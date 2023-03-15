Уроженка Твери актриса Лиза Моряк сыграла в новом фильме-катастрофе «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Елизавета Моряк в фильме-катастрофе сыграла одну из ролей. Фото: кадр из фильма; афиша фильма

16 марта в прокат выходит фильм-катастрофа «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Идите на солнце, вдоль рядов кукурузы» - эта фраза стала крылатой, после того как в августе 2019 года пилотам удалось благополучно посадить на поле самолет с отказавшими двигателями и они напутствовали пассажиров спасенного рейса, указывая, куда им выходить.

В основу киноленты легли реальные события, произошедшие в районе подмосковного аэропорта «Жуковский». Airbus A321-211 почти сразу после взлета столкнулся со стаей чаек. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, летчики сумели совершить успешную посадку на кукурузное поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека выжили.

Спустя полтора года после аварии о «чуде на кукурузном поле» решили снять фильм, а крылатая фраза стала его названием.

Вечером 9 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» съемочная группа представила ленту на премьерном показе.

Режиссер Сарик Андреасян пришел на премьеру вместе с супругой Елизаветой Моряк. Она исполнила в ленте одну из ролей. Три недели назад родила дочь и уже в прекрасной форме. К своим 27 годам снялась в большом количестве заметных кино- и телеработ. И... Елизавета родом из Твери.

Училась в 29-й школе в Заволжском районе. Красивая девушка, в которой течет цыганская и еврейская кровь (она называет себя цигейкой). Посещала театральный кружок в ТЮЗе, увлеченно занималась хореографией и бальными танцами в ДК «Металлист» и числилась солисткой ансамбля «Летите, голуби!». С 14 лет ездила в Москву на занятия техникой речи в театр им. Ермоловой. Участвовала в фэшн-съемках в качестве модели и даже снялась в успешной рекламной акции одного итальянского обувного бренда. По окончании школы поступила в Щепкинское училище.

«Да, я из Твери. Сейчас, уже по прошествии многих лет, могу сказать, что я преодолела огромное количество трудностей, когда переехала и решила вообще поступать в театральное», - сказала в одном из интервью Елизавета Моряк.

Будучи студенткой последних курсов «Щепки», Елизавета стала пробовать себя в кинематографе. Дебютировала в кино в 2016 году, появившись в эпизоде фильма «Москва, я терплю тебя». Успех случился в 2020 году, когда Моряк исполнила главную роль в комедии «Гудбай, Америка». Ее партнером по площадке стал Дмитрий Нагиев. Картину высоко оценили как зрители, так и кинокритики.

Актриса появилась в таких фильмах и сериалах, как «Рая знает всё», «Нагиев на карантине», «Любовь в нерабочие недели», «Идеалист», «Стриптизеры», «Предпоследняя инстанция», «Здравствуйте, вам пора», «Сны» и другие.

В Твери актриса бывает часто. Здесь живут ее мама и младшая сестра. Журналистам она признавалась, что любит побродить по старой Твери.