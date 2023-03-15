В Мособлдуме прошла парламентская дискуссия, посвященная актуальным вопросам развития Московского и Тверского регионов

Данная площадка для проведения обсуждения выбрана не случайно – между Законодательным Собранием Тверской области и Московской областной Думой уже много лет действует соглашение о взаимодействии парламентов двух регионов. Фото: ЗСТО

В рамках рабочей поездки парламентской делегации Законодательного Собрания Тверской области в Московскую областную Думу, состоявшейся 15 марта, прошла парламентская дискуссия на тему «Актуальные вопросы развития регионов».

Данная площадка для проведения обсуждения выбрана не случайно – между Законодательным Собранием Тверской области и Московской областной Думой уже много лет действует соглашение о взаимодействии парламентов двух регионов, предполагающее, в том числе, и обмен мнениями по актуальным вопросам. В этот раз уже сложившиеся традиции межпарламентского сотрудничества были продолжены в новом формате - парламентской дискуссии.

Представительную делегацию тверских парламентариев возглавил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. В нее вошли вице-спикеры Юрий Цеберганов, Виктор Константинов и Александр Клиновский, а также председатели всех шести постоянных комитетов областного парламента.

Парламентская дискуссия включала в себя работу в трех тематических секциях. Первая секция была посвящена проблеме подготовки профессиональных кадров для экономики в субъектах РФ в условиях проведения политики импортозамещения, вторая касалась вопросов развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, третья поднимала тему реализации в регионах полномочий по предоставлению земельных участков.

Пожалуй, наибольший интерес вызвала работа первой секции, где обсуждались различные аспекты взаимодействия системы образования и бизнеса по решению проблемы дефицита рабочих кадров, а также возможные пути нормативного регулирования проблемы. Открыл работу секции председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он рассказал об экономической обстановке в Московской области, развитии производства и подготовке квалифицированных кадров.

О положении дел в Тверской области в своем выступлении рассказал председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. Он отметил, что дефицит квалифицированных кадров является одним из препятствий для инновационного развития страны, выполнения намеченных программ импортозамещения, сдерживает развитие потенциала субъектов Российской Федерации.

В Тверской области разработан и принят ряд документов стратегического планирования, ориентированных на приоритетное развитие реального сектора экономики. В частности, «Стратегией развития промышленности» предусматривается размещение новых высокотехнологичных производств. Речь идёт о таких отраслях, как машиностроение, деревообработка, производство строительных материалов, переработка сельхозпродукции. Также в регионе продолжается реализация ряда крупных федеральных инфраструктурных проектов.

Каждое из направлений развития в качестве важнейшего из условий требует значительного усиления кадровой составляющей. Тем не менее, в регионе наблюдается дефицит кадров как рабочих специальностей, так и управленцев. При этом в настоящее время в Тверской области функционирует 49 профессиональных образовательных организаций. Общее количество студентов составляет более 28 тысяч человек. В системе среднего профессионального образования реализуется 179 профессий и специальностей, более тысячи программ профессиональной подготовки.

Ежегодно выпуск из учреждений СПО на региональный рынок труда Тверской области составляет более 5 тысяч специалистов. В сравнении с другими регионами ЦФО регион занимает лидирующие позиции по трудоустройству, однако трудоустройство на региональные предприятия и организации составляет 36,9% (7-е место в ЦФО).

Также необходимо отметить, что трудоустройство по полученной профессии составляет порядка 40% от общего количества трудоустроенных выпускников. Недостаточное качество подготовки кадров и их трудоустройство - основная проблема, которая присуща системе профессионального образования не только Тверской области. При этом важнейшим звеном в повышении качества подготовки кадров остается модернизация материально-технической базы средних специальных учебных заведений. Надо сказать, что с 2019 года за счет реализации нацпроекта «Образование» в колледжах Тверской области в соответствии с современными требованиями оснащено 37 мастерских. Тенденция последнего времени – создание в регионе производственно-образовательных кластеров. На данный момент в проекте задействовано 45 учреждений СПО и 1127 предприятий Тверской области. Работа кластера позволяет консолидировать усилия отраслевых органов исполнительной власти, системы профессионального образования и отраслевых предприятий по вопросам подготовки кадров для соответствующей отрасли.

Перспективным видится и участие в новом проекте «Профессионалитет», который предусматривает комплексное решение проблем конкретных учреждений СПО. Проект рассчитан на непосредственное участие работодателей-заказчиков новых кадров в управлении учебными заведениями и в разработке учебных программ.

Кроме того, с 2023 года на базе образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы, планируется создание учебно-производственных комплексов (УПК). У студентов колледжей появляется возможность совмещения учебы и работы по получаемой профессии или специальности. В настоящее время УПК созданы на базе 3 профессиональных образовательных организаций, а к 1 сентября 2023 года планируется их создание на базе всех профессиональных образовательных организаций, за исключением медицинских колледжей. Как отметил в своем выступлении Сергей Голубев, особенности географического и демографического характера, влияющие на рынок труда в Тверской области, обуславливают постоянный отток наиболее квалифицированных рабочих кадров и специалистов. По данным оперативного мониторинга трудоустройства, проводимого ежегодно министерством образования Тверской области, общее количество выпускников, уезжающих за пределы региона, составляет более 1,5 тыс. человек (27% от общего количества трудоустроенных).

На данные глобальные вопросы накладываются проблемные факторы внутри системы профессионального образования. К таковым относятся отставание материально-технического оснащения учебных заведений СПО от инновационного развития, недостаточная корреляция процесса подготовки специалистов с запросами предприятий, недостаток высококвалифицированных специалистов-педагогов и мастеров производственного обучения и их старение. Спикер Законодательного Собрания Тверской области озвучил ряд предложений, которые могут сыграть положительную роль в преодолении негативных факторов, сдерживающих совершенствование системы среднего профессионального образования в регионах.

В частности, Сергей Голубев предложил на федеральном уровне рассмотреть вопросы о создании федеральной программы капитального ремонта организаций среднего профессионального образования; о проведении эксперимента по формированию межрегиональных образовательных округов в системе среднего профессионального образования с участием федерального центра; о воссоздании системы филиалов технических ВУЗов по подготовке специалистов на местах с участием ведущих предприятий региона; о возрождении учебно-производственных комбинатов для формирования первичных профессиональных навыков у школьников. Кроме того, по мнению тверского спикера, в качестве укрепления своеобразной вертикали специалистов будет полезным ввести практику поступления в ВУЗы на старшие курсы для выпускников колледжей.

Что касается непосредственно Тверской области, то продолжится работа по развитию кластерного подхода в системе подготовки рабочих кадров и специалистов, планируется дальнейшее укрепление учебно-производственной базы учреждений профессионального образования, технической оснащенности образовательных организаций среднего профессионального образования. По итогам работы трёх секций участники мероприятия подчеркнули, что все поступившие предложения будут обобщены и рассмотрены.

Подводя общий итог парламентской дискуссии, спикеры обоих парламентов – Законодательного Собрания Тверской области и Мособлдумы – отметили, что с декабря 2006 года, времени, когда состоялась первая объединенная коллегия органов государственной власти двух регионов, продолжается диалог на уровне комитетов, аппаратов и депутатов. Коллеги делятся опытом, обмениваются наиболее эффективными практиками, совместно обсуждают законопроекты. Первый опыт работы в формате парламентской дискуссии также зарекомендовал себя положительно.

- Сегодня, в рамках парламентской дискуссии, обсуждались актуальные вопросы, общие для наших регионов. По итогу у нас есть понимание, что необходимы консолидированные действия, именно совместные предложения. Ситуация межпарламентского сотрудничества подразумевает, что опыт взаимен, что стороны используют лучшие практики друг друга. Во время работы секций парламентарии говорили на понятном друг другу языке, обсуждая проблематику, которая для них ближе и актуальнее. Безусловно, наше сотрудничество будет продолжаться, - сказал, подводя итоги работы, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов отметил, что сотрудничество между Московской областной Думой и Законодательным Собранием Тверской области имеет глубокие корни и позитивно развивается много лет.

- Наши регионы очень тесно связаны. У нас есть много совместных проектов, а задачи, которые стоят перед двумя областями, во многом схожи. Так, ещё в 2007 году было подписано соглашение о сотрудничестве. С тех пор мы провели десятки совместных мероприятий, постоянно сотрудничаем и продвигаем на федеральный уровень наши инициативы в Совете законодателей Центрального федерального округа. Сегодня мы впервые собрались в таком формате – с приглашением наших профильных министерств и экспертов, чтобы целенаправленно обсудить именно те вопросы, которые периодически возникали в ходе нашего взаимодействия.

Уверен, что как коллеги из Тверской области, так и наша Дума вместе с региональным правительством постараются реализовать лучшие практики, которыми мы сегодня обменялись. Убежден, что на разных уровнях наши консультации и обмен опытом будут продолжены, - резюмировал Игорь Брынцалов.