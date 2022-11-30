Что подорожает с 1 декабря 2022 года в Твери: вырастут тарифы на воду и газ, поднимутся цены на продукты

Ждём новые платёжки... Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря 2022 года расходы на коммуналку у жителей Твери возрастут. Существенно вырастут тарифы на воду, канализацию и газ. По подсчётам, которые озвучивало Правительство РФ, расходы условной среднестатистической семьи из трёх человек с повышением тарифов вырастут примерно на 324 рубля в месяц. Расскажем о новых тарифах подробнее.

ТАРИФ НА ВОДУ

Региональная энергетическая комиссия опубликовала приказ № 279-нп от 25 ноября 2022 года, согласно которому с 1 декабря вырастут тарифы «Тверь Водоканала» для потребителей из Твери, Аввакумовского сельского поселения, Михайловского сельского поселения (деревня Глазково), Никулинского сельского поселения (Брусилово и Палкино) и Черногубовского сельского поселения (Батино, Дубровки, Черногубово).

Тарифы на водоснабжение вырастут на 8,9%:

- 1 кубометр воды для населения будет стоить 24 руб. 71 коп. В предыдущий раз тариф менялся 1 июля 2022 года, тогда он составил 22 руб. 69 коп. за кубометр.

- 1 кубометр воды для остальных потребителей будет стоить 20 руб. 59 коп. (предыдущий тариф - 18 руб. 91 коп. за кубометр).

Тарифы на канализацию (водоотведение) вырастут на 8,7%:

- тариф за 1 кубометр для населения с 1 декабря составит 28 руб. 27 коп. (тариф, действовавший с 1 июля, - 25 руб. 99 коп.);

- для остальных потребителей тариф вырастет до 23 руб. 56 коп. (было - 21 руб. 66 коп.).

Напомним: летом тарифы на воду для населения выросли на 1,9%, тарифы на канализацию - на 3,8%.

ТАРИФ НА ГАЗ

1 декабря в Твери и Тверской области вырастут тарифы на газ. Соответствующий приказ от 28 ноября 2022 года № 500-нп опубликовала Региональная энергетическая комиссия.

Тарифы на голубое топливо вырастут на 8,5%:

- для домов с газовой плитой и паровым отоплением новый тариф составит 9773 рубля за 1000 кубометров, или 9,773 руб. за кубометр (прежний тариф - 9007 руб. за 1000 кубометров);

- для домов с газовым отоплением новый тариф составит 6616 рублей за 1000 кубометров, или 6,616 руб. за кубометр (прежний тариф - 6098 руб. за 1000 кубометров).

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

А пока мы ждём новые платёжки, стоит приготовиться и к повышению цен в продуктовых магазинах. В преддверии Нового года традиционно должны вырасти цены на те продукты, которые мы закупаем для праздничного стола. Эксперты не исключают роста цен на рыбные деликатесы, игристые вина и элитный алкоголь, икру, копчёные колбасы, консервы, а также фрукты и овощи.

Желающим сэкономить можно посоветовать лишь присматриваться к скидочным акциям на отдельные наименования продуктов, которые многие торговые сети также устраивают перед праздниками.