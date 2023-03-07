Муниципалитеты Тверской области должны до 10 апреля подготовиться к пожароопасному периоду

В регионе каждый год большое внимание уделяется мониторингу пожаропасной обстановки в лесах, в том числе при помощи видеоконтроля. Фото: ПТО

Кругом лежит снег, весна еще не вступила в свои права, а на заседании правительства региона 7 марта уже озаботились подготовкой к прохождению пожароопасного периода. Напомним, что в Верхневолжье он ежегодно устанавливается с 10 апреля по 30 сентября.

Губернатор Игорь Руденя на заседании отметил, что в нашем регионе количество природных пожаров и площадь пострадавших на протяжении нескольких лет сохраняются на невысоком уровне.

- Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе, - уточнил Игорь Руденя. - Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду.

Игорь Руденя провел заседание правительства региона. Фото: ПТО

Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду, по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ.

Всем администрациям округов и районов региона поставлена задача совместно с Главным управлением МЧС по Тверской области и министерством лесного комплекса до 10 апреля обеспечить готовность спецтехники, средств пожаротушения, провести практические занятия и смотры противопожарных сил.

Общая группировка таких сил в регионе составляет почти 2000 человек, а также свыше 1000 единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости можно привлечь еще 1600 специалистов и 1000 единиц техники. Свои ресурсы готова предоставить, в том числе федеральная Авиалесохрана.

Как объявлено на заседание, в этот раз в рамках подготовки к пожароопасному планируется устроить как минимум 1500 км противопожарных минерализованных полос.

Особое внимание должно быть уделено противопожарным мерам в местах торфяников. Там предусмотрено создание минерализованных полос, размещение предупредительных аншлагов, усиленный контроль обстановки.

Глава региона поставил задачу с конца марта обеспечить работу в полном объеме системы мониторинга обстановки в лесах, включая видеонаблюдение, спутниковый и авиационный контроль, патрулирование лесных массивов. Губернатор также поручил докупить для ЛПЦ-Тверьлес камеры видеонаблюдения, квадрокоптеры и другое оборудование.