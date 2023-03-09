Маршруты здоровья в Тверской области: Что это такое и где проложены

На маршрутах здоровья занимаются фоновой ходьбой или норд-ходом. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Тверской области появилось четыре маршрута здоровья: в Твери, Старице, Торжке и Западной Двине. Раньше в санаториях были тропы здоровья, и многим они знакомы. Но маршруты, видать, что-то иное. Вот что это такое, для чего эти маршруты нужны и как обустроены, разбиралась «КП»-Тверь».

ЗА ЗОЖ!

Маршруты здоровья - проект, который нацелен на развитие инфраструктуры для здорового образа жизни в муниципалитетах и привлечение к ЗОЖ местных жителей.

Проект официально называется «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья», он разработан общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Сегодня маршруты здоровья созданы на территории 50 муниципальных образований 10 субъектов РФ. Информация о проекте и маршрутах есть на сайте маршрутыздоровья.рф.

ЧТО ТАКОЕ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ…

Это маршрут, следуя по которому можно сделать примерно 10 тысяч шагов. Маршруты должны иметь необходимую инфраструктуру и соответствовать требованиям, предъявляемым к терренкуру (метод лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок) или оздоровительным пешеходным маршрутам разной категории сложности и нагрузки.

В рамках проекта происходит также обучение инструкторов ЗОЖ, создаются кабинеты здорового образа жизни и центры ЗОЖ, курирующие маршрут.

…И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

Чем можно заниматься на маршрутах здоровья? Бегать, ездить на велосипеде? И это, конечно, тоже, но на самом деле маршруты разрабатываются для фоновой ходьбы.

Фоновая ходьба - очень эффективный, безопасный и практически бесплатный спорт. Вам понадобятся только удобная одежда и обувь, предназначенная для пеших прогулок.

Собственно, фоновая ходьба и является прогулкой. Чтобы она была полезной, нужно следовать нехитрым правилам:

- во время ходьбы держать прямую спину, смотреть вперёд, правильно шагать, используя всю ступню;

- делать 80-100 шагов в минуту на ровной дороге (в горку - меньше);

- правильно дышать: по ровной дороге делать один вдох на 2-4 шага и один выдох на 3-5 шагов (в горку - чаще).

Кстати, ходить можно и с палками для всем уже известной скандинавской ходьбы.

Маршруты здоровья могут иметь три категории сложности:

- первая: 75% ровных участков или спусков, 25% подъёмов;

- вторая: 50% ровных участков или спусков, 50% подъёмов;

- третья: 25% ровных участков или спусков, 75% подъёмов.

НО ВЕДЬ МОЖНО ХОДИТЬ И ПРОСТО ТАК?

Можно. Но создатели программы надеются, что благодаря появлению специальных инструкторов ЗОЖ, организации соревнований, дней здоровья, просветительской работе (это всё - необходимые условия существования маршрута) к здоровому образу жизни удастся привлечь больше людей. К тому же каждый маршрут должен соответствовать требованиям к инфраструктуре - может, где-то что-то новое и полезное появится.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ В ТВЕРИ

Согласно паспорту, в Твери маршрут здоровья кольцевой, протяжённостью 8,5 км. Первая категория сложности. Присутствуют достопримечательности, однако в карте маршрута не отмечены места для отдыха, питья и туалеты (хотя в паспорте маршрута они наличествуют). Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.

Маршрут здоровья в Твери. Графика: маршрутыздоровья.рф

Точки маршрута:

Памятник Пушкину в городском саду;

ротонда горсада;

памятник Андрею Дементьеву;

Новый мост через Волгу;

Речной вокзал;

памятник Афанасию Никитину;

памятник подводникам;

смотровая площадка на набережной Волги;

скейт-парк в районе Санкт-Петербургской заставы;

Старый мост через Волгу;

стадион «Химик»;

Монастырский мост;

храм Михаила Тверского;

мост Молодожёнов;

обелиск Победы;

Тверской императорский путевой дворец;

Тверской государственный объединенный музей;

Тверской академический театр драмы;

памятник Карлу Марксу;

Тверская библиотека имени Горького;

кинотеатр «Звезда»;

памятник рыбаку.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ В ТОРЖКЕ

Кольцевой маршрут протяжённостью 7,4 км. Первая категория сложности. Проработан лучше, чем тверской: на карте обозначены питьевые точки, места занятий физкультурой, места для отдыха. Туалет на карте не обозначен (в паспорте маршрута он есть). Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.

Маршрут здоровья в Торжке. Графика: маршрутыздоровья.рф

Точки маршрута:

колледж Росрезерва;

гостиница Пожарских;

Путевой дворец;

Ильинская площадь;

Музей Пушкина;

ул. Пустынь (братские захоронения);

Научный центр лубяных культур (институт льна);

этнографический центр;

Дом России;

Успенская церковь;

парк имени Кирова;

торговые ряды;

смотровая площадка на реке Тверце;

Крестовоздвиженская часовня (ротонда);

Почтовая лестница;

смотровая площадка за Путевым дворцом;

пл. Революции;

колледж Росрезерва.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ В СТАРИЦЕ

Кольцевой маршрут второй степени сложности (имеет пять подъёмов). Протяжённость - 7,03 км. Хорошо проработан: на карте обозначены места для занятий физкультурой, площадки для отдыха, два туалета и две питьевые точки. Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.

Маршрут здоровья в Старице. Графика: маршрутыздоровья.рф

Точки маршрута:

центральный вход в городской сад;

Вознесенская церковь;

церковь Николая Чудотворца;

набережная реки Волги;

амфитеатр со сценой;

Пятницкая церковь;

Белокаменные кузницы;

собор Бориса и Глеба;

памятник вице-адмиралу Корнилову;

Свято-Успенский мужской монастырь;

районный Дом культуры имени Потапова;

фонтан;

памятник маршалу Захарову;

обелиск Победы;

памятник Ленину;

Музей русской печи;

вход в городской сад.

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ В ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ

Маршрут кольцевой, первой категории сложности. Протяжённость - 7,1 км. Имеются достопримечательности, питьевых пунктов и центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет. Наличие туалетов в паспорте обозначено, но на карте они не отмечены.

Маршрут здоровья в Западной Двине. Графика: маршрутыздоровья.рф

Точки маршрута:

Центральная площадь;

фонтан;

физкультурно-оздоровительный комплекс;

стела воинам-интернационалистам;

памятник глобусу, сквер;

фитнес-центр «Марк Аврелий»;

комплексная спортивно-игровая площадка;

мемориальная доска военного госпиталя в годы ВОВ на здании Западнодвинской ЦРБ;

подвесной мост через Западную Двину;

трасса для бега и лыжных тренировок;

городской пляж;

стадион;

комплексная спортивно-игровая площадка;

городской парк (место отдыха).