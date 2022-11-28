Погибли 80 лет назад: Тверские и мордовские поисковики продолжают поминать советских воинов, павших в Зубцовском районе

На раскопе, бывает, время замирает. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Алексей Кузнецов

Объединенные под началом тверского областного научно-исторического военно-патриотического центра «Подвиг» верхневолжские и мордовские поисковики (саранский отряд «Броня») продолжают вспоминать защитников Отчизны, погибших 80 лет назад в Ржевской битве на земле Зубцова.

Напомним, что идея выкладывать в соцсети посты с историями и фотографиями воинов возникла у поисковика «Подвига» Николая Ивлева. Его поддержал и присоединился к исполнению задуманного командир саранского поискового отряда «Броня» Алексей Кузнецов.

Алексей рассказал «КП»-Тверь», что под Зубцовом мордовские поисковики работают давно, более 20 лет - с 2001 года.

Алексей Кузнецов на раскопе в Зубцовском районе. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Алексей Кузнецов

- Когда-то в Центральном архиве Московской области познакомились с командиром Зубцовского поискового отряда Андреем Виноградовым, который пригласил нас поработать у них, - уточнил Алексей Кузнецов. - С тех пор практически только здесь и работаем. Полюбили эту землю... Примерно столько же лет сотрудничаем с тверским «Подвигом», со временем вошли в его состав.

Надо отметить, что именно в Зубцовском районе, в деревне Веригино, расположен уникальный воинский мемориал, где поисковики хоронят найденные на местах боев останки солдат.

Поисковики условия своей работы не выбирают. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг/Алексей Кузнецов

Как рассказывал нам руководитель НИВПЦ «Подвиг» Сергей Титков (один из старейших поисковиков региона), первые захоронения поднятых воинов поисковики начали делать в Веригино еще в 1996 году. С тех пор там образовался большой мемориал.

Как уточнял Николай Ивлев, там покоятся почти 12 тысяч бойцов, из них идентифицированы только свыше тысячи... Фотографий же поднятых в тех местах и опознанных бойцов у поисковиков пока около сотни.

Первые публикации о погибших на зубцовской земле на страничке «Подвига» в соцсети появились в начале апреля. Недавно был выложен очередной пост...

В нем - истории двух воинов. Один из них - наш земляк Дмитрий Павлович Черноголов. Он родился в 1908 году в Старицком районе. На войне был сапером 251-й стрелковой дивизии. Убит 26 ноября 1942 года у деревни Гредякино.

Дмитрий Павлович Черноголов. Архивный снимок.

Как рассказал Алексей Кузнецов, останки Черноголова были подняты 11 октября 2008 года в воронке на шесть человек в лесу севернее Холм-Березуйского урочища (рядом с Гредякино).

- Без чуда не обошлось, - сообщает подробности поисковик. - Дмитрия Павловича мы опознали по красноармейской книжке, которую боец держал между... двух створок иконы-складня, завернутых в плотную ткань, напоминающую внутренний подшитый карман одежды. Помимо документа икона сохранила две пятирублевые купюры 1938 года, свернутый листок молитвы формата А-4 и металлический крестик на веревочке... На то, что перед нами были именно саперы, указывали ножницы для перекусывания проволоки. Видимо, бойцы шли на прорыв и делали проходы в проволочных заграждениях. При другом военнослужащем была найдена гильза с самодельной запиской. Увы, до сих пор не можем ее прочесть, в противном случае можно было подтвердить или опровергнуть нашу версию об остальных бойцах. В донесении вместе с Черноголовым идут еще пять саперов, погибших вместе с ним.

В посте перечисляются их имена и данные:

«Зеленин Максим Романович, 1915 г.р., Алтайский край, г. Бийск. Убит 25.11.1942 г.

Щапин Николай Андреевич, 1923 г.р., Челябинская обл. Миасский р-н, Кунфовский с/с, д. Ступино. Убит 25.11.1942 г.

Шаляпин Иван Васильевич, 1910 г.р., Калининская обл., Раменский р-н, д. В.двор. Убит 25.11.1942 г.

Жаринов Иван Васильевич, 1906 г.р., Горьковская обл., г. Семенов. Сержант, ком. отделения. Убит 25.11.1942 г.

Идьятулин (Идиятуллин) Мигмат (Нигматулла) Идиятович, 1909 г.р., Тат. АССР, Балинский р-н, д. Акубула. Убит 25.11.1942 г.»

Бойцов похоронили 23 августа 2009 года в Веригино. Все найденные реликвии передали родным.

- Что касается красноармейца Черноголова, то родных мы нашли в Великих Луках, - сообщает поисковик. - Сын бойца не дождался весточки об отце всего полгода...

Второй воин, чья история и фото представлены в посте, - сибиряк Алексей Тимофеевич Волошин. Он родился в 1922 году в Калачинском районе Омской области. Был капитаном, командиром стрелковой роты 919 сп 215 сд. Числился пропавшим без вести.

Алексей Тимофеевич Волошин. Архивный снимок.

По словам Алексея Кузнецова, из послевоенного донесения выходит, что его родным пришло письмо от товарища, где тот писал, что Алексей был тяжело ранен 26 ноября 1943 года. Видимо, в донесении ошибка, и речь все-таки идет о 26 ноября 1942 года. Поднят 13 октября 2008 года в лесу севернее урочища Холм-Березуйский.

- С капитаном Волошиным связан момент, неподдающийся никакому рациональному объяснению. Воронку мы зацепили под вечер, работы отложили на утро. Ночью одному из наших был сон, в котором он поднимает в воронке медальон, а я потом его в лагере разворачиваю. Так и произошло на следующий день. Товарищ поднял медальон, я его разворачивал, и вся разница, что в сновидении был стандартный бланк, заполненный старшим лейтенантом, а по факту самодельная записка и капитан, - поделился Алексей.

Поисковики выяснили, что в Омской области и Германии проживают многочисленные племянники командира.

Из письма его родных поисковикам: «Своей семьи ему создать не удалось, молоденьким ушел на фронт, рассчитывая, наверное, что семьей обзаведется после войны. Так и сложилось, что, попав на фронт из родной семьи, обрел он другую семью в лице своих соратников - воинов-победителей...»

В семейном архиве фотография Алексея Тимофеевича не сохранилась, но так как он был членом ВКП(б), его снимок нашелся в архиве.

Алексей Кузнецов сообщил нам, что поминания поднятых и идентифицированных бойцов в Зубцовском районе будут публиковаться в паблике «Подвига» весь оставшийся ноябрь и декабрь:

- Так как именно по этому времени и событиям 80-летней давности у нас особенно много установленных судеб.

СПРАВКА «КП»

Зубцовский район входил в Ржевско-Вяземский выступ. Там боевые действия советских и немецких войск с января 1942 года по 21 марта 1943-го объединены под названием Ржевская битва.

В ходе четырех операций Красная армия понесла огромные потери. По данным военного историка Алексея Исаева на основе архива Министерства обороны, они таковы: безвозвратные - 392 554 человека; санитарные - 768 233 человека.

Зубцовский район был оккупирован немецкими частями с октября 1941-го. Зубцов освободили 23 августа 1942 года, но бои рядом с ним продолжались вплоть до весны 1943-го.

По официальным данным Военного комиссариата Тверской области, в Зубцовском районе в 40 воинских захоронениях покоятся останки более 42 тысяч советских солдат и офицеров, погибших при защите Отечества с октября 1941-го по март 1943 года.