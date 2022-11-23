МВД РФ: Тверская область в числе регионов - лидеров по росту преступности

Лиходеи чувствуют себя на тверских просторах вольготно... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская область встала на скользкий путь: мы попали в число регионов РФ с наибольшими темпами роста преступности. Данное неутешительное заключение следует из официальной статистики МВД РФ.

За десять месяцев 2022 года у нас было зарегистрировано на 9,3% больше преступлений, чем за тот же период 2021 года. Это пятое по темпам роста преступности место в стране.

ОБЩАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

В Тверской области за 10 месяцев 2022 года было зарегистрировано 18 981 преступление.

Регион движется вспять общероссийской тенденции. Вот статистика МВД за январь-октябрь 2022 года по динамике преступности.

Общее число зарегистрированных преступлений (динамика):

- в среднем по РФ снизилось на 1,7%;

- в Тверской области выросло на 9,3%.

Графика: МВД РФ.

Быстрее, чем у нас, преступность растёт лишь в Томской (+12,8%), Самарской (+10,2%), Ярославской (+9,6%) областях и Ингушетии (+9,4%).

ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ

Особенно впечатляет статистика тяжких и особо тяжких преступлений. Это те преступления, за которые нелюдям, их совершившим, светят большие сроки: грабежи и разбои, убийства, случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и прочие злодеяния.

В Тверской области с января по октябрь 2022 года было зарегистрировано 5686 тяжких и особо тяжких преступлений. Их раскрываемость составила 33,6%.

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (динамика):

- в среднем по РФ снизилось на 5,1%;

- в Тверской области выросло на 24,7%.

Верхневолжье на третьем месте в стране по росту таких преступлений. Выше, чем у нас, темпы роста таких преступлений лишь в Ингушетии (+35,2%) и на Чукотке (+34,9%). Отметим, в этих регионах при высоких темпах роста подобных преступлений их число остаётся несравнимо ниже, чем в Тверской области.

ОБСТАНОВОЧКА КРИМИНОГЕННАЯ…

Численность населения Тверской области на 1 января 2022 года - 1 228 698 человек. Это значит, что с января по октябрь 2022 года у нас было совершено 15,5 преступления на тысячу человек населения.

Самая тяжёлая ситуация с преступностью сложилась в Осташковском районе. По данным областной прокуратуры, с января по октябрь 2022 года здесь было совершено 23,1 преступления на тысячу жителей.

Второе место криминального рейтинга Тверской области - у Ржевского района (18,5 преступления на тысячу населения). Областная столица на третьем месте по плотности преступлений (17,6 преступления на тысячу населения). Довольно высока концентрация преступлений также в Бельском и Жарковском районах.

Спокойнее всего живётся в Рамешковском районе, где за 10 месяцев было совершено 7 преступлений на тысячу населения. За ним следуют Весьегонский и Пеновский районы, где было зарегистрировано 7,8 и 9,2 преступления на тысячу населения соответственно.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Как известно, величайшее поощрение преступности - безнаказанность. К нашему региону это более чем применимо. Тверская область - лидер в РФ по темпам роста числа нераскрытых преступлений.

По сравнению с январём-октябрём 2021 года в том же периоде 2022 года число нераскрытых преступлений выросло на 27%. Ещё раз подчеркнём: это наивысший показатель среди всех регионов РФ. Тревожно…