В выходные на Тверь может пролиться ледяной дождь

Гололедица и грязь, снег и дождь - погода в ближайшие дни будет та ещё! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы находимся на далёкой периферии антициклона, располагающегося над Кольским полуостровом. И своими атмосферными фронтами нас задевают циклоны. Из-за них погода будет довольно хмурая, зато атмосферное давление держится высоким, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу 26 ноября днём -4. После обеда ждём снега. В воскресенье ноль. Снег в течение дня перейдёт в дождь: готовьтесь к мокрому месиву под ногами. По региону могут пройти ледяные дожди.

Ночами сохраняется минус, месиво подмёрзнет, скользко будет - только держись! Одним словом, гололёд. В понедельник снова ноль и снова осадки. Ночью опять минус. Дневные температуры тоже понизятся: во вторник -1, в среду 30 ноября -3. Осадки поутихнут, но ситуацию это вряд ли спасёт.

- В такую погоду нужно быть очень осторожными! К Новому году травмы ни к чему. А ещё внимательнее смотрите на крыши: всё благоприятствует тому, чтобы на них образовывались сосульки, падал снег и лёд, - предупреждает Наталья Сердитова.

Что ж, погода нелётная. И согласно народной примете, приближающаяся зима тоже будет не ахти… 30 ноября - Григорьев день. «Григорий-зимоуказатель», - так называли этот день наши предки. Если древняя мудрость не врёт, мороза и солнца, а также сверкающего снега ждать не приходится. Но это мы ещё посмотрим.

А ближайшие выходные лучше провести дома, в тёплом семейном кругу. И не забудьте поздравить любимых мам с Днём матери, он отмечается в воскресенье 27 ноября.