Телефоны экстренных служб, надзорных и силовых органов, а также различных ключевых ведомств Тверской области

Важные и полезные телефоны держите под рукой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, отмечается Всемирный день прав потребителей. По этому случаю "КП"-Тверь" собрала полезные для наших земляков и гостей региона телефоны экстренных служб, надзорных и силовых органов, а также различных ведомств Тверской области.

Телефонный код Тверской области: (4822)

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА

Единый телефон спасения: 112 (для вызова всех экстренных служб)

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99.

Пожарная охрана: 101 (для мобильной связи)

Полиция: 102 (для мобильной связи)

Телефон доверия УМВД России по Тверской области: 32-95-52

Скорая медицинская помощь: 103 (для мобильной связи)

Единый номер «горячей линии» министерства здравоохранения Тверской области: 122

Служба газа: 104 (для мобильной связи)

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Травматолого-ортопедическое отделение детской областной клинической больницы: 32-32-64

Травмпункт при Тверской городской больнице №1: 42-05-30

Травмпункт при горбольнице №6: 58-52-22

Травмпункт при горбольнице №7: 55-47-94

Тверской областной наркологический диспансер: 51-52-80

Поликлиники горбольницы №1: 42-05-11

Поликлиника горбольницы №5: 52-31-81

Поликлиники горбольницы №6: 58-32-60

Поликлиники больницы №7: 55-52-09

Поликлиника центральной районной больницы (пос. Химинститута): 53-20-58

Поликлиника детской городской больницы № 1: 32-19-80

Поликлиника детской городской больницы № 2: 42-45-31

Поликлиника детской городской больницы № 3: 52-37-94

Бюро регистрации несчастных случаев: 32-92-37; 32-95-18

СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА

УМВД России по Тверской области: 52-26-00, 32-92-00, 32-95-52

УГИБДД УМВД России по Тверской области: 58 28 54 (дежурная часть ГИБДД: 58-59-00, 58-04-00 )

УМВД России по Твери: 42-23-10

Заволжский отдел полиции в Твери: 52-39-02

Московский отдел полиции в Твери: 34-67-46

Центральный отдел полиции в Твери: 34-20-84

Линейный отдел МВД России на станции Тверь: 41-32-09

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Тверской области: 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу Твери: 52-34-77

Управление Росгвардии по Тверской области: 74-45-23

УФСБ России по Тверской области: 32-13-61, телефон доверия - 77-74-41

Контроль за оборотом наркотиков по Тверской области, круглосуточный телефон доверия: 34-35-30

УФСИН России по Тверской области: 33-29-40, 33-29-41

Прокуратура Тверской области: 34-43-58

«Горячая линия» прокуратуры по вопросам некачественного отопления в жилых помещениях: 8-910-937-07-17 ( действует до окончания отопительного периода, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 13:45)

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура: 36-96-01, 8-910-937-34-93

Тверская межрайонная природоохранная прокуратура: 58-58-62

Следственное управление СК РФ по Тверской области:

- телефон доверия: 65-63-41

- телефонная линия "Ребенок в опасности": 65-63-42

- телефонная линия по защите прав предпринимателей: 65-63-43

- горячая линия "Для беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины": 8-930-180-57-77

- телефонная линия для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей: 8-920-171-96-60

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ и ОРГАНИЗАЦИИ

Диспетчерская ЖКХ при администрации Твери: 34-87-07 (круглосуточно)

Единая дежурно-диспетчерская служба Твери: 44-12-44 (круглосуточно)

Государственная жилищная инспекция Тверской области: телефон «горячей линии» 65-50-11 (адрес электронной почты: gji@tverreg.ru).

Аварийная служба газа в Твери: 56-33-34

ООО "Тверская генерация":

- телефон по качеству теплоснабжения: 78-00-00

- телефон по вопросам начисления и оплаты отопления и горячей воды: 78-00-28

АО "Тверьгорэлектро":

- общий номер: 78-70-50

- центр обслуживания клиентов: 34-26-64

- аварийная служба: 66-60-80

- служба наружного освещения: 78-70-55

Филиал ПАО МРСК Центра - Тверьэнерго: 8-800-505-01-15

«Тверь Водоканал»: 48-11-00, 62-01-02 (аварийная служба и колл-центр)

ЕРКЦ Тверь:

- контактный центр: 8-800-22-22-800

- телефон приема показаний счетчиков: 41-66-88

Номера телефонов ЕРКЦ в городах и поселках региона смотрите на сайте

НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области: 32-35-98 (телефон «горячей линии»)

Управление территориального органа Росздравнадзора по Тверской области: 33-96-38 (телефон «горячей линии»))

Управление федеральной антимонопольной службы по Тверской области: 32-08-32, 34-76-12

Государственная инспекция труда в Тверской области: 8-800-201-39-10, 8-800-201-39-24

Управление Росприроднадзора по Тверской области: 43-47-52 («горячая линия»)

Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства, Тверской отдел: 34–28–11

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям: 8 (4852) 50 98 01, +7 910-537-29-75 (Тверь, можно звонить круглосуточно)

Лесная охрана: 8-800-100-94-00 (по всей России), региональный номер: 8-800-100-90-25 (по Тверской области)

ВЕДОМСТВА

Приемная Президента Российской Федерации в Тверской области: 34-36-02

Приемная правительства Тверской области: 33-14-14, 8-800-200-01-69 (бесплатный).

Приемная губернатора Тверской области (4822) 35-37-77

Администрация Твери: 36-10-76 – «горячая линия»

Отделение социального фонда России по Тверской области: 77-74-45, 8-920-194-71-70 (для размещения текстовых сообщений граждан с помощью мессенджеров)

Главное управление ЗАГС Тверской области: 36-88-01, 36-88-09

Региональная энергетическая комиссия Тверской области: 32-81-60

Центр социальной поддержки населения города Твери:

- общий телефон: 78-20-34

- отдел жилищных субсидий: 78-19-14

- отдел льгот, социальных и компенсационных выплат: 78-19-94

- отдел государственной социальной помощи гражданам и мер социальной поддержки ветеранам: 78-19-89

- отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних: 78-19-83

- отдел семейной политики: 78-20-27

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Уполномоченный по правам человека в Тверской области: 34-18-09

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области: 32-05-02

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области: 32-35-39, 66-62-69

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области: 34-56-54, 8-910-649-84-56 (круглосуточная диспетчерская служба)

"Транспорт Верхневолжья": 8-800-350-00-99 (горячая линия)

Тверской автовокзал: 34-35-90

Тверской железнодорожный вокзал: 8-800-775-00-00, 41-33-38

СУДЫ

Тверской областной суд: 41-59-08 (уголовная коллегия), 41-59-12 (гражданская коллегия), 41-59-13 (административная коллегия)

Суды Твери:

- Заволжского района: (4822) 70-99-40

- Московского района: (4822) 70-99-53

- Пролетарского района: 42-04-76

- Центрального района: (4822) 35-46-58

Арбитражный суд Тверской области: 50-99-16, 50-98-64

Тверской гарнизонный военный суд: 42-74-47

Мировая юстиция Тверской области:34-14-74.

Конкретные телефоны участков мировых судьев, а также городских и районных судов смотрите на сайте Тверского областного суда.

Служба судебных приставов по Тверской области: 50-42-89

ВЕТЕРИНАРИЯ

Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области: 34-25-20

ГБУ «Горветполиклиника» (Тверь): 51-62-11, 52-27-63

ПОЛЕЗНЫЙ НОМЕР

Справочная служба Твери: 66-77-44 (будни с 9-00 до 18-00)