтрека фильма "Хозяин морей", концерт Вивальди "Буря на море", Гендель "Музыка на воде", "Sailing" Шнидера, "Четыре времени года в Буэнос Айресе" Пьяцоллы, "Голос кита" Крамба.
Стоимость билетов: 500 рублей.
6+
19 марта в 18:00 любителей музыки ждет «Джазовая весна» В стенах филармонии ее создаст яркий представитель российского джаза, саксофонист Павел Скорняков и его коллеги, одни из лучших музыкантов Москвы – Николай Куликов (гитара), Владимир Нестеренко (рояль), Сергей Хутас (контрабас) и Артем Юрлов (барабаны).
Стоимость билетов: 800 - 900 - 1000 рублей.
12+
Актёр и певец
19 марта в 19:00 ДК "Пролетарка" приглашает на концерт известного актера и певца Евгения Дятлова.
Не секрет, что он обладает шикарным голосом. Дятлов поет романсы, цыганские народные песни, шлягеры из кинофильмов, ретро-танго, песни военных лет.
Цена билета: 1400 - 3500
12+
Яркая комедия
Независимый тверской театр "Париж" приглашает 18 марта в 19:00 на спектакль "Загадай желание" в ДК "Химволокно".
Это яркая комедия с элементами триллера, которая позволит зрителям взглянуть на жизнь со свежей стороны.
- Сколько можно успеть за 24 часа? В поисках ответа на этот вопрос, героини нашей психологической комедии пытаются всё: и строить карьеру, и готовить полезные ужины, и заниматься спортом, и уделить внимание семье. Но куда это всё может привести? - сказано в анонсе.
Цена билета: 400 рублей.
12+
«Путь к себе»
Так называется выставка тверского художника Льва Снегирева, которая открыта выставочном пространстве оранжереи Тверского императорского дворца.
Картины живописца - сложные по настроению, наполненные внутренним смятением, порывом, глубоким философским содержанием и в тоже время - очень лирические.
Выставка открыты до 2 апреля.
Справки по телефону: (4822) 34-62-43, 34-31-56.
12+