В Тверской области работает свыше 570 тысяч человек

Состоялось очередное заседание правительства региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании регионального правительства 29 ноября рассмотрена ситуация на рынке труда Тверской области. Как отметил губернатор Игорь Руденя, она остается стабильной.

- Приняты меры поддержки наших предприятий, малого и среднего бизнеса. Это позволило не допустить негативных явлений, несмотря на внешнее санкционное давление, - пояснил глава региона.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

На заседании объявлено, что уровень регистрируемой безработицы в Верхневолжье составляет 0,5%. Это отношение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к количеству работающих.

Всего в экономике Тверской области занято более 570 тысяч человек. В основном – на обрабатывающих производствах, в торговле и социальной сфере. Доля трудоспособного населения – почти 50%.

На рынке труда региона наиболее востребованы инженеры, технологи, рабочие для целого ряда отраслей обрабатывающей промышленности, работники строительства и транспорта.

Общая потребность в работниках в промышленности составляет более 3,4 тыс. человек. В строительстве и транспорте – свыше 1,1 тыс. человек. В соцсфере (прежде всего в здравоохранении и образовании) – более 2,8 тыс. человек.

Одним из перспективных направлений в сфере трудоустройства назван агропромышленный комплекс. Как объявлено на заседании, на сельхозпредприятиях в регионе в 2022 году зафиксирован рост уровня зарплат.

В числе ключевых задач – обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов. А также на привлечение квалифицированных кадров и переподготовку граждан, ищущих работу, по наиболее востребованным специальностям.

Игорь Руденя отметил – подготовка нужных экономике кадров налажена на площадках колледжей Верхневолжья, при необходимости следует рассмотреть возможность их перепрофилирования для создания пула трудовых ресурсов.