Сказ про то, как картошка от фермера из Твери стала хитом в соцсетях, а он от этого не получил ни рубля

Фермер из Твери Иван Бакунин и не чаял, что его картошку распробуют в интернете. Фото: VK/Иван Бакунин

В этой истории прекрасно всё: прекрасна тверская картошка, вкусом которой восхитилась одна популярная бытописательница-блогер, купив клубни на маркетплейсе; прекрасна армия её поклонниц-комментаторов, которые смели с прилавков интернет-магазина на просторах всей страны тверской картофель; прекрасен - в смысле молод и пригож - тверской фермер, на чьём поле выращен картофель, которым восхитились тысячи пользователей сети. Не прекрасно только то, что от такой массированной интернет-рекламы самому фермеру ничего не обломилось. Но обо всём по порядку.

- Алеся Петровна в своём телеграм-канале расхваливает картошку от тверского фермера, видела? - спросили коллеги.

- Кто? Какая Алеся? - я и знать не знаю, уж простите, про этот канал, где оказалось более 100 тысяч подписчиков. А это значит практически звезда...

Это раньше телек был один, ну и те, кого в нём много и регулярно показывают, и есть звёзды. Теперь же все по сетям разбрелись, по каналам, и не уследишь, где, кто и под каким псевдонимом пишет.

В общем, открыла Телеграм. Оказалось, канал ведёт Алеся Казанцева, популярная бытописательница, журналист, автор успешной книги. Её искренние посты западают женщинам в душу, и они спешат комментировать, сопереживать - прямо под постами в комментах. Такое женское комьюнити.

Ну так вот, намедни Алеся поела картошки... Пожалуй, процитирую:

«Одно событие произошло сегодня. Хорошее, очень хорошее. Купила картошки. Встретить в Москве настоящую вкусную картошку почти невозможно. И вот заказала по доставке в обычном месте. И вдруг привозят царь-картошку. Такую вкусную. Такую настоящую! Сорт красный, внутри жёлтая, прямо вкусная - капец. Я одной рукой ела, а другой заказывала ещё. А потом ещё заказала. Подумала: ну куда мне столько? И ещё заказала. Потом опомнилась, весь дом в картошке, что делать? Тогда я ещё раз подумала и заказала маме столько же. Потом заказала ещё. Я такой вкусной не ела никогда. На этикетке написано: изготовитель Бакунин Иван Владимирович, Тверская область, Калининский район, деревня Моркино Городище. Иван Владимирович! Я не знаю, кто вы. Дорогой Иван Владимирович! Вот вы жили сегодня и даже не знали, что я впервые в жизни читала этикетку от картошки. Кто знает Ивана Владимировича? Кто знает этого славного мужика, который выращивает такую картошку? Клянусь, не ела такой в жизни! Дай тебе Бог здоровья, мужик!»

И после этого текста понеслось!

Под постом и его продолжением - около тысячи комментариев: дамы из разных российских городов захотели именно этой картошки, в полиэтиленовом мешочке, с примесью земельки (грязная она в пакете), как с грядки, красненькой, в фасовке один кило.

Из разных регионов России понеслись заказы на маркетплейс.

«Наивная реклама интернет-магазина!» - скажете вы. То есть не вычурная реклама, а естественный пост, в котором реклама не угадывается. Блогеры - они такие, обычно за деньги только и хвалят. Но про интернет-магазин там, в этой тысяче комментариев, ни слова похвалы, а вот картошечка из Твери просто купалась в овациях. В общем, на оплаченную рекламу не похоже.

«Бакунин Иван Владимирович завтра проснётся и обалдеет от славы и от сверхдоходов!» - писали дамы, нахваливая картошку и выставляя фотки приготовленных блюд в комментариях. В тот день картошку тверскую ели от Калининграда до Владивостока. Ели и нахваливали.

А что же фермер? Как там его доходы? Мне стало интересно, как там с выручкой в связи с постом.

«Рад, что вам понравилась наша картошка!» - скромно благодарит фермер Бакунин.

Сам он, вопреки расхожим представлениям о фермере как о мужике за сорок непростой судьбы, с лизингом, ипотекой, коллекцией прочих кредитов, несколькими детьми и домовладениями, оказался чрезвычайно молодым обаятельным человеком. В прошлом году закончил юридический факультет Тверского госуниверситета, внесён в справочник лучших выпускников региона. Фермерство - не единственное его занятие. Он трудится в отделе организационно-массовой работы Дворца детей и молодёжи областного центра.

- Об успехе картошки узнал от друзей, переслали ссылку на пост блогера, - поделился с «КП»-Тверь» Иван Бакунин.

Поле в два гектара взял в собственность вместе с братом пару лет назад. Сначала занялись клубникой, потом на картошку перешли. Красный сорт выбрали неслучайно, по рекомендации. Не селекция, но картошка хорошая. Что до финансовых прибытках от такой рекламы и скупки его урожая по всей России, то их нет.

- Мы весь урожай ещё осенью продали перекупщику, - рассказывает Иван.

Так что прибыль накапала удачливому перекупщику...

Что до дальнейшего занятия фермерством, то это дело он продолжать собирается.

Сейчас, пока межсезонье, он во Дворце молодежи, а как посевная начнётся, поедет в поле. Как распорядится такой славой - пока не решил, но самостоятельно продавать на маркетплейсах без посредников пока не планирует.

Ну а мы продолжим следить, чем там ещё Тверская область интернет-мир удивлять будет...

Скрин поста, сделавший картошку тверского фермера знаменитой. Фото: t.me/alesiapetrovna