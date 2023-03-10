Санкции, мобилизация и бизнес: Какие предложения содержатся в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области

«Я б в «ипэшники» пошёл… Импортозамещением заниматься!» Фото: Евгения ГУСЕВА

Региональный бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский обнародовал ежегодный доклад о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области.

Документ содержит информацию о состоянии предпринимательства в регионе, основных болевых точках и путях их преодоления. Изучив доклад, публикуем интересные факты и цифры.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский. Фото: vk.com/anton_stamplevskiy

КОНКУРЕНЦИЯ С КРУПНЫМИ РИТЕЙЛЕРАМИ

В докладе бизнес-омбудсмена содержится информация об основных болевых точках тверского бизнеса. Одна из них - конкуренция с крупными ритейлерами (сетевые магазины, занимающиеся покупкой товаров крупным оптом, что позволяет продавать товар в розницу по низким ценам. - Ред.).

Антон Стамплевский отмечает, что доля федеральных торговых продовольственных сетей в небольших городах сегодня очень велика. Малому бизнесу сложно выдержать с ними конкуренцию. Бизнес-омбудсмен предлагает внести изменения в закон о торговле, ограничив для малых городов присутствие крупных сетей общей долей рынка не более 50%. А также нормативно определить долю местных производителей в структуре ассортимента торговых сетей.

БИЗНЕС И МОБИЛИЗАЦИЯ

Тверской бизнес-омбудсмен предлагает ввести дополнительную поддержку малого бизнеса в связи с мобилизацией.

В частности, на региональном уровне предусмотреть возможность продления сроков использования субсидий и использования грантов предпринимателями, попавшими под мобилизацию. На федеральном - предоставить отсрочку выплаты стоимости приобретённого в собственность государственного или муниципального имущества, разработать механизм отсрочки (или рассрочки) возврата выплаченного аванса при расторжении контрактов, установить гарантии сохранения бизнеса в отношении обществ с ограниченной ответственностью с единственным участником.

Кроме того, Антон Стамплевский предлагает расширить перечень заявителей на государственную социальную помощь в связи с инвалидностью. Сегодня в регионе предусмотрена возможность предоставления государственной социальной помощи на основе социального контракта инвалидам III группы инвалидности (Постановление правительства Тверской области от 15 октября 2013 г. № 486-пп). При этом боевые травмы часто приводят к ампутациям конечностей, которые относятся ко II группе инвалидности, но не мешают вести предпринимательскую деятельность. Таких предпринимателей постановление пока не учитывает.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В качестве одной из мер противодействия санкциям в РФ была предусмотрена возможность предоставления земельных участков без торгов предпринимателям, выпускающим продукцию, необходимую для импортозамещения.

При этом в Тверской области перечень такой продукции в 2022 году утверждён не был, отмечает Антон Стамплевский. Данное упущение бизнес-омбудсмен рекомендует оперативно восполнить.

САМОЗАНЯТОСТЬ

За два года численность самозанятых граждан в Тверской области выросла в семь раз.

На начало 2021 года таковых в регионе было 5607 человек, а на начало 2023-го стало 39 684 человека. То есть самозанятым является примерно каждый тридцатый житель региона (численность населения Тверской области на 1 января 2023 года, по предварительным данным Росстата, - 1 210 692 человека).

При этом у самозанятых не всё гладко: законодательно не урегулировано, как и где они могут размещать свои нестационарные торговые точки. Местное законодательство устарело, в то время как на федеральном уровне уже внесены изменения, регламентирующие количество нестационарных торговых объектов, которые могут разместить самозанятые граждане в местах торговли.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС

Исключение избыточного административного давления считается инструментом создания среды для развития предпринимательства. В связи с этим ежегодно бизнес-омбудсмены рассчитывают индекс административного давления на бизнес, который учитывает число проверок предпринимателей со стороны различных органов, строгость наказаний и прочие показатели.

В 2022 году в целом по стране административное давление на бизнес снизилось, об этом сообщается в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В Тверской области, по данным доклада нашего бизнес-омбудсмена, показатель индекса административного давления, напротив, вырос: с 3,9 балла в 2021 году до 4,7 балла в 2022-м. Тверская область оказалась на 56-м месте среди 85 субъектов РФ по административному давлению на предпринимателей (ранжирование от наименьшего к наибольшему). В 2021 году наш регион был на 47-м месте.

В сравнении со среднероссийскими показателями особо существенно на тверских предпринимателей влияли проверки Ространснадзора, МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Россельхознадзора.

Меньше, чем в среднем по стране, наших бизнесменов проверяют Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор.

ЧИСЛО БИЗНЕСМЕНОВ ВЫРОСЛО

Перейдём к цифрам бизнес-статистики. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году в Тверской области выросло (хотя и не догнало допандемийный уровень).

Число субъектов СМП:

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При этом в нескольких муниципалитетах региона за 2022 год число субъектов МСП снизилось. Это Торжок, Кашинский, Нелидовский, Удомельский, Весьегонский, Западнодвинский, Максатихинский, Молоковский, Пеновский, Ржевский, Сандовский, Спировский и Торопецкий районы и округа.

В Твери число субъектов МСП растёт:

На начало 2020 года – 22 469

На начало 2021 года – 22 812

На начало 2022 года – 23 041

НАЛОГИ

Общий объём налоговых поступлений от субъектов предпринимательской деятельности Тверской области в консолидированный бюджет РФ год от года растёт.

В 2022 году сумма налогов, полученная федеральной казной от тверских предпринимателей, составила 93 млрд 253 млн 246 тыс. рублей. Это в 1,14 раза больше, чем в 2021 году.

Из этой суммы вклад «ипэшников» - 5 млн 577 тыс. 803 рубля. Остальное - доля юрлиц.

Как отмечает Антон Стамплевский, количество налоговых проверок в 2022 году уменьшилось на 74%, а сумма наложенных штрафов - на 80%.

По данным СКР по Тверской области, за год уменьшилось также количество дел, связанных с совершением налоговых преступлений. Всего по экономическим составам в 2022 году в Тверской области было возбуждено 25 дел.