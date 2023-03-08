Досуг в Твери с 8 по 15 марта: Подарки к женскому празднику, ностальгическая эстрада, музыка культового сериала, французская классика, живой фолк, память о Фриде и фотонатюрморты

С праздником всех представительниц прекрасного пола. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ПРАЗДНИКИ

В честь девушек и женщин

На 8 марта - Международный женский праздник - в Твери приготовлено несколько культурно-развлекательных сюрпризов. Перечислим некоторые.

8 марта в 18:00 - в Тверской филармонии пойдет праздничный концерт "Признание в любви".

Участвуют губернаторский камерный хор "Русский партес" (главный хормейстер и дирижер Максим Перадзе, хормейстер Галина Шлёнская), губернаторский камерный оркестр “Российская камерата” (главный дирижер Андрей Кружков), солисты филармонии.

Режиссёр - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость: 600 - 700 - 800 рублей.

6+

8 марта в 13.00 Тверская картинная галерея приглашает в императорский дворец на музейно-музыкальную программу из цикла «Музейное созвучие». Она подготовлена к празднику и посвящена женским образам в искусстве.

Экскурсоводы расскажут о музах художников ХХ столетия. Гости непременно увидят портреты прекрасных дам, услышат воспоминания художников и их спутниц. Одним из центральных образов станет портрет юной Ольги Трубниковой кисти Валентина Серова...

Также прозвучат романсы Серебряного века, музыка Петра Чайковского и советская эстрадная песня.

Стоимость билета: взрослые – 300 рублей, дети до 16 лет – 150 рублей.

Телефоны для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

12+

ДК "Пролетарка 8 марта в 19:00 делает женщинам подарок в виде концерта певицы Маргариты Суханкиной, известной по поп-группе "Мираж". Прозвучат все ее хиты: "Музыка нас связала", "Наступает ночь", "Звезды нас ждут" и т.д.

Цена билета: 1500 - 3500 рублей.

6+

КОНЦЕРТЫ

"Игра престолов" и композиторы-французы

Помимо праздничной программы филармония ждет публику еще на ряд концертов.

12 марта в 17:00 - на концерт с музыкой из знаменитого сериала «Игра престолов» композитора Рамина Джавади. Ее исполнит камерный оркестр Antonio Orchestra. Композиции из саундтрека прозвучат в этот вечер в обрамлении живых песочных картин, созданных художником-аниматором Анной Ивановой.

Стоимость: 600 рублей

6+

14 марта в 18:30 состоится концерт "Парижский вернисаж". Произведения французских композиторов исполнят Алексей Григоращенко (кларнет), Анна Мильтонян (скрипка), Михаил Болховитин (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Иван Шарапа (фортепиано)

В концерте прозвучат произведения С.Франка , К.Дебюсси , М.Равеля , Д.Мийо и других.

Стоимость: 400 рублей.

6+

"Летопись времен"

Так называется концерт фолк-группы "Сколот", который 10 марта в 19:30 начнется в клубе BIGBEN.

Репертуар этой группы весьма разнообразен - от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов. Это в первую очередь авторские вокально-инструментальные произведения, основанные на русском, скандинавском и кельтском фольклоре, в современном звучании, а также европейские инструментальные композиции.

Цена билетов: 700-1100 рублей.

6+

СПЕКТАКЛИ

Фриде Кало посвящается

11 марта в 17:00 Тверской театр кукол приглашает на недетскую экспериментаьную постановку "Фрида.Memoria", посвященную судьбе мексиканской художницы Фриды Кало.

- Спектакль, полный фантазий, творческих поисков, страсти, любви, страданий... Также, как и работы Фриды, постановка наполнена символами, метафорами, несущими в себе глубокий смысл, - сказано в анонсе.

Цена билета: 400 рублей.

Внимание: билеты еще есть, но их быстро раскупают.

16+

ВЫСТАВКИ

Волшебство в малом

В зале искусств библиотеки имени Горького до 30 марта открыта выставка фотохудожника Ирины Лобановой под названием " Тайная жизнь вещей".

- Создавая самые простейшие минималистичные композиции, Ирина начала снимать свои истории вещей. Процесс этот сродни колдовству – добавить что-то, убрать, поменять местами и вдруг увидеть, вот же оно, получилось! - сказано в анонсе.

Это первая выставка фотохудожницы, посвященная натюрморту. В экспозицию включены работы разных периодов – от первых, снятых больше десяти лет назад, до новых съемок.

Ирина Владимировна родилась в Белоруссии, но с 1971 года живёт в Твери. Является членом союза фотохудожников РФ, секретарём тверского отделения СФХР и Тверского областного народного фотоклуба.

Справки по телефону: (4822) 34-95-59.

Вход свободный.

6+