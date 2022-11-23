Досуг в Твери с 23 по 30 ноября: Переосмысление классики, музыкальный калейдоскоп, звезда эстрады и русский стиль

Интересные концерты, спектакли и другие события ждут публику в Твери. Фото: Мария ЛЕНЦ

СПЕКТАКЛИ

Нетривиальная классика

25 ноября в 15:00 и 18:30 Тверской ТЮЗ приглашает на спектакль «Гроза» по выдающейся пьесе Александра Островского. Это нетривиальная постановка классического произведения.

Режиссёр-постановщик Вероника Вигг так сказала о спектакле: "У каждого из нас есть своя собственная гроза. Не атмосферное явление, а событие, которое навсегда изменило нашу жизнь. После "гроз" человеческие судьбы уже никогда будут прежними..."

Цена билетов: от 300 до 800 рублей.

12+

КОНЦЕРТЫ

Виртуозы, музыка осени и русские романсы

Филармония вновь радует любителей музыки.

25 ноября в 18:30 публику приглашают на концерт «Времена года».

Выдающаяся домристка Екатерина Мочалова и виртуозный баянист Иосиф Пуриц в сопровождении камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова представят свое оригинальное прочтение шедевров Вивальди, Пьяццоллы и Ефрема Подгайца.

Стоимость: 300 – 400 – 500 рублей.

6+

26 ноября в 12:00 филармония представит новую программу «Прощание с осенью». Она открывает цикл «Времена года», созданный для детей младшего и среднего школьного возраста.

Ребятам с помощью видеофрагментов, картин и стихов будет рассказано не только о музыкальных произведениях, посвящённых осени, но и о том, как создаётся музыка... Поможет в этом квинтет «AdLibitum» и ведущая Татьяна Левина.

В программе: музыка Чайковского, Вивальди, Прокофьева.

Стоимость: 400 рублей.

6+

27 ноября в 18:00 филармония приглашает на вечер русских романсов.

Жанр классического романса будет представлен сочинениями Пётра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Выступят заслуженные артисты России Владимир Белов, Виктор Сухов, Ирина Гефеле, Лидия Буланкина, а также лауреаты конкурсов Рудольф Овсепян, Ксения Позднева, Татьяна Николаенко, Кирилл Суслов, Сергей Левин. Ведущая – Татьяна Левина.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

Просто Лолита

25 ноября в 19:00 в Твери, во Дворце культуры «Пролетарка», выступит одна из самых ярких, дерзких и смелых артисток отечественной поп-сцены Лолита Милявская.

- Эксцентричная и неподражаемая, провокационная и неожиданная, но при этом абсолютно безупречная... Ей удается балансировать на пределе, гениально сочетая неукротимую страсть и удивительную женственность, - сказано о ней в анонсе.

Цена билета: 1700 - 5000 рублей.

12+

ЛЕКЦИИ

Мотивы русского дизайна

27 ноября в 15:00 тверской центр современной культуры "Рельсы" приглашает лекцию "Традиционные мотивы в русском дизайне". Об этом расскажет Анна Доценко - член Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России, дизайнер «Архбюро Доценко».

Организаторы в анонсе обещают разбор формирования локального стиля, обсуждение того, из чего складывается и как проявляется визуальный культурный код в дизайне интерьеров.

Запись - на сайте центра.

Стоимость: 400 рублей.

12+