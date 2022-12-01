Ветеринар из Твери рассказал, как выгуливать собак в мороз

Позаботьтесь о том, чтобы ваш любимец не мерз, а получал удовольствие от прогулки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За окном установилась настоящая морозная зима, по ощущениям уже прямо какой-то январь, а не начало декабря. Впору подумать не только о себе любимых, но и о своих четвероногих питомцах и друзьях. Речь о собаках (кошек в такую погоду редко вообще кто-то будет выгуливать, хотя они особо с хозяином не советуются). Мы задались вопросом: а как правильно выгуливать псов, чтобы они себе ненароком что-нибудь не отморозили?

Несколько рекомендаций на эту тему «КП»-Тверь» дал начальник отдела лечебно-профилактических мероприятий тверской Горветполиклиники Сергей Грунтов.

Выгуливать или не выгуливать в морозы

Если собаки охотничьи, активные, с хорошим шерстяным покровом, то им морозы нипочем и гулять с ними можно долго. Не меньше часа. Но необходимо, конечно, следить за состоянием пса, за тем, чтобы он не начал дрожать от холода.

Ездовые северные породы типа хаски, маламутов, самоедских собак так и вовсе созданы для выживания в морозы. С ними можно гулять часами, пока сами не замерзнете.

С гладкошерстными и декоративными собаками, особенно небольших размеров, в морозы до минус 10 градусов, а тем более ниже 15 долго гулять не рекомендуется. 15-20 минут, максимум - полчаса.

Если собаки содержатся во дворе, привычны к этому, то все равно на зиму необходимо утеплять будку. Можно сеном, можно подложить собачий матрас из тряпок, одеяла, но следить, чтобы они были сухими. И обязательно будка должна быть без щелей и не продуваться ветром.

Одевать или не одевать

Тут опять же все зависит от породы собаки и шерстяного покрова.

Если собаки небольшие, декоративных пород, тем более гладкошерстные, те, у которых не формируется должным образом подшерсток, им нужно купить для выгуливания в морозы специальную верхнюю одежду, которая продается в зоомагазинах. Главное - предотвратить охлаждение спины и почек.

Для пород с длинной шерстью и хорошим подшерстком дополнительная защита от морозов уже не нужна.

Кстати, у некоторых гладкошерстных пород подшерсток довольно хороший, например у ротвейлера. Их одевать не нужно. Но и долгое нахождение на морозе все-таки им не рекомендуется.

Как сберечь лапки

Большинству собак в морозы лапки можно не защищать при соблюдении правильного времени выгула. Дело в том, что на лапах у собак образуется роговой слой, который некоторое время (в зависимости от пород опять же) защищает лапки от влияния окружающей среды.

Однако, если морозы сильные и вы видите, что ваша собачка поджимает периодически лапы (это особенно актуально для декоративных пород), лучше купить в зоомагазине специальные сапожки.

Также рекомендуется применять собачью обувь, если вы выгуливаете пса в местах, где на дорогах много реагентов. А вообще надо стараться по дорожкам с реагентом собак не водить.

После выгула зимой, как правило, собакам достаточно промыть лапы теплой водой (ни в коем случае не горячей). Мыло часто применять не рекомендуется.

Если снег был чистый, то можно вообще просто протереть лапки влажной тряпочкой. Этого будет достаточно.

ВАЖНО!

На наших улицах часто можно встретить бездомных собак или кошек. Зимой, в морозы, им особенно трудно выживать. От пронизывающего постоянного холода, а вдобавок и голода обездоленные животные могут погибнуть. Проявите сострадание и милосердие. В сильные морозы пускайте таких собачек и котиков погреться в подъезд или другое помещение. И обязательно подкармливайте. Сытое животное легче преодолевает непогоду.