Джинсы, атомный ракетоносец, септик: Что носило или носит имя «Тверь»

Атомная подводная лодка К-456 «Тверь» 25 июля 2008 года во время репетиции военно-морского парада во Владивостоке. Фото: Архив РИА Новости/ Виталий Анков

Тверь - древний российский город, столица Верхневолжья. А ещё самолёт, подводная лодка и… уж, простите, канализационная система. Об этимологии названия Твери до сих пор спорят учёные, а тем временем её славным именем нарекают гордые и не очень вещи.

«КП»-Тверь» решила вспомнить, что в своё время носило или носит ныне имя областной столицы.

САМОЛЁТЫ

Согласно одной из версий (не самой популярной), имя Тверь произошло от финского слова tiort - «быстрый». Согласитесь, отличное имя для самолёта. В 2017 году имя «Тверь» было присвоено самолёту авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM. Как сообщала сама авиакомпания, имя было выбрано в связи с тем, что столица Верхневолжья - старинный российский город с богатейшим историко-культурным наследием. На фюзеляже лайнера отпечатаны название и герб города.

Airbus A320 «Тверь» имеет дальность полёта до 4900 км и крейсерскую скорость - 840 км/ч. Эксплуатируют его в основном на внутренних маршрутах. Самолёт может взять на борт 168 пассажиров, из которых двенадцать летят с повышенным комфортом - бизнес-классом.

Имя «Тверь» также носит крылатая машина Ил-76МД 196-го военно-транспортного авиационного полка, базирующегося на аэродроме Мигалово. Имя было присвоено самолёту в 2003 году. А в 2018 году там же, на аэродроме, появился уменьшенный памятник Ил-76 «Тверь».

Памятник Ил-76 «Тверь» в Мигалово. Фото: Альберт БОЙКОВ

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Тверь - город не морской, но его имя носит настоящий атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Антей», входящий в состав Тихоокеанского флота.

Подлодка была именована Тверью не сразу. Субмарина К-456 вышла с завода «Севмашпредприятие» в Северодвинске, спустили на воду её в 1991 году. Подлодка вошла в состав Северного флота с именем «Касатка». В 1993 году «Касатку» перевели в состав Тихоокеанского флота. А в 1996-м она получила второе имя - «Вилючинск» (город в Камчатском крае России).

В «Тверь» лодка была переименована 28 января 2011 года приказом главкома ВМФ в рамках программы Ассоциации тверских землячеств «Тверская слава Российского флота» и установления шефских отношений с Тверской областью.

Подлодка «Тверь» имеет 154 метра в длину и 18,2 метра в ширину. На ней служат 107 человек экипажа. Может двигаться с подводной скоростью в 33 узла (это 61,12 км/ч). Предельная глубина её погружения - 600 метров.

Кстати, имя «Тверь» принесло лодке удачу: в 2016 году экипаж подводного крейсера стал победителем соревнований на приз главкома ВМФ среди многоцелевых неатомных и атомных подводных лодок!

КОРАБЛЬ

Имя «Тверь» носит и ещё одно судно - пограничный сторожевой корабль проекта 745П. Известно о нём то, что принадлежит он пограничной службе ФСБ РФ и приписан к береговой охране.

Корабль произведён в Ярославле, имеет длину 56,5 метра и ширину 12,64 метра. Экипаж судна - 47 человек.

ГАЛЕРА ДЛЯ ЕКАТЕРИНЫ

Пожалуй, первое судно с именем "Тверь", 13-баночная галера, было построено специально для Екатерины Великой. На этой галере она путешествовала по Волге. А стартовало это путешествие из Твери!

Впоследствии Галера «Тверь» по повелению императора Александра I стала считаться историческим памятником. И хранилась до 1956 года как единственный сохранившийся образец гребного судна. Уничтожен памятник был пожаром в Казани, произошедшим в павильоне Государственного музея Татарской ССР, где галера находилась в советский период...

КАНАЛИЗАЦИЯ

Конечно, это не суда, решающие сложные боевые задачи, но вещь полезная, чего уж... Название «Тверь» носит система очистки сточных вод, то бишь автономная канализационная система. И выпускает производитель сию «Тверь» уже более четверти века.

Ассоциации, конечно, напрашиваются своеобразные, но иронию мы оставим фантазии читателя. Добавим лишь, что своё название очистная система получила просто по стечению обстоятельств. Когда-то, около 30 лет назад, на территории нашего региона располагались заводы производителя данной очистной системы. Их больше нет, а название осталось. Именно так уже объясняли «КП»-Тверь» загадку необычного названия производители данного септика.

СОВЕТСКИЕ ДЖИНСЫ

В 80-е годы прошлого века, когда и сама Тверь ещё была Калинином, на прилавки советских магазинов «выкинули» настоящее чудо - джинсы отечественного производства! На заднем кармане вожделенного предмета одежды красовался лейбл с надписью «Тверь».

Всё просто: шили ультрамодную вещь на Калининской швейной фабрике. Отсюда, видимо, и название пошло. В джинсах «Тверь» щеголяли не только калининские модники. Продавали их в Москве, на севере страны, на Дальнем Востоке.

Выпускались джинсы исключительно мужские, но женщин это не смущало - покупали и носили! Причём, долгие годы: качество!

ЗНАМЕНИТЫЙ БАРКАС

«Верещагин! Уходи с баркаса!» Как не вспомнить напоследок знаменитый баркас, на котором взорвался Верещагин из «Белого солнца пустыни». Он тоже имел название «Тверь» - будете пересматривать фильм, приглядитесь.

На самом деле это баркас махачкалинского порта, назывался он «Дербент». Почему для фильма судно переименовали, загадка. Есть лишь версия, что название «Тверь» баркасу по каким-то причинам дал сам режиссёр Владимир Мотыль.