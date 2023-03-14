В Тверской области будет принята концепция отдыха и оздоровления детей

На заседании правительства Тверской области . Фото: ПТО

14 марта региональное правительство рассмотрело концепцию развития в Верхневолжье системы отдыха и оздоровления детей до 2030 года. Концепция эта должна поспособствовать формированию в регионе единой системы отдыха, обеспечивающей оздоровление и воспитание детей как в период летних каникул, так и в другое время.

В планах: проведение капитального ремонта и модернизации существующих загородных лагерей, развитие всех форм летнего отдыха и кадрового потенциала, организация воспитательно-патриотической работы, обеспечение комплексной безопасности детей во время отдыха.

Цели данного документа озвучил губернатор Игорь Руденя:

- Это создание условий для воспитания детей и подростков на основе духовно-нравственных ценностей и традиций нашего народа, укрепление здоровья наших юных граждан, возможности для их самореализации и развития талантов, занятий спортом. Наша задача – создание современной модели детского отдыха, доступного для всех школьников региона, вне зависимости от места проживания и уровня доходов родителей. Особого внимания требуют дети в сложной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в регионе функционирует более 630 организаций отдыха и оздоровления детей. Это загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания, труда и отдыха, палаточные. В летний период 2022 года в них отдохнули свыше 55 тысяч детей школьного возраста.

Результатом воплощения в жизнь концепции должно стать увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих в регионе. Это станет возможно, в том числе благодаря развитию сети организаций отдыха.

В Верхневолжье из областного бюджета выделяются средства на укрепление их материально- технической базы лагерей. В том числе, на замену оконных блоков, проведение капитального ремонта санитарно – технических узлов, кровель зданий, выполнение работ по комплексной безопасности.

Что до квалифицированного персонала-работников лагерей, то: на базе Тверского педагогического колледжа запланировано создание регионального центра для обучения будущих вожатых и их трудоустройства.

- Ключевые направления работы - патриотическое и творческое воспитание на основе русских народных традиций, формирование ответственного отношения к окружающей среде, развитие у подрастающего поколения интереса к науке и проектной деятельности, популяризация безопасного поведения, личностное самоопределение, - уточнили разработчики концепции из областного правительства.

Кстати, в прошлом году в Верхневолжье было обновлено содержание программ отдыха и оздоровления, организованы единые смены в рамках региональной программы «Страна патриотов», а также профильные смены. По итогам оздоровительной кампании 2022 года проект Тверской области по перезагрузке подходов к летнему отдыху детей получил высокую оценку на федеральном уровне.

По результатам рассмотрения вопроса документ отправлен на доработку с учётом всех прозвучавших предложений.