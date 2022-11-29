Больше всего «шпротных» и черно-белых: Зоозащитники впервые в истории Твери провели перепись бездомных кошек

Уличных кошек считали 11 месяцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Инициативная группа по защите животных Твери завершила свой социальный проект «Кошки в городе». Зоозащитники 11 месяцев работали над тем, чтобы хотя бы примерно подсчитать, сколько бездомных кошек проживает в столице Верхневолжья. Финансовую поддержку проекту оказало областное правительство.

Результаты таковы: в городе - свыше 3200 бездомных кошек, лидирует по количеству этих прекрасных животных Заволжский район - там насчитали около 1500 хвостатых пушистиков.

При этом зоозащитники сообщают, что, по их данным, самые распространенные окрасы дворовых кошек в Твери - черно-белый и «шпротный» (серый в полоску).

Одним зоомониторингом переписчики не ограничивались: за время переписи было заодно стерилизовано 190 бездомных кошек.

- Каждая участница проекта получила визуальную метку: небольшое отверстие в ухе, - пояснили зоозащитники. - Визуальная метка необходима для исключения повторных операций. Кроме этого, все животные вакцинированы и чипированы в соответствии с федеральным законодательством.

Еще один важный итог - проект помог найти дом 57 бездомным кошкам. Еще 30 находятся на передержках в поисках любящих семей. Остальные животные выпущены в прежние места обитания.

Проект проходил при активной поддержке жителей города. Они не только сообщали зоозащитникам, где живут бездомные кошки, но и пожертвовали больше 500 килограммов корма для животных.

Зоозащитница Юлия Островская рассказала, что перепись кошек проводилась в Твери впервые и велась с использованием «метода квадрата», который лег в основу зоомониторинга в Москве.

- Долгая работа: открыли горячую линию, принимали сообщения в соцсетях, потом делили город на биотопы (типы постройки), выделяли квадратные километры в каждом и тщательно обходили каждый, считали кошек (всего 16 километров), - уточнила Юлия. - Потом всё умножали и складывали.

По ее словам, зная количество кошек, можно стратегически подходить к решению вопроса регулирования численности:

- К тому же мы начали системно визуально помечать стерилизованных кошек, чтобы избежать повторных операций.

Зоозащитница также обратилась к гражданам:

- Наступает зима - самое тяжелое время для животных. Пожалуйста, подкармливайте бездомных кошек у подъездов, оставляйте в подвалах открытыми отдушины, чтобы кошки могли там согреваться от холода. А лучше возьмите их домой. В конце концов, что может быть прекраснее бездомной кошки, которая стала домашней?

СПРАВКА «КП»

Инициативная группа по защите животных Твери ведет работу по стерилизации бездомных кошек (а также собак) уже не менее пяти лет. Также зоозащитники за годы своей деятельности нашли дом для сотен хвостатых пушистиков.

Помочь оказавшимся без дома собачкам и котикам можно через сайт тверских зоозащитников.