В выходные в Твери слякоть будет чередоваться с морозом

Как в народе говаривали, март свои шутки строит. Фото: Антон ФОКИН

Март-зимобор воюет с зимою, а расхлёбывать нам...

- Барическая пила нас пилит, температура скачет. Тяжёлая погодка! - охарактеризовала ситуацию доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

После ночных морозов в субботу с утра -11. Днём потеплеет до -4, а к ночи вообще +2. Ситуацию во второй половине дня усугубят снег и ветер порывами до 15 м/с. Атмосферное давление за сутки снизится с 745 до 734 мм рт. ст.

В барическую яму провалимся в воскресенье: 728 мм рт. ст. Днём +3, мокрый снег и непроходимая жижа под ногами.

Всё это великолепие, кстати, тут же замёрзнет. К вечеру начнёт резко холодать, в ночь на понедельник -7 градусов.

Будет скользко, но в целом понедельник даст нам передышку: -3, давление подрастёт, облачно с прояснениями. Лишь местами может пройти небольшой снежок. Но на подходе очередной атмосферный фронт. Во вторник снова облачно и снежно, +2. В среду может ещё потеплеть, но пока загадывать рановато.

- Сезон циклонов, - разводит руками Наталья Сердитова. - Надо перетерпеть!

Если вы метеочувствительный человек, в такие дни стоит поберечься. Однако медики настоятельно советуют: не настраивайтесь на плохую погоду заранее, это усугубит ситуацию - психосоматика.

Защититься от скачков давления поможет снижение уровня стресса. Сколотите скворечник! Это будет весьма кстати: 11 марта раньше праздновали «птичий день». По поведению птиц гадали, какой будет ближайшая погода и чем удивит лето, и, конечно, вешали скворечники.

Делать скворечник нужно из натурального нелакированного и нестроганого дерева. Изнутри доски обязательно должны быть естественно шероховатыми. Снаружи скворечник можно покрыть морилкой.

Под летком (отверстие для входа в скворечник) не надо делать никаких жёрдочек. Птичкам они ни к чему.

Высота стенки для крупного скворечника - 30 см. Для маленького, синичника, - 25 см. Дно - квадрат с длиной стороны 15 см (10 - для синичника). Высота от дна до летка - 18-20 см для скворечника и 15-18 для синичника. Леток может быть диаметром около 6 см для скворечника и 4 см для синичника.

Вот, в общем-то, и всё. Хорошего вам самочувствия и птичьего пения под окном.