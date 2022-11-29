Жители Тверской области глушат стресс алкоголем, табаком и сладостями

Заливать стрессы - не лучший выход. Расплата, как правило, приходит уже на следующий день... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Умеем мы превратить душевную боль в головную! Понервничали - хлопнули рюмашку. Ну и другими нездоровыми излишествами не брезгуем.

Слова не пустые - подтверждены холодной статистикой. Компания FinExpertiza обнародовала очередное исследование на тему популярности вредного «пандемийного набора» в регионах РФ.

ЗАПИВАЕМ, ЗАЕДАЕМ

Три нездоровых кита, на которых, увы, зиждется наше ненадёжное душевное равновесие: алкоголь, табак и сладости. Это и есть тот самый «пандемийный набор». И термин-то вроде уже не так актуален, а вот сам набор - напротив.

Тверская область на 10-м месте среди регионов России, жители которых больше всего оставляют денег в алкомаркетах, табачных лавках и кондитерских. За год (со II квартала 2021 года по II квартал 2022 года) семейные траты по данной статье у нас возросли на 31,4%.

В среднем в расчёте на трёх членов семьи в месяц мы тратим на антистрессовый набор 4654 руб. Из него на горячительное и табак уходит около 2886 руб. На сладкое - около 1767 руб.

НЕЗДОРОВЫЙ ТОП

При этом среди субъектов РФ, чьи жители оставляют в алкомаркетах ещё больше своих кровных, много тех, где и уровень дохода, и уровень цен гораздо выше, чем в тверской глубинке. Делайте выводы. Вот, собственно, топ самых пьющих и курящих сладкоежек:

.

В среднем по стране на пандемийный набор в расчёте на трёх членов семьи в месяц тратится 3500 рублей.

А ПИТАЕМСЯ СКРОМНЕЕ…

Ну как тут не вспомнить древний анекдот-диалог про рост цен на «беленькую»:

- Папа, теперь ты станешь меньше пить?

- Нет, сынок, теперь ты станешь меньше есть.

Как уже отмечалось, по сравнению с прошлым годом тратиться на вредности мы стали больше (и рост таких трат обогнал инфляцию). А вот кушаем мы скромнее. В частности, в походах в кафешки и заказе блюд в ресторанной доставке мы начали себе отказывать. Затраты на общепит, в отличие от большинства других регионов страны, у нас снизились на 4,9%.

ЗАТО ДУХОВНО РАСТЁМ!

В целом по стране интерес к культурным мероприятиям за год серьёзно снизился, сообщают аналитики. Но сие утверждение тверских эстетов не касается! Наши затраты на культурные развлечения выросли.

Бешеные деньги на выставки и театры мы не спускаем, но всё же тратим на культуру 778 рублей в месяц в среднем на трёх членов семьи.

ХЛОПНИ СТАКАНЧИК!

Кстати, стресс запивать всё-таки лучше, чем заедать. Даже эндокринологи советуют. Речь, правда, вовсе не о спиртном. Известно, что употребление жидкости способствует ослаблению механизма выработки надпочечниками гормона стресса кортизола. Так что в любой непонятной ситуации хлопните стаканчик. Воды, конечно. Здоровья всем нам и душевного спокойствия. И помните: употребление алкоголя пагубно влияет на здоровье!

А КАК У СОСЕДЕЙ

Траты на антистрессовый набор из алкоголя, табака и сладкого в расчёте на трёх членов семьи в месяц:

Тверская область – 4654 руб.

Псковская область – 3487 руб.

Вологодская область – 3325 руб.

Ярославская область – 2962 руб.

Московская область – 2534 руб.

Новгородская область – 1992 руб.

Смоленская область – 1782 руб.