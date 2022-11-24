Цифровая экономика в Тверской области: итоги и задачи

На заседаниях областного правительства цифровые технологии также используются. Фото: ПТО

24 ноября на заседании областного правительства были озвучены итоги этого года и задачи на 2023-й в реализации национальной программы «Цифровая экономика» в тверском регионе.

В начале заседания губернатор Игорь Руденя, ссылаясь на слова Президента РФ, отметил важность развития отечественных технологий и программных продуктов.

- Это ключевой фактор развития и успеха цифровизации, - сказал Игорь Руденя и добавил. - Тверская область активно развивает отрасль информационных технологий. Опыт работы Верхневолжья в этом направлении имеет более чем пятидесятилетнюю историю. В 1971 году был создан Калининский филиал объединения «Ленэлектронмаш», который впоследствии преобразован в «Центрпрограммсистем». Сегодня на территорию региона пришли и работают компании, которые создают программную и элементную базу уже в современных условиях.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Глава региона подчеркнул, что у тверского региона есть все возможности для того, чтобы внести существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации в IT-сфере.

В докладе от областной Минцифры отмечено, что у нас на региональном уровне действует ряд программ для поддержки местных разработчиков и предприятий, внедряющих цифровые технологии и решения, с грантами до 50 млн рублей.

Также предоставляются субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других областей. Им в течение пяти лет оказывается поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год. По информации Минцифры региона, подано три таких заявки из Дубны, Калуги и Москвы.

Действует программа субсидирования покупки отечественного программного обеспечения для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для ясности создан областной интернет-портал по мерам поддержки для IT-предприятий.

Среди лидеров цифровизации - предприятия, работающие в сфере торговли, документооборота, общепита, управлениями гостиницами, продажами, производством.

По сравнению с прошлым заметно увеличилось количество услуг, предоставленных гражданам в электронной форме. Рост - с 105,4 тыс. единиц до 361,5 тыс.

Продолжается работа по обеспечению качественной сотовой вязью и мобильным интернетом жителей региона.

Как следует из доклада на заседании, сотовой связью стандарта LTE обеспечены все населённые пункты с численностью населения свыше 500 человек. В 2022 году построена 41 базовая станция для обеспечения сотовой связью деревень и сел, где живет от 100 до 500 человек. Сейчас LTE охвачено 87,9 % таких населённых пунктов.

В сфере образования в рамках нацпрограммы уделено внимание обучению школьников информационным технологиям, в том числе углубленному. Всего в Верхневолжье им охвачено более 65 тысяч детей и подростков. Работа организована в разных форматах: создано восемь центров образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение навыков и компетенций в IT-сфере (в Твери, Вышнем Волочке, Удомле, Торжке и Кимрах), действует 210 центров цифрового и гуманитарного образования, в Твери работают «Яндекс. Лицей» и детский технопарк «Кванториум».

Начиная с этого года, в регионе реализуется проект «Цифровое ГТО» – тестирование школьников. В 2022 году участниками проекта стали 766 школьников. В 2023-м планируется охватить более 15 тысяч учащихся 8 – 11 классов.

В настоящее время в колледжах и высших учебных заведения региона по IT- специальностям обучается свыше 3200 человек. В 2022 году набор на обучение по данному направлению вырос на 27%.

В Верхневолжье создан производственно-образовательный кластер информационно-коммуникативных технологий. Базой для кластера выступают IT-кафедры и отделения в 14 колледжах и российские компании.

Губернатор поручил профильному министерству закрепить за школами IT-предприятия для организации шефской работы.

Среди ключевых задач на 2023 год - улучшение доступности сотовой связи в сельской местности, создание центра цифровых компетенций для чиновников и повышения цифровой грамотности населения региона, полный перевод информационных систем на отечественное системное программное обеспечение.

Также глава региона обратил особое внимание на необходимость усиления работы по цифровизации отрасли здравоохранения. В первую очередь - наладить нормальную электронную запись.