Тверская область заняла 49-е место в рейтинге зарплат в регионах страны

Диапазон самых распространенных зарплат у нас - от 21 до 46 тыс. рублей. Фото: "КП" Архив

Доля жителей с зарплатой свыше 100 тыс. рублей в месяц в Тверской области равняется 3,1% (это около 38,1 тыс. человек). Доля жителей с зарплатой ниже 20 тыс. рублей - 23,7% (около 291,5 тыс. граждан). Диапазон самых распространенных зарплат при этом у нас - от 21 до 46 тыс. рублей.

Всё это ниже средних показателей по России, где цифры следующие: выше 100 тыс. рублей получают 9,9% работающих граждан, ниже 20 тыс. -15,5%, а диапазон распространенных зарплат - от 25 до 60 тыс. рублей.

Агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата по зарплатам в регионах с сентября 2021-го по август 2022 года составило рейтинг субъектов РФ (без информации по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям). В нем отображены доли работников с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч, а также диапазоны самых распространенных зарплат в регионах.

Тверская область заняла в рейтинге 49-е место (среди 85 субъектов РФ, представленных в перечне).

Из граничащих с Верхневолжьем регионов ближе всего к нам в рейтинге оказалась Ярославская область (47-е место в рейтинге). Там свыше 100 тыс. рублей получают 3,2% работающих граждан, ниже 20 тыс. - 20,7%, а диапазон распространенных зарплат - от 22 до 46 тыс. рублей.

Самое высокое место в рейтинге - 16-е - среди наших соседей заняла ожидаемо Московская область. Там доля граждан с зарплатой выше 100 тыс. рублей - 11,1%, ниже 20 тыс. получают 9,7% работающих жителей, а диапазон распространенных зарплат - от 31 до 67 тыс. рублей.

Самое низкое место среди соседей у Псковской области - 73-е. Там доля граждан с зарплатой выше 100 тыс. рублей - 1,7%, ниже 20 тыс. получают 27,9% работающих жителей, а диапазон распространенных зарплат - от 19 до 39 тыс. рублей.

В Вологодской области (31-е место) данные такие: выше 100 тыс. рублей - 4,9%, ниже 20 тыс. - 15,5%, диапазон - от 25 до 54 тыс. рублей.

В Новгородской области (53-е место): выше 100 тыс. рублей - 2,8%, ниже 20 тыс. - 19,7%, диапазон - от 22 до 46 тыс.

В Смоленской области (61-е место): выше 100 тыс. рублей - 2,4%, ниже 20 тыс. - 30%, диапазон - от 18 до 41 тыс.

В рейтинге рядом с нашим регионом оказался имеющий статус города федерального значения Севастополь (48-е место): выше 100 тыс. рублей - 3,1%, ниже 20 тыс. - 22,4%, диапазон - от 21 до 42 тыс.

А также чуть выше - Ростовская область (46-е место, 3,3%, 25,9%, 20 - 44 тыс. рублей) и Омская область (45-е место, 3,5%, 22,6%, 21 - 45 тыс. рублей).

Схожие с нашим регионом показатели и у Липецкой области (50-е место, 3,1%, 20,3%, 22 - 47 тыс. рублей)

В лидерах рейтинга по доле высоких зарплат ожидаемо оказались северные и дальневосточные регионы (причины - ресурсодобыча, рыбная ловля, надбавки за суровые климатические условия), а также Москва (центр финансовых потоков).

На первом месте - Чукотка. Там 49,6% работников получают не меньше 100 тысяч рублей в месяц, ниже 20 тыс. - 1,5%, диапазон - от 65 до 164 тыс.

На втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ с такими показателями: 43,8%, 1,5%, 60 - 152 тыс.

На третьем месте - Магаданская область: 33,6%, 0,5%, 55 - 132 тыс.

Москва на пятом месте: 32,6%, 3,9%, 45 - 129 тыс.

Аутсайдеры рейтинга: Чеченская Республика (1,4%, 39,5%, 15 - 33 тыс.), Республика Дагестан (1,4%, 39,6%, 16 - 35 тыс.), Республика Мордовия (1,4%, 25,0%, 20 - 39 тыс.), Республика Ингушетия (1,3%, 40,5%, 16 - 32 тыс.) и Республика Калмыкия (1,3%, 31,8%, 8 - 36 тыс.).