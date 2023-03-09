Маршруты здоровья в Тверской области: Что это такое и где проложены

На маршрутах здоровья занимаются фоновой ходьбой или норд-ходом.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Тверской области появилось четыре маршрута здоровья: в Твери, Старице, Торжке и Западной Двине. Раньше в санаториях были тропы здоровья, и многим они знакомы. Но маршруты, видать, что-то иное. Вот что это такое, для чего эти маршруты нужны и как обустроены, разбиралась «КП»-Тверь».
Маршруты здоровья - проект, который нацелен на развитие инфраструктуры для здорового образа жизни в муниципалитетах и привлечение к ЗОЖ местных жителей.
Проект официально называется «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья», он разработан общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». Сегодня маршруты здоровья созданы на территории 50 муниципальных образований 10 субъектов РФ. Информация о проекте и маршрутах есть на сайте маршрутыздоровья.рф.
Это маршрут, следуя по которому можно сделать примерно 10 тысяч шагов. Маршруты должны иметь необходимую инфраструктуру и соответствовать требованиям, предъявляемым к терренкуру (метод лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок) или оздоровительным пешеходным маршрутам разной категории сложности и нагрузки.
В рамках проекта происходит также обучение инструкторов ЗОЖ, создаются кабинеты здорового образа жизни и центры ЗОЖ, курирующие маршрут.
Чем можно заниматься на маршрутах здоровья? Бегать, ездить на велосипеде? И это, конечно, тоже, но на самом деле маршруты разрабатываются для фоновой ходьбы.
Фоновая ходьба - очень эффективный, безопасный и практически бесплатный спорт. Вам понадобятся только удобная одежда и обувь, предназначенная для пеших прогулок.
Собственно, фоновая ходьба и является прогулкой. Чтобы она была полезной, нужно следовать нехитрым правилам:
- во время ходьбы держать прямую спину, смотреть вперёд, правильно шагать, используя всю ступню;
- делать 80-100 шагов в минуту на ровной дороге (в горку - меньше);
- правильно дышать: по ровной дороге делать один вдох на 2-4 шага и один выдох на 3-5 шагов (в горку - чаще).
Кстати, ходить можно и с палками для всем уже известной скандинавской ходьбы.
Маршруты здоровья могут иметь три категории сложности:
- первая: 75% ровных участков или спусков, 25% подъёмов;
- вторая: 50% ровных участков или спусков, 50% подъёмов;
- третья: 25% ровных участков или спусков, 75% подъёмов.
Можно. Но создатели программы надеются, что благодаря появлению специальных инструкторов ЗОЖ, организации соревнований, дней здоровья, просветительской работе (это всё - необходимые условия существования маршрута) к здоровому образу жизни удастся привлечь больше людей. К тому же каждый маршрут должен соответствовать требованиям к инфраструктуре - может, где-то что-то новое и полезное появится.
Согласно паспорту, в Твери маршрут здоровья кольцевой, протяжённостью 8,5 км. Первая категория сложности. Присутствуют достопримечательности, однако в карте маршрута не отмечены места для отдыха, питья и туалеты (хотя в паспорте маршрута они наличествуют). Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.
Маршрут здоровья в Твери. Графика: маршрутыздоровья.рф
Точки маршрута:
Памятник Пушкину в городском саду;
ротонда горсада;
памятник Андрею Дементьеву;
Новый мост через Волгу;
Речной вокзал;
памятник Афанасию Никитину;
памятник подводникам;
смотровая площадка на набережной Волги;
скейт-парк в районе Санкт-Петербургской заставы;
Старый мост через Волгу;
стадион «Химик»;
Монастырский мост;
храм Михаила Тверского;
мост Молодожёнов;
обелиск Победы;
Тверской императорский путевой дворец;
Тверской государственный объединенный музей;
Тверской академический театр драмы;
памятник Карлу Марксу;
Тверская библиотека имени Горького;
кинотеатр «Звезда»;
памятник рыбаку.
Кольцевой маршрут протяжённостью 7,4 км. Первая категория сложности. Проработан лучше, чем тверской: на карте обозначены питьевые точки, места занятий физкультурой, места для отдыха. Туалет на карте не обозначен (в паспорте маршрута он есть). Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.
Маршрут здоровья в Торжке. Графика: маршрутыздоровья.рф
Точки маршрута:
колледж Росрезерва;
гостиница Пожарских;
Путевой дворец;
Ильинская площадь;
Музей Пушкина;
ул. Пустынь (братские захоронения);
Научный центр лубяных культур (институт льна);
этнографический центр;
Дом России;
Успенская церковь;
парк имени Кирова;
торговые ряды;
смотровая площадка на реке Тверце;
Крестовоздвиженская часовня (ротонда);
Почтовая лестница;
смотровая площадка за Путевым дворцом;
пл. Революции;
колледж Росрезерва.
Кольцевой маршрут второй степени сложности (имеет пять подъёмов). Протяжённость - 7,03 км. Хорошо проработан: на карте обозначены места для занятий физкультурой, площадки для отдыха, два туалета и две питьевые точки. Центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет.
Маршрут здоровья в Старице. Графика: маршрутыздоровья.рф
Точки маршрута:
центральный вход в городской сад;
Вознесенская церковь;
церковь Николая Чудотворца;
набережная реки Волги;
амфитеатр со сценой;
Пятницкая церковь;
Белокаменные кузницы;
собор Бориса и Глеба;
памятник вице-адмиралу Корнилову;
Свято-Успенский мужской монастырь;
районный Дом культуры имени Потапова;
фонтан;
памятник маршалу Захарову;
обелиск Победы;
памятник Ленину;
Музей русской печи;
вход в городской сад.
Маршрут кольцевой, первой категории сложности. Протяжённость - 7,1 км. Имеются достопримечательности, питьевых пунктов и центра ЗОЖ, курирующего маршрут, нет. Наличие туалетов в паспорте обозначено, но на карте они не отмечены.
Маршрут здоровья в Западной Двине. Графика: маршрутыздоровья.рф
Точки маршрута:
Центральная площадь;
фонтан;
физкультурно-оздоровительный комплекс;
стела воинам-интернационалистам;
памятник глобусу, сквер;
фитнес-центр «Марк Аврелий»;
комплексная спортивно-игровая площадка;
мемориальная доска военного госпиталя в годы ВОВ на здании Западнодвинской ЦРБ;
подвесной мост через Западную Двину;
трасса для бега и лыжных тренировок;
городской пляж;
стадион;
комплексная спортивно-игровая площадка;
городской парк (место отдыха).