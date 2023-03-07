ЭКО по ОМС: Долгожданное счастье рядом

В России ежегодно рождается при помощи ЭКО примерно 1,5 % детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По статистике, примерно 20% пар испытывают трудности с зачатием, и эта цифра с каждым годом растет. Бесплодие помолодело. Виной тому питание, экология, стрессы, нездоровый образ жизни. Однако благодаря профессионализму докторов и современному оборудованию пары получают шанс зачать и родить здорового ребенка. Причем, если у вас гражданство РФ, процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая является наиболее эффективным методом преодоления проблемы бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Чтобы ЭКО было бесплатным, паре совсем не обязательно состоять в официальном браке или вовсе не иметь детей. На ЭКО по квоте могут рассчитывать даже одинокие женщины.

При этом существует ряд важных нюансов и условий, которые надо обязательно учесть.

Когда и куда пара может обратиться за ЭКО по ОМС

Прежде всего нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Там в рамках ОМС будет проведено обследование на выявление причин бесплодия. Если случай требует лечения с помощью ЭКО, документы и результаты обследования пары передаются в специальную комиссию. При положительном решении выдается направление на ЭКО по ОМС, и женщина вправе самостоятельно выбрать клинику из предложенного списка для проведения необходимых процедур.

Основанием для направления на ЭКО (при отсутствии противопоказаний) может служить бесплодие, не поддающееся лечению в срок до 12 месяцев. Диагноз «бесплодие» может быть поставлен, если пара в течение 12 месяцев вела регулярную половую жизнь, а беременность так и не наступила. Для женщин в возрасте старше 35 лет этот срок составляет 6 месяцев. Также основанием может быть наличие медицинских диагнозов, при которых наступление беременности невозможно без использования искусственного оплодотворения.

Какие документы нужны для квоты на ЭКО по ОМС

Для получения возможности провести экстракорпоральное оплодотворение по полису ОМС супруги должны предоставить:

справки о результатах анализов и обследований;

выписку с диагнозом;

направление на ЭКО, заверенное главным врачом клиники;

заявление от пациента;

оригинал и копия СНИЛС и паспортов супругов/пары.

После принятия документов пациент получает порядковый номер и шифр, по которым можно отслеживать позицию на сайте Минздрава.

Какие услуги входят в ОМС

Бесплатно по полису ОМС проводится ряд процедур:

стимуляция суперовуляции, включая необходимые препараты по назначению врача;

мониторинг роста фолликулов и эндометрия;

пункция фолликулов, анестезиологическое пособие;

оплодотворение ооцитов, в том числе методом ИКСИ, и культивирование эмбрионов;

перенос эмбрионов в полость матки;

криоконсервация эмбрионов.

Подготовка и анализы

Обратиться можно в любую женскую консультацию по месту регистрации/проживания. Врач назначит необходимые анализы.

У большинства тестов есть определенный срок действия. И часто женщины не успевают собрать всё вовремя. Поэтому было принято решение о сокращении этого перечня.

Сколько ждать одобрения

В среднем на 2023 год ожидание составляет год-полтора.

Этапы ведения беременности после ЭКО

Ведение беременности после успешной процедуры ЭКО имеет свои специфические нюансы, которые требуют повышенного внимания. Но в целом это мало отличается от ведения обычной беременности.

Для подтверждения беременности женщина сдает анализ крови на ХГЧ. Уровень этого гормона может быть выше на 10%, а уровень эстриола ниже на 10% у женщин после проведения ЭКО.

Через 10-14 дней после анализа крови на ХГЧ женщине назначают УЗИ органов малого таза. В 5-6 недель акушерского срока беременности в полости матки уже видно плодное яйцо с эмбрионом. Наблюдается его сердечная деятельность, что подтверждает развитие беременности. После этого женщина может встать на учет в женскую консультацию, перинатальный центр, а лучше всего в то лечебное учреждение, в котором и происходила процедура ЭКО.

Скрининги

Первый перинатальный скрининг проводится на сроке 11-14 недель (УЗИ, анализ крови на определенные маркеры). Не стоит его пропускать: на сроке 12 недель может возникнуть угроза прерывания беременности у женщин после ЭКО. К частым причинам относятся нарушение гормонального фона, многоплодная беременность, анатомические изменения шейки матки.

Второй скрининг проводится на сроке 19-21 недель, а третий назначают по необходимости. В некоторых случаях врач может рекомендовать госпитализацию в стационар: чтобы женщина постоянно пребывала под наблюдением специалистов.

Противопоказания для проведения ЭКО

Основным ограничением для проведения программы может быть выявление у пациентки заболеваний, включенных в перечень противопоказаний к проведению ЭКО.

Этот перечень зафиксирован в Приказе Минздрава России от 31.07.2020 г. № 803-н (3). В список входят серьезные заболевания, при наличии которых ЭКО и последующая беременность могут негативно сказаться на состоянии здоровья пациентки. Также процедуру не проводят, если есть хоть малейший риск для мамы и малыша во время беременности и родов.

К противопоказаниям для применения вспомогательных репродуктивных технологий относятся следующие заболевания:

туберкулез, вирусный гепатит;

ВИЧ, ИППП (сифилис, гонококковая инфекция, хламидийные болезни, передающиеся половым путем, и др.);

злокачественные опухоли и доброкачественные новообразования матки, яичника, других половых органов;

болезни крови, кроветворных органов и системы кровообращения (например, лейкоз, кардиомиопатия и др.);

сахарный диабет;

психические расстройства (деменция, шизофрения, аффективные расстройства и др.);

некоторые болезни мочеполовой системы, органов дыхания, пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы, врожденные пороки развития, травмы матки и некоторые осложнения предыдущих беременности и родов.

ВАЖНО

Что не включено в базовую программу ОМС:

предварительное обследование супругов (но можно провести по ОМС в поликлинике по месту жительства, в женской консультации, в кабинете бесплодного брака);

донорские яйцеклетки, сперма, эмбрионы;

разморозка ранее витрифицированных ооцитов (своих или донорских);

биопсия и генетическое тестирование эмбрионов;

хранение криоконсервированных эмбрионов;

препараты поддержки после переноса эмбрионов;

анализы крови, в том числе ХГЧ, после переноса эмбрионов;

ИКСИ (если направление не по мужскому фактору).

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