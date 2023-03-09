Для Твери закупят 31 остановочный павильон двух типов

Остановка второго типа. Они уже привычны в городе. Фото: администрация Твери (из материалов к тендеру)

Тверь ждут частичное обновление старых остановок и, видимо, установка новых там, где остановочных павильонов вовсе нет. Одно из таких мест, к примеру, расположено около областного реабилитационного центра (бывшая горбольница № 5) на улице Горького, где лишь одна лавка на остановке и всё. На сайте госзакупок появился тендер на покупку 31 остановочного комплекса для столицы региона.

Заказчиком выступает департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. Предлагаемая цена - 12 307 800 рублей. Срок подачи заявок от потенциальных подрядчиков - до 14 марта.

Согласно информации из тендера, горадминистрация собирается закупить восемь остановочных павильонов первого типа и 23 павильона второго типа.

Остановочный комплекс первого типа. Графика: администрация Твери (из материалов к тендеру)

Их в течение 50 дней с момента заключения контракта сначала доставят на базу МУП «ЖЭК» (на улице Машинистов), а уже потом начнут устанавливать по городу.

«КП»-Тверь» поинтересовалась у горадминистрации, где конкретно планируется установить новые остановочные павильоны. Однако нам ответили, что такой информации пока нет, идет процесс определения мест.

Что же это за павильоны? Мы изучили характеристики.

Оба типа павильонов представляют собой П-образную конструкцию из алюминия с крышей из монолитного поликарбоната и с трехсторонним остеклением триплексом. Это многослойное стекло в 6-8 раз прочнее обычного. Каркас будет покрыт антикоррозийной защитой.

Высота павильона первого типа 2,5 метра, длина 4 метра, ширина 1,5 метра. Получается площадь шесть квадратных метров, это поменьше стандартной кухни в девятиэтажной панельке.

Внутри для ожидающих автобусов людей предусмотрена полированная деревянная лавка длиной 3 метра. К остановке этого типа будет приделана урна из оцинкованной стали.

В тендере указана цена такого павильона - 329 250 рублей. За восемь штук получается 2 634 000 рублей.

Павильон второго типа в целом по характеристикам (материалу, параметрам) подобен первому, но отличается наличием запорной конструкции для размещения рекламных баннеров на более широкой (специально для рекламы), чем у первого павильона, боковой панели остановки.

Цена такого павильона - 420 600 рублей. За 23 штуки выходит 9 673 800 рублей.

Напомним, что в прошлом году горадминистрация также закупала 23 таких павильона (обоих типов). Правда, стоили они тогда дешевле. Первый - 298 913 рублей, второй (с панелью для рекламы) - 383 983 рубля.

Если верить открытым источникам, в Твери и предместьях - 348 остановок общественного транспорта. Сколько из них нуждаются в установке новых павильонов - неизвестно.